https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/bodrum-sezonu-aciyor-lahmacun-30-euro-hamburger-42-euro-1105663286.html
Bodrum 'sezonu' açıyor: Lahmacun 30 Euro, hamburger 42 Euro
Bodrum 'sezonu' açıyor: Lahmacun 30 Euro, hamburger 42 Euro
Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı'yla birlikte yaz sezonunu açacak olan Bodrum'da bazı lüks mekanların fiyat listeleri de ortaya çıkmaya başladı. Bir mekanda lahmacun için 30... 12.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-12T11:13+0300
2026-05-12T11:13+0300
2026-05-12T11:13+0300
ekonomi̇
bodrum
lahmacun fiyatı
lahmacun fiyatları
plaj giriş ücreti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/02/1074295056_35:0:664:354_1920x0_80_0_0_3b2ce18cfa85795ddfa7cb9180361377.jpg
Her yaz lahmacun fiyatlarıyla gündem olan Bodrum'da bu sene de fiyatlar cep yakacak. Kurban Bayramı'yla birlikte sezonu açacak olan Bodrum'da ünlü bir işletme, lahmacun için 30 euro, hamburger içinse 42 euro fiyat belirledi.Plaja giriş 230 EuroSabah'ın haberine göre, yaz telaşının başladığı Bodrum'da her yıl olduğu gibi bu sezon da lüks beach'ler, restoranlar ve oteller fiyatlarını açıkladı. Ünlülerin akın ettiği lüks mekanlar ise fiyatlarını euro olarak belirledi. Mesela gözde bir otel, plaja tek kişi giriş için 230 euro talep ediyor.Lahmacun da hamburger de euro ile satılıyorMenülerini paylaştı. O mekanlardan birinde hamburger 42 euro, lahmacun 30 euro, salata 42 euro, pizza ise 40 euro olacak. Otellerde ise gecelik konaklama ücretleri 10 bin TL'den başlayıp ultra lüks seçeneklerde 100 bin TL'ye kadar yükseliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/2-lahmacun-bir-kebap-ve-iki-ayran-icin-gelen-hesap-unlu-cifti-sasirtti-safiye-soyman-ve-faik-ozturk-1097459757.html
bodrum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/02/1074295056_130:0:602:354_1920x0_80_0_0_ac82999cb77aedc0fd31d284c83707c8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bodrum, lahmacun fiyatı, lahmacun fiyatları, plaj giriş ücreti
bodrum, lahmacun fiyatı, lahmacun fiyatları, plaj giriş ücreti
Bodrum 'sezonu' açıyor: Lahmacun 30 Euro, hamburger 42 Euro
Kurban Bayramı'yla birlikte yaz sezonunu açacak olan Bodrum'da bazı lüks mekanların fiyat listeleri de ortaya çıkmaya başladı. Bir mekanda lahmacun için 30 euro, hamburger içinse 42 euro fiyat belirlendi.
Her yaz lahmacun fiyatlarıyla gündem olan Bodrum'da bu sene de fiyatlar cep yakacak. Kurban Bayramı'yla birlikte sezonu açacak olan Bodrum'da ünlü bir işletme, lahmacun için 30 euro, hamburger içinse 42 euro fiyat belirledi.
Sabah'ın haberine göre, yaz telaşının başladığı Bodrum'da her yıl olduğu gibi bu sezon da lüks beach'ler, restoranlar ve oteller fiyatlarını açıkladı. Ünlülerin akın ettiği lüks mekanlar ise fiyatlarını euro olarak belirledi. Mesela gözde bir otel, plaja tek kişi giriş için 230 euro talep ediyor.
Lahmacun da hamburger de euro ile satılıyor
Menülerini paylaştı. O mekanlardan birinde hamburger 42 euro, lahmacun 30 euro, salata 42 euro, pizza ise 40 euro olacak. Otellerde ise gecelik konaklama ücretleri 10 bin TL'den başlayıp ultra lüks seçeneklerde 100 bin TL'ye kadar yükseliyor.