https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/balkondan-beton-zemine-dustu-82-yasindaki-kadin-oldu-1108058562.html
Balkondan beton zemine düştü: 82 yaşındaki kadın öldü
Balkondan beton zemine düştü: 82 yaşındaki kadın öldü
Sputnik Türkiye
Antalya’nın Alanya ilçesinde 82 yaşındaki Ayşe Sevindi, yaşadığı apartmanın dördüncü katındaki balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T17:18+0300
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Saray Mahallesi Çelikler Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın dördüncü katında yaşayan Ayşe Sevindi, henüz belirlenemeyen bir nedenle balkonundan beton zemine düştü.Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, 82 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Ayşe Sevindi’nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/dairenin-balkonu-coktu-5-katli-bina-muhurlendi-1107873876.html
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antalya, alanya, alanya belediye başkanlığı, alanya emniyet müdürlüğü, alanya belediyesi
antalya, alanya, alanya belediye başkanlığı, alanya emniyet müdürlüğü, alanya belediyesi
Balkondan beton zemine düştü: 82 yaşındaki kadın öldü
Antalya’nın Alanya ilçesinde 82 yaşındaki Ayşe Sevindi, yaşadığı apartmanın dördüncü katındaki balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.
Saray Mahallesi Çelikler Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın dördüncü katında yaşayan Ayşe Sevindi, henüz belirlenemeyen bir nedenle balkonundan beton zemine düştü.
Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, 82 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Ayşe Sevindi’nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.