Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/endonezyada-77-buyuklugundeki-depremde-can-kaybi-68e-yukseldi-1108057829.html
Endonezya'da 7.7 büyüklüğündeki depremde can kaybı 68'e yükseldi
Endonezya'da 7.7 büyüklüğündeki depremde can kaybı 68'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Endonezya'nın Flores bölgesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde can kaybı 68'e, yaralı sayısı 213'e yükseldi. Bölgede 14 günlük 'acil durum' ilan... 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T17:09+0300
2026-08-17T17:09+0300
yaşam
endonezya
kuzey sumatra
deprem
can kaybı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0f/1108030179_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f879dd1341b8814e67b0fb5780b70356.jpg
Yetkililer, Endonezya'nın Flores bölgesindeki depremin ardından yürütülen çalışmalarda erişilmesi güç bölgelerdeki enkazın büyük kısmının kaldırıldığını ve yolların yeniden ulaşıma açıldığını ifade etti.Elektrik kesintisinin arama kurtarma faaliyetlerini engellediğine işaret eden yetkililer, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 68'e yükseldiğini, 213 kişinin yaralandığını belirtti.Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Abdul Muhari, yaklaşık 1500 güvenlik personelinin afet bölgesinde görevlendirildiğini, 275 ton insani yardımın dağıtılmak üzere uçaklarla bölgeye sevk edildiğini açıkladı.Muhari, depremin en fazla etkilediği Flores'e bağlı Ruteng'e iki sahra hastanesinin kurulduğunu aktardı.Herhangi bir kayıp ihbarı yapılmadığına dikkati çeken Muhari, buna rağmen depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.DepremEndonezya'nın Flores bölgesinde 15 Ağustos'ta 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, en büyüğü 6.2 olmak üzere en az 235 artçı sarsıntı kaydedilmişti.Öte yandan, Kuzey Sumatra eyaletindeki Pematangsiantar kenti yakınlarında 6.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.Depremde 900'den fazla ev yıkılmış, 1300'ü aşkın ev kısmi hasar görmüş ve yaklaşık 5 bin kişi geçici barınma alanlarına yerleştirilmişti.Heyelanlar, Flores bölgesi boyunca yerleşim yerlerini birbirine bağlayan yaklaşık 700 kilometrelik kara yolunun bazı bölümlerini ulaşıma kapatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/filipinlerde-tropikal-siklon-ve-muson-yagmurlari-23-kisi-hayatini-kaybetti-1108052685.html
endonezya
kuzey sumatra
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0f/1108030179_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fc9ae606c46756e8f5b32a50ead7bc6d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
endonezya, kuzey sumatra, deprem, can kaybı
endonezya, kuzey sumatra, deprem, can kaybı

Endonezya'da 7.7 büyüklüğündeki depremde can kaybı 68'e yükseldi

17:09 17.08.2026
© REUTERS StringerEndonezya'da yeni deprem: Kuzey Sumatra 6,4 ile sarsıldı
Endonezya'da yeni deprem: Kuzey Sumatra 6,4 ile sarsıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
© REUTERS Stringer
Abone ol
Endonezya'nın Flores bölgesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde can kaybı 68'e, yaralı sayısı 213'e yükseldi. Bölgede 14 günlük 'acil durum' ilan edilirken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Yetkililer, Endonezya'nın Flores bölgesindeki depremin ardından yürütülen çalışmalarda erişilmesi güç bölgelerdeki enkazın büyük kısmının kaldırıldığını ve yolların yeniden ulaşıma açıldığını ifade etti.
Elektrik kesintisinin arama kurtarma faaliyetlerini engellediğine işaret eden yetkililer, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 68'e yükseldiğini, 213 kişinin yaralandığını belirtti.
Doğu Nusa Tenggara Eyaleti Valisi Melki Laka Lena da yaptığı açıklamada, arama kurtarma, tahliye, sağlık hizmetleri, barınma, ulaşım ve altyapı çalışmalarını hızlandırmak amacıyla 14 günlük 'acil durum' ilan edildiğini duyurdu.
Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Abdul Muhari, yaklaşık 1500 güvenlik personelinin afet bölgesinde görevlendirildiğini, 275 ton insani yardımın dağıtılmak üzere uçaklarla bölgeye sevk edildiğini açıkladı.
Muhari, depremin en fazla etkilediği Flores'e bağlı Ruteng'e iki sahra hastanesinin kurulduğunu aktardı.
Herhangi bir kayıp ihbarı yapılmadığına dikkati çeken Muhari, buna rağmen depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Deprem

Endonezya'nın Flores bölgesinde 15 Ağustos'ta 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, en büyüğü 6.2 olmak üzere en az 235 artçı sarsıntı kaydedilmişti.
Öte yandan, Kuzey Sumatra eyaletindeki Pematangsiantar kenti yakınlarında 6.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.
Depremde 900'den fazla ev yıkılmış, 1300'ü aşkın ev kısmi hasar görmüş ve yaklaşık 5 bin kişi geçici barınma alanlarına yerleştirilmişti.
Heyelanlar, Flores bölgesi boyunca yerleşim yerlerini birbirine bağlayan yaklaşık 700 kilometrelik kara yolunun bazı bölümlerini ulaşıma kapatmıştı.
Filipinler'de Luis ve Maymay tropikal siklonları ile muson yağmurlarının yol açtığı olaylarda 23 kişi hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
YAŞAM
Filipinler'de tropikal siklon ve muson yağmurları: 23 kişi hayatını kaybetti
13:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала