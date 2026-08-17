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Balkondan beton zemine düştü: 82 yaşındaki kadın öldü
Balkondan beton zemine düştü: 82 yaşındaki kadın öldü
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Antalya’nın Alanya ilçesinde 82 yaşındaki Ayşe Sevindi, yaşadığı apartmanın dördüncü katındaki balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. 17.08.2026, Sputnik Türkiye
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Saray Mahallesi Çelikler Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın dördüncü katında yaşayan Ayşe Sevindi, henüz belirlenemeyen bir nedenle balkonundan beton zemine düştü.Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, 82 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Ayşe Sevindi’nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/dairenin-balkonu-coktu-5-katli-bina-muhurlendi-1107873876.html
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antalya, alanya, alanya belediye başkanlığı, alanya emniyet müdürlüğü, alanya belediyesi

Balkondan beton zemine düştü: 82 yaşındaki kadın öldü

17:18 17.08.2026
© AA / Mert CantürkAntalya'nın Alanya ilçesinde dördüncü kattaki evinin balkonundan düşen 82 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesinde dördüncü kattaki evinin balkonundan düşen 82 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
© AA / Mert Cantürk
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Antalya’nın Alanya ilçesinde 82 yaşındaki Ayşe Sevindi, yaşadığı apartmanın dördüncü katındaki balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.
Saray Mahallesi Çelikler Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın dördüncü katında yaşayan Ayşe Sevindi, henüz belirlenemeyen bir nedenle balkonundan beton zemine düştü.
Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, 82 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Ayşe Sevindi’nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Dairenin balkonu çöktü, 5 katlı bina mühürlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2026
TÜRKİYE
Dairenin balkonu çöktü, 5 katlı bina mühürlendi
9 Ağustos, 11:10
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