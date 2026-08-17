https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/bakan-gurlek-haksiz-kazanc-elde-eden-yapilara-karsi-adim-atiyoruz-1108050719.html

Bakan Gürlek: Haksız kazanç elde eden yapılara karşı adım atıyoruz

Bakan Gürlek: Haksız kazanç elde eden yapılara karşı adım atıyoruz

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı... 17.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-17T11:38+0300

2026-08-17T11:38+0300

2026-08-17T11:38+0300

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alihan kuriş

ankara

türkiye cumhuriyeti devleti

cumhuriyet başsavcılığı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı.Gürlek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, suç örgütleri ve çetelerle mücadelesini, kim olduklarına veya hangi kisve altında faaliyet gösterdiklerine bakmaksızın, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürdürmektedir." diye konuştu.A Haber'e konuşan Bakan Gürlek "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, suç örgütleri ve çetelerle mücadelesini, kim olduklarına veya hangi kisve altında faaliyet gösterdiklerine bakmaksızın, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürdürmektedir." dedi."Vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır." diyen Gürlek, "Alihan Kuriş Suç Örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir." ifadesini kullandı.'Temel ölçüt inanç falan değil, suç'Gürlek şöyle devam etti:32 şüpheli tutuklandıAlihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına değil, iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğine odaklanıyor.Soruşturmada adı geçen 49 şüpheliye yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketi oluşturma suçlamaları yöneltiliyor.Bu kapsamda ilk operasyon 13 Ağustos sabahı yapıldı. Ankara merkezli 17 şehirde belirlenen adreslere eş zamanlı polis baskınları gerçekleşti.Emniyet güçleri aralarında Kuriş'in de bulunduğu 38 şüpheliyi gözaltına aldı.Kuriş soruşturmasında perşembe sabahı gözaltına alınan şüpheliler 16 Ağustos sabahı adliyeye sevk edildi.Mahkeme aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 38 şüpheliden 32'sini tutukladı. Altı şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.Tutuklanmasına karar verilen isimler şöyle: Alihan Kuriş, Fahri Candemir, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak, Mehmet Hilmi Molla, Nezih Murat Büyükgöze, Metin Güer, Hilmi Şenol, Süleyman Hilmi Dinç, Yunus Aslan, Muharrem Hilmi Akbulut, Mehmet Aksu, Muhammed Dağ, Mehmet Bozpınar, Mehmet Akbacakoğlu, Ahmet Şimşek, Abdulkerim Emrah, İsa Çardak, Cevat Bağcı, Zeki Altınel, Hüseyin Türker, Mehmet Kurban, Mehmet Tekin, Mustafa Gökduman, Hamza Deniz, Kazım Per, Ahmet Uğur Pakcan, Rıdvan Erdal, Zübeyr Özcan, Hayrullah Uusl, Muhammet Karaköse.Ev hapsine çarptırılan isimler: Yusuf Büyükgöze, Ahmet Gökcen, Ömer Yılmaz, Ahmet Efe, Selman Süleyman Keşkekçi, İsmail Hakkı Akgün.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/emekli-tugamiral-turker-erturk-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1108047960.html

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akın gürlek, alihan kuriş, ankara, türkiye cumhuriyeti devleti, cumhuriyet başsavcılığı