https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/endonezyada-77-buyuklugundeki-depremde-can-kaybi-68e-yukseldi-1108057829.html
Endonezya'da 7.7 büyüklüğündeki depremde can kaybı 68'e yükseldi
Endonezya'da 7.7 büyüklüğündeki depremde can kaybı 68'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Endonezya'nın Flores bölgesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde can kaybı 68'e, yaralı sayısı 213'e yükseldi. Bölgede 14 günlük 'acil durum' ilan... 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T17:09+0300
2026-08-17T17:09+0300
2026-08-17T17:09+0300
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endonezya
kuzey sumatra
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Yetkililer, Endonezya'nın Flores bölgesindeki depremin ardından yürütülen çalışmalarda erişilmesi güç bölgelerdeki enkazın büyük kısmının kaldırıldığını ve yolların yeniden ulaşıma açıldığını ifade etti.Elektrik kesintisinin arama kurtarma faaliyetlerini engellediğine işaret eden yetkililer, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 68'e yükseldiğini, 213 kişinin yaralandığını belirtti.Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Abdul Muhari, yaklaşık 1500 güvenlik personelinin afet bölgesinde görevlendirildiğini, 275 ton insani yardımın dağıtılmak üzere uçaklarla bölgeye sevk edildiğini açıkladı.Muhari, depremin en fazla etkilediği Flores'e bağlı Ruteng'e iki sahra hastanesinin kurulduğunu aktardı.Herhangi bir kayıp ihbarı yapılmadığına dikkati çeken Muhari, buna rağmen depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.DepremEndonezya'nın Flores bölgesinde 15 Ağustos'ta 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, en büyüğü 6.2 olmak üzere en az 235 artçı sarsıntı kaydedilmişti.Öte yandan, Kuzey Sumatra eyaletindeki Pematangsiantar kenti yakınlarında 6.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.Depremde 900'den fazla ev yıkılmış, 1300'ü aşkın ev kısmi hasar görmüş ve yaklaşık 5 bin kişi geçici barınma alanlarına yerleştirilmişti.Heyelanlar, Flores bölgesi boyunca yerleşim yerlerini birbirine bağlayan yaklaşık 700 kilometrelik kara yolunun bazı bölümlerini ulaşıma kapatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/filipinlerde-tropikal-siklon-ve-muson-yagmurlari-23-kisi-hayatini-kaybetti-1108052685.html
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endonezya, kuzey sumatra, deprem, can kaybı
endonezya, kuzey sumatra, deprem, can kaybı
Endonezya'da 7.7 büyüklüğündeki depremde can kaybı 68'e yükseldi
Endonezya'nın Flores bölgesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde can kaybı 68'e, yaralı sayısı 213'e yükseldi. Bölgede 14 günlük 'acil durum' ilan edilirken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Yetkililer, Endonezya'nın Flores bölgesindeki depremin ardından yürütülen çalışmalarda erişilmesi güç bölgelerdeki enkazın büyük kısmının kaldırıldığını ve yolların yeniden ulaşıma açıldığını ifade etti.
Elektrik kesintisinin arama kurtarma faaliyetlerini engellediğine işaret eden yetkililer, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 68'e yükseldiğini, 213 kişinin yaralandığını belirtti.
Doğu Nusa Tenggara Eyaleti Valisi Melki Laka Lena
da yaptığı açıklamada, arama kurtarma, tahliye, sağlık hizmetleri, barınma, ulaşım ve altyapı çalışmalarını hızlandırmak amacıyla 14 günlük 'acil durum'
ilan edildiğini duyurdu.
Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Abdul Muhari, yaklaşık 1500 güvenlik personelinin afet bölgesinde görevlendirildiğini, 275 ton insani yardımın dağıtılmak üzere uçaklarla bölgeye sevk edildiğini açıkladı.
Muhari, depremin en fazla etkilediği Flores'e bağlı Ruteng'e iki sahra hastanesinin kurulduğunu aktardı.
Herhangi bir kayıp ihbarı yapılmadığına dikkati çeken Muhari, buna rağmen depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Endonezya'nın Flores bölgesinde 15 Ağustos'ta 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, en büyüğü 6.2 olmak üzere en az 235 artçı sarsıntı kaydedilmişti.
Öte yandan, Kuzey Sumatra eyaletindeki Pematangsiantar kenti yakınlarında 6.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.
Depremde 900'den fazla ev yıkılmış, 1300'ü aşkın ev kısmi hasar görmüş ve yaklaşık 5 bin kişi geçici barınma alanlarına yerleştirilmişti.
Heyelanlar, Flores bölgesi boyunca yerleşim yerlerini birbirine bağlayan yaklaşık 700 kilometrelik kara yolunun bazı bölümlerini ulaşıma kapatmıştı.