https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/metro-istanbul-duyurdu-kabatas-bagcilar-tramvay-hattinda-sefer-duzenlemesi-1107290355.html
Metro İstanbul duyurdu: Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sefer düzenlemesi
Metro İstanbul duyurdu: Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sefer düzenlemesi
Sputnik Türkiye
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda 17-20 Temmuz tarihleri arasında seferlerin Kabataş-Soğanlı arasında yapılacağı açıklandı. 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T00:50+0300
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Metro İstanbul, doğal gaz altyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin 17 Temmuz Cuma günü saat 06.00'dan 20 Temmuz Pazartesi saat 06.00'ya kadar Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında gerçekleştirileceğini duyurdu.Açıklamada, bu süre boyunca Güngören-Bağcılar istasyonları arasındaki ulaşımın ücretsiz İETT otobüsleriyle sağlanacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/kabatas-bagcilar-tramvay-hattinda-teknik-ariza-seferler-normale-dondu-1106935095.html
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kabataş, güngören, metro i̇stanbul, i̇ett, türkiye, metro, metro hattı, metro i̇stanbul aş, tramvay, i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett), kabataş-bağcılar tramvay hattı
Metro İstanbul duyurdu: Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sefer düzenlemesi
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda 17-20 Temmuz tarihleri arasında seferlerin Kabataş-Soğanlı arasında yapılacağı açıklandı.
Metro İstanbul, doğal gaz altyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin 17 Temmuz Cuma günü saat 06.00'dan 20 Temmuz Pazartesi saat 06.00'ya kadar Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında gerçekleştirileceğini duyurdu.
Açıklamada, bu süre boyunca Güngören-Bağcılar istasyonları arasındaki ulaşımın ücretsiz İETT otobüsleriyle sağlanacağı belirtildi.