https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/ajda-pekkan-iftira-atiyorlar-diyerek-isyan-etti-1108050415.html

Ajda Pekkan, 'iftira atıyorlar' diyerek isyan etti

Ajda Pekkan, 'iftira atıyorlar' diyerek isyan etti

Sputnik Türkiye

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan 'Tayland'dan 25 bin dolara gençlik iksiri getirdiği iddialarına yanıt verdi. 17.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-17T11:26+0300

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Tayland'dan 25 bin dolara 'gençlik iksiri' getirdiği yönündeki iddialara yanıt veren ünlü şarkıcı Ajda Pekkan 'iftira atıyorlar' dedi. Ufak tefek rötuşlar yaptırıyor insan Ajda Pekkan'ın Tayland'dan 25 bin dolara (Yaklaşık 1.2 milyon TL) gençlik iksiri getirdiği ileri sürülmüştü. 80 yaşındaki Pekkan, söz konusu iddiaya Çeşme'deki konserinde, "İftira atıyorlar. İksirmiş falan, saçma sapan şeyler. İnanıyor musunuz? Gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Tabii ki ufak tefek rötuşlar yaptırıyorsun ama insan, DNA’sı neyse odur" diyerek yalanladı.

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ajda pekkan, çeşme, estetik, estetik operasyon, estetik ameliyat