https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/ak-partinin-aci-gunu-cumhurbaskani-erdogan-kiymetli-dava-ve-yol-arkadasim-diyerek-duyurdu-1108051854.html

AK Parti'nin acı günü: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kıymetli dava ve yol arkadaşım' diyerek duyurdu

AK Parti'nin acı günü: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kıymetli dava ve yol arkadaşım' diyerek duyurdu

Sputnik Türkiye

Bir süredir kanser tedavisi gören eski AK Parti Kocaeli Milletvekili ve Kadın Kolları Başkanı Azize Sibel Gönül hayatını kaybetti. 17.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-17T12:08+0300

2026-08-17T12:08+0300

2026-08-17T12:08+0300

yaşam

ak parti

kocaeli

kanser

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recep tayyip erdoğan

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Eski AK Parti Kocaeli Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Azize Sibel Gönül, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 60 yaşındaki Gönül bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından 'Dava ve yol arkadaşım Azize Sibel Gönül Hanımefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve tüm AK Parti teşkilatına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" diyerek başsağlığı diledi. Gönül'ün cenazesi bugün İzmit Fevziye Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında, İzmit Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek.Azize Sibel Gönül kimdir?Azize Sibel Gönül, 12 Ağustos 1966'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitiren Gönül, serbest mimar olarak çalıştı. 2001'de AK Parti'nin kuruluşu sırasında partinin Kocaeli Kurucu İl Yönetim Kurulu üyeliği ve İl Kadın Kolları Başkanlığı görevlerinde bulundu.23. Dönem'de Kocaeli Milletvekili seçilen Gönül, 24. Dönem'de de parlamentodaki görevini sürdürerek, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı olarak hizmet verdi. Gönül daha sonra, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı olarak görev yaptı. İyi düzeyde İngilizce bilen Gönül, evli ve 2 çocuk annesiydi.Yol arkadaşımızı kaybettik diyerek duyurduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "AK Parti’mizin geçmiş dönem Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, 23’üncü ve 24’üncü Dönem Kocaeli Milletvekilimiz, kıymetli dava ve yol arkadaşım Azize Sibel Gönül Hanımefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve tüm AK Parti teşkilatına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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ak parti, kocaeli, kanser, hayatını kaybetti, azize sibel gönül, recep tayyip erdoğan