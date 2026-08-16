https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/kuzey-marmara-otoyolunda-feci-kaza-3-kisi-hayatini-kaybetti-1108038779.html

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Sputnik Türkiye

Kuzey Marmara Otoyolu'nda nakliye kamyonunun hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ağır yaralandı. 16.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-16T14:25+0300

2026-08-16T14:25+0300

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i̇stanbul

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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer Uskumruköy mevkisinde nakliye kamyonu, sürücüsünün kontrolünden çıkarak hafif ticari araca çarptı.Çarpışmanın ardından bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede hafif ticari araçta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 5 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.Kamyon sürücüsü, kazanın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun Edirne istikameti ulaşıma kapatıldı. Bölgede araç geçişleri kontrollü olarak emniyet şeridinden sağlanırken, ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/itfaiye-aracinin-sepetiyle-duvar-arasinda-sikisan-uzman-cavus-yasamini-yitirdi-1108035239.html

türki̇ye

kuzey marmara otoyolu

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