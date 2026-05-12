Bodrum 'sezonu' açıyor: Lahmacun 30 Euro, hamburger 42 Euro
Bodrum 'sezonu' açıyor: Lahmacun 30 Euro, hamburger 42 Euro
Kurban Bayramı'yla birlikte yaz sezonunu açacak olan Bodrum'da bazı lüks mekanların fiyat listeleri de ortaya çıkmaya başladı. Bir mekanda lahmacun için 30... 12.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-12T11:13+0300
11:13 12.05.2026
Kurban Bayramı'yla birlikte yaz sezonunu açacak olan Bodrum'da bazı lüks mekanların fiyat listeleri de ortaya çıkmaya başladı. Bir mekanda lahmacun için 30 euro, hamburger içinse 42 euro fiyat belirlendi.
Her yaz lahmacun fiyatlarıyla gündem olan Bodrum'da bu sene de fiyatlar cep yakacak. Kurban Bayramı'yla birlikte sezonu açacak olan Bodrum'da ünlü bir işletme, lahmacun için 30 euro, hamburger içinse 42 euro fiyat belirledi.

Plaja giriş 230 Euro

Sabah'ın haberine göre, yaz telaşının başladığı Bodrum'da her yıl olduğu gibi bu sezon da lüks beach'ler, restoranlar ve oteller fiyatlarını açıkladı. Ünlülerin akın ettiği lüks mekanlar ise fiyatlarını euro olarak belirledi. Mesela gözde bir otel, plaja tek kişi giriş için 230 euro talep ediyor.

Lahmacun da hamburger de euro ile satılıyor

Menülerini paylaştı. O mekanlardan birinde hamburger 42 euro, lahmacun 30 euro, salata 42 euro, pizza ise 40 euro olacak. Otellerde ise gecelik konaklama ücretleri 10 bin TL'den başlayıp ultra lüks seçeneklerde 100 bin TL'ye kadar yükseliyor.
Safiye Soyman - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2025
YAŞAM
2 lahmacun, bir kebap ve iki ayran için gelen hesap ünlü çifti şaşırttı: Safiye Soyman ve Faik Öztürk isyan etti
30 Haziran 2025, 14:39
