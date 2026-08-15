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Diyarbakır'da minibüs devrildi: 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı
Diyarbakır'da minibüs devrildi: 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 11 kişi yaralandı. Minibüsteki yolcuların nişan törenine gitmek... 15.08.2026, Sputnik Türkiye
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trafik kazası
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 11 kişi yaralandı.Kaza, Lice-Kulp kara yolunun kırsal Karahasan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Minibüs, kontrolden çıkarak devrildi.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 11 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.Minibüste bulunan yolcuların Diyarbakır'dan Muş'a nişan törenine katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.Valilikten açıklamaDiyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, kazanın saat 09.00 sıralarında Lice ilçesi Karahasan Mahallesi Heylo mezrasında meydana geldiği belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
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diyarbakır, diyarbakır valiliği, lice, trafik kazası
diyarbakır, diyarbakır valiliği, lice, trafik kazası
Diyarbakır'da minibüs devrildi: 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 11 kişi yaralandı. Minibüsteki yolcuların nişan törenine gitmek üzere Diyarbakır'dan Muş'a doğru yola çıktıkları öğrenildi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 11 kişi yaralandı.
Kaza, Lice-Kulp kara yolunun kırsal Karahasan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Minibüs, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 11 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Minibüste bulunan yolcuların Diyarbakır'dan Muş'a nişan törenine katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, kazanın saat 09.00 sıralarında Lice ilçesi Karahasan Mahallesi Heylo mezrasında meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edilmiş ve yaralı vatandaşlarımız hastanelere nakledilmiştir. Meydana gelen trafik kazasında, 2 vatandaşımız olay yerinde, 3 vatandaşımız ise kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetmiştir. 3'ü ağır olmak üzere 11 yaralı vatandaşımızın tedavileri ilimizdeki hastanelerde devam etmektedir. Kazayla ilgili gerekli inceleme ve tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.