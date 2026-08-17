https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/alihan-kurisin-ifadesinde-acikladi-aylik-gelirim-380-bin-lira-1108056224.html

Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: 'Aylık gelirim 380 bin lira, üzerime kayıtlı GSM hattım yok'

Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: 'Aylık gelirim 380 bin lira, üzerime kayıtlı GSM hattım yok'

Sputnik Türkiye

"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden aralarında Alihan Kuriş'in de olduğu 32 kişi tutuklanmıştı. Alihan... 17.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-17T15:25+0300

2026-08-17T15:25+0300

2026-08-17T16:29+0300

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"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik operasyonda suç örgütü lideri olduğu öne sürülerek tutuklanan Alihan Kuriş'in emniyet ifadesi ortaya çıktı.Alihan Kuriş ifadesinde ne dedi?Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklanan Kuriş, emniyet ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirtti.GSM hattı kullanmıyorumŞüpheli Kuriş'e, kimlik ve meslek bilgileriyle ekonomik durumu soruldu. Mimar olduğunu ve aylık ortalama 380 bin lira geliri bulunduğunu beyan eden Kuriş, üzerine kayıtlı GSM hattı olmadığını belirterek, "İletişim için genelde ofis hattını kullanırım, ancak numarayı şu an net olarak hatırlamıyorum. Bunun dışında aile üyelerimin kullandığı GSM hatları ile irtibat kurmaktayım. Benim adıma ya da başkası adına olup kullandığım hiçbir başka hat yoktur." ifadesini kullandı.Mal varlığını açıkladıMal varlığına ilişkin soruları da yanıtlayan Kuriş, babasından intikal eden miras gayrimenkullerinin yanı sıra Sakarya Erenler'de bir ofis hissesi, Çamlıca'da 3 katlı bir ev ile Kısıklı'da aile fertleriyle hisseli 450 metrekarelik bir arsasının olduğunu kaydetti.Şirket ortaklıkları ve ticari faaliyetleri hakkında detay veren Kuriş, 2005'te kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile kurdukları ve halen yüzde 51 hissesine sahip olduğu Altun Mimarlık İnşaat firmasında aktif olarak faaliyet gösterdiğini belirtti.Kuriş, geçmişte ELF Yapı İnşaat yüzde 49 ve dayısının şirketi olan Arden Gıda Sanayi Ticaret AŞ'de yüzde 5 hisse ortaklığı bulunduğunu beyan etti.Kuriş'e soruşturma kapsamında suça konu şirketlerle ilişkisi de soruldu.ELF Yapı ve Altun Mimarlık ile ortaklık bağını kabul eden Kuriş, Güldeniz İnşaat ve Ardeniz Emlak'ın annesi ve dayılarına miras kalan şirketler olduğunu söyledi.Kayınbabası Mustafa Kösemusul'un ortak olduğu Perka Yapı, Asya Otomotiv, Ada Nakış, Verona, Ada Dokuma ve Asya Süs Bitkileri şirketleriyle ise bir bağı olmadığını savundu.Güleryüz Kuyumculuk'un eşinin ablasının eşine ait olduğunu belirten Kuriş, bu şirketle de ticari, hukuki veya fiili bağlantısı olmadığını iddia etti.MASAK raporu ve banka hareketleriMali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında yer alan finansal veriler ve şirketler arası yüksek para hareketleri de şüpheli Kuriş'e yöneltildi.Arden Gıda Limited Şirketi'nin 2023 yılı sonrasında işlem hacminin ciddi oranda artması, POS ciro transferleri ve çeşitli şirketler üzerinden gerçekleştirilen milyarlarca liralık para akışına ilişkin rapordaki tespitlere yönelik soru üzerine Kuriş, şirketlerin ticari ve bankacılık işlemlerinin usulüne uygun şekilde muhasebe ve mali çalışanlar tarafından takip edildiğini savundu.'İtaat' sorusuTanık ifadesinde geçen, "Kuriş'in yapının başına geçmesinin ardından ticari kurum ve yurtların yöneticileri başta olmak üzere cemaat mensuplarına 'mutlak itaat' konusunda baskı yaptığı ve yakınındaki bir grup isim aracılığıyla yapıyı yönettiği" iddiası sorulan Kuriş, tanığı tanımadığını belirterek, "Bu ifadeyi kesinlikle kabul etmiyorum. Aleyhime atılmış bir iftiradır, hayal ürünüdür." ifadelerini kullandı.Üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirten Kuriş şu beyanda bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/bakan-ciftciden-alihan-kuris-aciklamasi-orgut-ust-yonetiminin-kullandigi-glooper-diye-bir-uygulama-1108042851.html

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alihan kuriş, ankara, çamlıca, masak, kuran-ı kerim, vergi usul kanunu, kısıklı