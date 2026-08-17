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Ajda Pekkan, 'iftira atıyorlar' diyerek isyan etti
Ajda Pekkan, 'iftira atıyorlar' diyerek isyan etti
Sputnik Türkiye
Ünlü sanatçı Ajda Pekkan 'Tayland'dan 25 bin dolara gençlik iksiri getirdiği iddialarına yanıt verdi. 17.08.2026, Sputnik Türkiye
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Tayland'dan 25 bin dolara 'gençlik iksiri' getirdiği yönündeki iddialara yanıt veren ünlü şarkıcı Ajda Pekkan 'iftira atıyorlar' dedi. Ufak tefek rötuşlar yaptırıyor insan Ajda Pekkan'ın Tayland'dan 25 bin dolara (Yaklaşık 1.2 milyon TL) gençlik iksiri getirdiği ileri sürülmüştü. 80 yaşındaki Pekkan, söz konusu iddiaya Çeşme'deki konserinde, "İftira atıyorlar. İksirmiş falan, saçma sapan şeyler. İnanıyor musunuz? Gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Tabii ki ufak tefek rötuşlar yaptırıyorsun ama insan, DNA’sı neyse odur" diyerek yalanladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/bulent-ersoy-estetik-yaptirdi-cok-uzun-yillardir-bir-botoks-bile-yaptirmamistim-1107009487.html
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ajda pekkan, çeşme, estetik, estetik operasyon, estetik ameliyat
ajda pekkan, çeşme, estetik, estetik operasyon, estetik ameliyat

Ajda Pekkan, 'iftira atıyorlar' diyerek isyan etti

11:26 17.08.2026 (güncellendi: 11:27 17.08.2026)
© AA / Erhan ElaldıAjda Pekkan
Ajda Pekkan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
© AA / Erhan Elaldı
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Ünlü sanatçı Ajda Pekkan 'Tayland'dan 25 bin dolara gençlik iksiri getirdiği iddialarına yanıt verdi.
Tayland'dan 25 bin dolara 'gençlik iksiri' getirdiği yönündeki iddialara yanıt veren ünlü şarkıcı Ajda Pekkan 'iftira atıyorlar' dedi.
Ajda Pekkan sosyal medya
Ajda Pekkan sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
Ajda Pekkan sosyal medya

Ufak tefek rötuşlar yaptırıyor insan

Ajda Pekkan'ın Tayland'dan 25 bin dolara (Yaklaşık 1.2 milyon TL) gençlik iksiri getirdiği ileri sürülmüştü. 80 yaşındaki Pekkan, söz konusu iddiaya Çeşme'deki konserinde, "İftira atıyorlar. İksirmiş falan, saçma sapan şeyler. İnanıyor musunuz? Gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Tabii ki ufak tefek rötuşlar yaptırıyorsun ama insan, DNA’sı neyse odur" diyerek yalanladı.
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