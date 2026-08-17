https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/bagcilarda-komsu-kavgasi-once-bicakladi-sonra-tufekle-geri-dondu-1108064530.html

Bağcılar'da komşu kavgası: Önce bıçakladı, sonra tüfekle geri döndü

Bağcılar'da komşu kavgası: Önce bıçakladı, sonra tüfekle geri döndü

Sputnik Türkiye

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde komşular arasında çıkan tartışma, bıçak ve tüfeğin kullanıldığı olaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralanırken, bir şüpheli gözaltına... 17.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-17T23:44+0300

2026-08-17T23:44+0300

2026-08-17T23:44+0300

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Kirazlı Mahallesi’nde sokakta karşılaşan iki komşu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, komşusunu bıçakla yaraladıktan sonra evine giderek tüfekle geri döndü. Şüphelinin çevreye ateş açması sonucu 3 kişi daha yaralandı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/metro-istanbul-duyurdu-kabatas-bagcilar-tramvay-hattinda-sefer-duzenlemesi-1107290355.html

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i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, bağcılar, bağcılar belediyesi, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, kavga, bıçaklı kavga, silahlı kavga