https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/bagcilarda-komsu-kavgasi-once-bicakladi-sonra-tufekle-geri-dondu-1108064530.html
Bağcılar'da komşu kavgası: Önce bıçakladı, sonra tüfekle geri döndü
Bağcılar'da komşu kavgası: Önce bıçakladı, sonra tüfekle geri döndü
Sputnik Türkiye
İstanbul’un Bağcılar ilçesinde komşular arasında çıkan tartışma, bıçak ve tüfeğin kullanıldığı olaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralanırken, bir şüpheli gözaltına... 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T23:44+0300
2026-08-17T23:44+0300
2026-08-17T23:44+0300
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bağcılar
bağcılar belediyesi
cinayet
cinayet büro amirliği
cinayet masası
kavga
bıçaklı kavga
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Kirazlı Mahallesi’nde sokakta karşılaşan iki komşu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, komşusunu bıçakla yaraladıktan sonra evine giderek tüfekle geri döndü. Şüphelinin çevreye ateş açması sonucu 3 kişi daha yaralandı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/metro-istanbul-duyurdu-kabatas-bagcilar-tramvay-hattinda-sefer-duzenlemesi-1107290355.html
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i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, bağcılar, bağcılar belediyesi, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, kavga, bıçaklı kavga, silahlı kavga
i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, bağcılar, bağcılar belediyesi, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, kavga, bıçaklı kavga, silahlı kavga
Bağcılar'da komşu kavgası: Önce bıçakladı, sonra tüfekle geri döndü
İstanbul’un Bağcılar ilçesinde komşular arasında çıkan tartışma, bıçak ve tüfeğin kullanıldığı olaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralanırken, bir şüpheli gözaltına alındı.
Kirazlı Mahallesi’nde sokakta karşılaşan iki komşu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, komşusunu bıçakla yaraladıktan sonra evine giderek tüfekle geri döndü. Şüphelinin çevreye ateş açması sonucu 3 kişi daha yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.