Diyarbakır'da minibüs devrildi: 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı

Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edilmiş ve yaralı vatandaşlarımız hastanelere nakledilmiştir. Meydana gelen trafik kazasında, 2 vatandaşımız olay yerinde, 3 vatandaşımız ise kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetmiştir. 3'ü ağır olmak üzere 11 yaralı vatandaşımızın tedavileri ilimizdeki hastanelerde devam etmektedir. Kazayla ilgili gerekli inceleme ve tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.