https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/metro-istanbul-duyurdu-kabatas-bagcilar-tramvay-hattinda-sefer-duzenlemesi-1107290355.html

Metro İstanbul duyurdu: Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sefer düzenlemesi

Metro İstanbul duyurdu: Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sefer düzenlemesi

Sputnik Türkiye

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda 17-20 Temmuz tarihleri arasında seferlerin Kabataş-Soğanlı arasında yapılacağı açıklandı. 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T00:50+0300

2026-07-16T00:50+0300

2026-07-16T00:50+0300

türki̇ye

kabataş

güngören

metro i̇stanbul

i̇ett

türkiye

metro

metro hattı

metro i̇stanbul aş

tramvay

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/10/1091608728_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_57f884947a0d6b6fb5fbea7eca0efbc4.jpg

Metro İstanbul, doğal gaz altyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin 17 Temmuz Cuma günü saat 06.00'dan 20 Temmuz Pazartesi saat 06.00'ya kadar Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında gerçekleştirileceğini duyurdu.Açıklamada, bu süre boyunca Güngören-Bağcılar istasyonları arasındaki ulaşımın ücretsiz İETT otobüsleriyle sağlanacağı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/kabatas-bagcilar-tramvay-hattinda-teknik-ariza-seferler-normale-dondu-1106935095.html

türki̇ye

kabataş

güngören

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kabataş, güngören, metro i̇stanbul, i̇ett, türkiye, metro, metro hattı, metro i̇stanbul aş, tramvay, i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett), kabataş-bağcılar tramvay hattı