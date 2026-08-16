Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/kuzey-marmara-otoyolunda-feci-kaza-3-kisi-hayatini-kaybetti-1108038779.html
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Kuzey Marmara Otoyolu'nda nakliye kamyonunun hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ağır yaralandı. 16.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-16T14:25+0300
2026-08-16T15:43+0300
türki̇ye
kuzey marmara otoyolu
türkiye
i̇stanbul
kaza
kaza sebebi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/10/1108040161_0:48:1432:854_1920x0_80_0_0_7a9509e21a6fc4d336ce4671c848a9e2.jpg
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer Uskumruköy mevkisinde nakliye kamyonu, sürücüsünün kontrolünden çıkarak hafif ticari araca çarptı.Çarpışmanın ardından bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede hafif ticari araçta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 5 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.Kamyon sürücüsü, kazanın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun Edirne istikameti ulaşıma kapatıldı. Bölgede araç geçişleri kontrollü olarak emniyet şeridinden sağlanırken, ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/itfaiye-aracinin-sepetiyle-duvar-arasinda-sikisan-uzman-cavus-yasamini-yitirdi-1108035239.html
türki̇ye
kuzey marmara otoyolu
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/10/1108040161_116:0:1316:900_1920x0_80_0_0_1dd14c953c24657e1bce6e91f0f3a7c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kuzey marmara otoyolu, türkiye, i̇stanbul, kaza, kaza sebebi
kuzey marmara otoyolu, türkiye, i̇stanbul, kaza, kaza sebebi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var

14:25 16.08.2026 (güncellendi: 15:43 16.08.2026)
© AA / Şükrü Gündüz Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza
 Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2026
© AA / Şükrü Gündüz
Abone ol
Kuzey Marmara Otoyolu'nda nakliye kamyonunun hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ağır yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer Uskumruköy mevkisinde nakliye kamyonu, sürücüsünün kontrolünden çıkarak hafif ticari araca çarptı.
Çarpışmanın ardından bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede hafif ticari araçta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan 5 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kamyon sürücüsü, kazanın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun Edirne istikameti ulaşıma kapatıldı.
Bölgede araç geçişleri kontrollü olarak emniyet şeridinden sağlanırken, ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları devam ediyor.
İstanbul İtfaiyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2026
TÜRKİYE
İtfaiye aracının sepetiyle duvar arasında sıkışan uzman çavuş yaşamını yitirdi
11:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала