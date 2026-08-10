Erdoğan: AB'nin atacağı adımlar hepimizin menfaatine

Avusturya ile ilişkilerde yakaladığımız olumlu ivmeyi ekonomik ve ticari gelişmelerde görmekten mutluyuz. Avusturya ile ilişkilerde yakaladığımız olumlu ivmeyi ekonomik ve ticari gelişmelerde görmekten mutluyuz.

4.5 milyar dolarlık ticaret hacmini inşallah bu yıl 5 milyar dolar hedefine ulaştıracağımıza inanıyoruz. Ülkemizde binin üzerinde Avusturya firması faaliyet gösteriyor. 4.5 milyar dolarlık ticaret hacmini inşallah bu yıl 5 milyar dolar hedefine ulaştıracağımıza inanıyoruz. Ülkemizde binin üzerinde Avusturya firması faaliyet gösteriyor.

Türkiye’deki Avusturya yatırımları 11 milyon doları aşmış durumda. Türkiye’deki Avusturya yatırımları 11 milyon doları aşmış durumda.

Bu köklü ilişkileri güçlendirmek için Ekonomik ve Ticari Ortak Komitesi’nin tesis edilmesinin çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu köklü ilişkileri güçlendirmek için Ekonomik ve Ticari Ortak Komitesi’nin tesis edilmesinin çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz.

Sayın Şansölye’ye Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta AB’nin Bölgesel ve küresel meselelerde de fikir alışverişinde bulunduk. Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamak öncelikli hedefimiz olmayı sürdürüyor. Sayın Şansölye’ye Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta AB’nin Bölgesel ve küresel meselelerde de fikir alışverişinde bulunduk. Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamak öncelikli hedefimiz olmayı sürdürüyor.