https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/balkondan-beton-zemine-dustu-82-yasindaki-kadin-oldu-1108058562.html

Balkondan beton zemine düştü: 82 yaşındaki kadın öldü

Balkondan beton zemine düştü: 82 yaşındaki kadın öldü

Sputnik Türkiye

Antalya’nın Alanya ilçesinde 82 yaşındaki Ayşe Sevindi, yaşadığı apartmanın dördüncü katındaki balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. 17.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-17T17:18+0300

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Saray Mahallesi Çelikler Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın dördüncü katında yaşayan Ayşe Sevindi, henüz belirlenemeyen bir nedenle balkonundan beton zemine düştü.Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, 82 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Ayşe Sevindi’nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/dairenin-balkonu-coktu-5-katli-bina-muhurlendi-1107873876.html

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antalya, alanya, alanya belediye başkanlığı, alanya emniyet müdürlüğü, alanya belediyesi