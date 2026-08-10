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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/erdogan-abnin-atacagi-adimlar-hepimizin-menfaatine-1107903508.html
Erdoğan: AB'nin atacağı adımlar hepimizin menfaatine
Erdoğan: AB'nin atacağı adımlar hepimizin menfaatine
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Erdoğan, Avusturya Başbakanı Stocker ile basın toplantısında, “Sayın Şansölye’ye Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta AB’nin... 10.08.2026, Sputnik Türkiye
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Avusturya Şansölyesi Christian Stocker’i ağırlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortak basın toplantısındaki sözlerinden satır başları şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/netanyahu-trumpi-neden-kamuoyu-onunde-reddetti-amerikan-basini-en-az-kotu-secenekti-1107900102.html
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suriye, türkiye, ab, filistin, özgürlük partisi (avusturya), gazze
suriye, türkiye, ab, filistin, özgürlük partisi (avusturya), gazze

Erdoğan: AB'nin atacağı adımlar hepimizin menfaatine

17:54 10.08.2026 (güncellendi: 18:52 10.08.2026)
© TCCB / Murat KulaErdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Avusturya Başbakanı Christian Stocker'i resmi törenle karşıladı.
Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Avusturya Başbakanı Christian Stocker'i resmi törenle karşıladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
© TCCB / Murat Kula
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Erdoğan, Avusturya Başbakanı Stocker ile basın toplantısında, “Sayın Şansölye’ye Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta AB’nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu söyledim” ifadelerini kullandı.
Avusturya Şansölyesi Christian Stocker’i ağırlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortak basın toplantısındaki sözlerinden satır başları şöyle:
Avusturya ile ilişkilerde yakaladığımız olumlu ivmeyi ekonomik ve ticari gelişmelerde görmekten mutluyuz.
4.5 milyar dolarlık ticaret hacmini inşallah bu yıl 5 milyar dolar hedefine ulaştıracağımıza inanıyoruz. Ülkemizde binin üzerinde Avusturya firması faaliyet gösteriyor.
Türkiye’deki Avusturya yatırımları 11 milyon doları aşmış durumda.
Bu köklü ilişkileri güçlendirmek için Ekonomik ve Ticari Ortak Komitesi’nin tesis edilmesinin çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz.
Sayın Şansölye’ye Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta AB’nin Bölgesel ve küresel meselelerde de fikir alışverişinde bulunduk. Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamak öncelikli hedefimiz olmayı sürdürüyor.
Filistin konusunda iki devletli çözümü iki ülke olarak destekliyoruz. Sayın Şansölye de Gazze’ye kesintisiz yardım ulaştırılmasını destekliyor.
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