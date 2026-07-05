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Bülent Ersoy estetik yaptırdı: Çok uzun yıllardır bir botoks bile yaptırmamıştım
Bülent Ersoy estetik yaptırdı: Çok uzun yıllardır bir botoks bile yaptırmamıştım
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Efsane sanatçı Bülent Ersoy, dün hastane odasından yaptığı paylaşımla estetik operasyon geçirdiğini duyurdu. Ersoy "Biz STARların yaşı yoktur yaşı olmayan... 05.07.2026, Sputnik Türkiye
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Efsane Türk Sanat Müziği Sanatçısı Bülent Ersoy, sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımla estetik operasyon olduğunu duyurdu. 74 yaşındaki sanatçı, estetik operasyon geçirdiğini hastane odasından paylaştığı fotoğrafla takipçileriyle paylaştı.Ersoy, şunları kaydetti:
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bülent ersoy

Bülent Ersoy estetik yaptırdı: Çok uzun yıllardır bir botoks bile yaptırmamıştım

10:39 05.07.2026
© Fotoğraf : Bülent ErsoyBülent Ersoy
Bülent Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
© Fotoğraf : Bülent Ersoy
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Efsane sanatçı Bülent Ersoy, dün hastane odasından yaptığı paylaşımla estetik operasyon geçirdiğini duyurdu. Ersoy "Biz STARların yaşı yoktur yaşı olmayan insanlarız lakin yaş almakta bir gerçek" dedi.
Efsane Türk Sanat Müziği Sanatçısı Bülent Ersoy, sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımla estetik operasyon olduğunu duyurdu.
74 yaşındaki sanatçı, estetik operasyon geçirdiğini hastane odasından paylaştığı fotoğrafla takipçileriyle paylaştı.
Ersoy, şunları kaydetti:

Biz STARların yaşı yoktur yaşı olmayan insanlarız lakin yaş almakta bir gerçek…ve yıllardır estetik denildiğinde benden çok uzak bir kavramdı bu konu, belki inanmayacaksınız ama çok uzun yıllardır bir botoks bile yaptırmamıştım ta ki saygıdeğer Volkan hocamla karşılaşana kadar.

Kendisi gerek mesleki olarak gerekse de insan olarak bana bu güveni verip kendimi kendisine emanet etmekten ve aldığım sonucun başarısını, sevincini sizlerle paylaşmaktan kendimi alıkoyamadım efendim ..

Bu başarıyı sizlerin de görmesini ve heyecanıma sizlerinde ortak olmasını istedim… Sayın hocama sihirli eller demek zorundayım sayın hocamın ilmine, bilimine ve emeğine sonsuz teşekkürlerimle efendim..

Bu arada siz sevgili takipçilerimi de minnet ve şükranlarımla selamlıyorum efendim.

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