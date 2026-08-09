https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/dairenin-balkonu-coktu-5-katli-bina-muhurlendi-1107873876.html
Dairenin balkonu çöktü, 5 katlı bina mühürlendi
Dairenin balkonu çöktü, 5 katlı bina mühürlendi
Sputnik Türkiye
Güngören'de birinci katındaki balkonu çöken 5 katlı bina tahliye edilerek mühürlendi. 09.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-09T11:10+0300
2026-08-09T11:10+0300
2026-08-09T11:10+0300
türki̇ye
çökme
güngören
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/09/1107873925_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_ef32bd9602183985cadc669d42105c69.jpg
Dairenin balkonu çöktü, 5 katlı bina mühürlendi.Akıncılar Mahallesi Üstün Sokak'ta 5 katlı binanın birinci katındaki balkon, henüz bilinmeyen nedenle kısmen çöktü.Binanın giriş katına düşen molozlar ve kopan beton parçalarının çıkardığı sesler üzerine bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.Yapılan kontrollerin ardından bina tedbir amaçlı tahliye edilerek, kapılar mühürlendi.Binanın çevresine güvenlik açısından barikat dizildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/istanbulda-4-katli-bina-coktu-o-anlar-saniye-saniye-goruntulendi-1107812889.html
türki̇ye
güngören
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/09/1107873925_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_c3db51e38753dad5da0f385c9f86ad18.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çökme, güngören, türkiye
Dairenin balkonu çöktü, 5 katlı bina mühürlendi
Güngören'de birinci katındaki balkonu çöken 5 katlı bina tahliye edilerek mühürlendi.
Dairenin balkonu çöktü, 5 katlı bina mühürlendi.
Akıncılar Mahallesi Üstün Sokak'ta 5 katlı binanın birinci katındaki balkon, henüz bilinmeyen nedenle kısmen çöktü.
Binanın giriş katına düşen molozlar ve kopan beton parçalarının çıkardığı sesler üzerine bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerin ardından bina tedbir amaçlı tahliye edilerek, kapılar mühürlendi.
Binanın çevresine güvenlik açısından barikat dizildi.