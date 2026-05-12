https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/bodrum-sezonu-aciyor-lahmacun-30-euro-hamburger-42-euro-1105663286.html

Bodrum 'sezonu' açıyor: Lahmacun 30 Euro, hamburger 42 Euro

Bodrum 'sezonu' açıyor: Lahmacun 30 Euro, hamburger 42 Euro

Sputnik Türkiye

Kurban Bayramı'yla birlikte yaz sezonunu açacak olan Bodrum'da bazı lüks mekanların fiyat listeleri de ortaya çıkmaya başladı. Bir mekanda lahmacun için 30... 12.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-12T11:13+0300

2026-05-12T11:13+0300

2026-05-12T11:13+0300

ekonomi̇

bodrum

lahmacun fiyatı

lahmacun fiyatları

plaj giriş ücreti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/02/1074295056_35:0:664:354_1920x0_80_0_0_3b2ce18cfa85795ddfa7cb9180361377.jpg

Her yaz lahmacun fiyatlarıyla gündem olan Bodrum'da bu sene de fiyatlar cep yakacak. Kurban Bayramı'yla birlikte sezonu açacak olan Bodrum'da ünlü bir işletme, lahmacun için 30 euro, hamburger içinse 42 euro fiyat belirledi.Plaja giriş 230 EuroSabah'ın haberine göre, yaz telaşının başladığı Bodrum'da her yıl olduğu gibi bu sezon da lüks beach'ler, restoranlar ve oteller fiyatlarını açıkladı. Ünlülerin akın ettiği lüks mekanlar ise fiyatlarını euro olarak belirledi. Mesela gözde bir otel, plaja tek kişi giriş için 230 euro talep ediyor.Lahmacun da hamburger de euro ile satılıyorMenülerini paylaştı. O mekanlardan birinde hamburger 42 euro, lahmacun 30 euro, salata 42 euro, pizza ise 40 euro olacak. Otellerde ise gecelik konaklama ücretleri 10 bin TL'den başlayıp ultra lüks seçeneklerde 100 bin TL'ye kadar yükseliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/2-lahmacun-bir-kebap-ve-iki-ayran-icin-gelen-hesap-unlu-cifti-sasirtti-safiye-soyman-ve-faik-ozturk-1097459757.html

bodrum

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bodrum, lahmacun fiyatı, lahmacun fiyatları, plaj giriş ücreti