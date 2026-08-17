https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/deniz-tasimaciliginda-fiyatlar-zirvede-catismalar-ve-kuraklik-rotalari-vurdu-1108055149.html

Deniz taşımacılığında fiyatlar zirvede: Çatışmalar ve kuraklık rotaları vurdu

Deniz taşımacılığında fiyatlar zirvede: Çatışmalar ve kuraklık rotaları vurdu

Sputnik Türkiye

Financial Times'ın aktardığına göre çatışmalar ve iklim kaynaklı koşullar, önemli deniz ve nehir rotalarında taşıma maliyetlerini rekor seviyelere çıkardı... 17.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-17T15:01+0300

2026-08-17T15:01+0300

2026-08-17T15:01+0300

ekonomi̇

panama kanalı

hürmüz boğazı

kızıldeniz

petrol

varil

kuru yük gemisi

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Küresel deniz taşımacılığının önemli güzergahlarında maliyetler hızla yükseldi. Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, Avrupa ve Latin Amerika'daki uzun süreli kuraklıklar ile Panama Kanalı'ndaki düşük su seviyeleri, deniz ve nehir taşımacılığında fiyatları yukarı çekti.Financial Times'ın fiyat raporlama kuruluşu Argus verilerine dayandırdığı haberine göre Panama Kanalı, Ren Nehri, Kızıldeniz ve Karadeniz gibi önemli rotalarda taşıma ücretleri rekor seviyelere ulaştı.Kızıldeniz ve Karadeniz'den Akdeniz'e giden tankerlerin navlun ücretleri bu hafta son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı.Petrol ve konteyner taşımacılığında sert artışGeçen hafta Basra Körfezi'nden Asya'ya petrol taşıma maliyeti varil başına 15.22 dolara yükseldi. Bu rakam, Argus'un verileri takip etmeye başladığı 2005'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu.Asya'dan ABD'nin doğu kıyısındaki limanlara yapılan konteyner taşımacılığında ortalama spot navlun ücretleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 234 arttı. Standart 40 fitlik bir konteynerin taşıma maliyeti 10 bin 200 doların üzerine çıktı.Argus'un Avrupa navlun fiyatlandırma birimi yöneticisi John Ollett, yaşananları deniz taşımacılığı açısından olağanüstü bir bozulma olarak değerlendirdi.Panama Kanalı'nda geçiş maliyetleri rekor seviyedeEl Nino hava olaylarının etkisiyle Panama Kanalı'ndaki su seviyelerinin düşmesi, gemi geçişlerini de etkiledi. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler nedeniyle artan talebin de etkisiyle kanaldan daha hızlı geçmek için yapılan günlük açık artırmalardaki ortalama ücretler ağustosta 1.1 milyon ile 2.5 milyon dolar arasında rekor seviyelere ulaştı.Analiz şirketi Xeneta'nın baş analisti Peter Sand, Orta Doğu'daki çatışmaların deniz taşımacılığı üzerindeki etkisinin kısa süreli olmayabileceğini belirtti.Sand ayrıca artan taşımacılık maliyetlerinin tedarik zinciri boyunca aktarılacağını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/hurmuz-bogazinda-trafik-durma-noktasina-geldi-petrol-fiyatlari-yeniden-firladi-1108045936.html

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panama kanalı, hürmüz boğazı, kızıldeniz, petrol, varil, kuru yük gemisi