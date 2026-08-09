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Dairenin balkonu çöktü, 5 katlı bina mühürlendi
Dairenin balkonu çöktü, 5 katlı bina mühürlendi
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Güngören'de birinci katındaki balkonu çöken 5 katlı bina tahliye edilerek mühürlendi. 09.08.2026, Sputnik Türkiye
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Dairenin balkonu çöktü, 5 katlı bina mühürlendi.Akıncılar Mahallesi Üstün Sokak'ta 5 katlı binanın birinci katındaki balkon, henüz bilinmeyen nedenle kısmen çöktü.Binanın giriş katına düşen molozlar ve kopan beton parçalarının çıkardığı sesler üzerine bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.Yapılan kontrollerin ardından bina tedbir amaçlı tahliye edilerek, kapılar mühürlendi.Binanın çevresine güvenlik açısından barikat dizildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/istanbulda-4-katli-bina-coktu-o-anlar-saniye-saniye-goruntulendi-1107812889.html
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çökme, güngören, türkiye
çökme, güngören, türkiye

Dairenin balkonu çöktü, 5 katlı bina mühürlendi

11:10 09.08.2026
Dairenin balkonu çöktü, 5 katlı bina mühürlendi
Dairenin balkonu çöktü, 5 katlı bina mühürlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2026
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Güngören'de birinci katındaki balkonu çöken 5 katlı bina tahliye edilerek mühürlendi.
Dairenin balkonu çöktü, 5 katlı bina mühürlendi.
Akıncılar Mahallesi Üstün Sokak'ta 5 katlı binanın birinci katındaki balkon, henüz bilinmeyen nedenle kısmen çöktü.
Binanın giriş katına düşen molozlar ve kopan beton parçalarının çıkardığı sesler üzerine bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerin ardından bina tedbir amaçlı tahliye edilerek, kapılar mühürlendi.
Binanın çevresine güvenlik açısından barikat dizildi.
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