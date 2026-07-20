https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/bayiden-sifir-kilometre-diye-aldigi-arac-boyali-cikti-yargitaydan-deger-kaybi-odensin-karari-verdi-1107385981.html

Yargıtay 'boyalı' çıkan sıfır kilometre otomobil için kararını verdi: 'Değişime gerek yok' dedi

Yargıtay 'boyalı' çıkan sıfır kilometre otomobil için kararını verdi: 'Değişime gerek yok' dedi

Sputnik Türkiye

Adana'da bayiden sıfır kilometre satın aldığı otomobilin boyalı çıkması üzerine dava açan tüketiciyle ilgili Yargıtay 'değer kaybı ödensin' kararı verdi. 20.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-20T11:35+0300

2026-07-20T11:35+0300

2026-07-20T11:37+0300

türki̇ye

yargıtay

tüketici mahkemesi

ayıplı mal

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/06/1100800400_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_7c4cf623a734445e1e00414a92fb527f.jpg

Bayiden sıfır kilometre satın aldığı otomobilin bazı bölgelerinin boyalı çıkması üzerine dava açan bir kişinin dosyasını inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, alıcıya 'değer kaybı' ödenmesi gerektiğine hükmetti. Yerel mahkemenin 'misliyle değişim' kararını bozan yüksek mahkeme kararının gerekçesinde ise 'Aracın kullanım amacı olan yolcu taşımaya olumsuz bir etkisi, sürüş konforunu ve emniyetini olumsuz etkileyecek bir durum olmadığı, aracın ikinci el piyasa değerinde değer kaybına neden olacak nitelikte gizli ayıp olduğu değerlendirilmiştir' değerlendirmesinde bulundu. Bayiden aldığı araç boyalı çıkınca mahkemenin yolunu tuttuAdana'da yaşayan bir kişi, bayiden sıfır kilometre satın aldığı otomobili bir süre sonra satışa çıkardı. Bu süreçte otomobilini ekspertize götüren vatandaş, aracın sol kapı ve orta direğinin boyalı, sol alt marşpiyelinin ise lokal boyalı olduğunu öğrendi.Durumu firma yetkililerine bildiren vatandaş, ayıpsız başka bir aracın kendisine teslim edilmesini istedi ancak olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine Adana 3. Tüketici Mahkemesi'ne dava açan vatandaş, otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesini talep etti. Aracın boyasının standartlara uygun olduğunu savunan davalı şirket, davacının araca boya yaptırıp yaptırmadığının araştırılmasını istedi.Yerel mahkeme 'ayıpsız misliyle' değiştirin kararı verdiDava kapsamında alınan bilirkişi raporunda, otomobilin belirtilen bölgelerinde boya akması olduğu, bu nedenle boya kalınlığının referans değerinin üzerinde çıktığı ifade edildi. Araçtaki ayıbın tasarım ve üretim süreçlerinden kaynaklandığı bildirilen raporda, tüketicinin bir kusurunun bulunmadığı aktarıldı.Davacıyı haklı bulan mahkeme, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmetti.Araçtaki sorunun "gizli ayıp" niteliğinde olduğu belirtilen mahkeme kararında, sıfır kilometre araçtan beklenen faydanın elde edilemeyeceği vurgulandı.Yargıtay son noktayı koyduTemyiz üzerine dosyaya bakan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin misliyle değişim kararını orantısız bularak bozdu.Dosyada, aracın değer kaybının ödenmesine yönelik hüküm kurulması gerektiğine işaret edilen kararda, şu ifadeler yer aldı:"Tespit edilen kusurlar kullanıcıdan kaynaklanan kusurlar olmayıp, aracın imalat aşamasından kaynaklanan gizli ayıp niteliğindedir. Aracın kullanım amacı olan yolcu taşımaya olumsuz bir etkisi, sürüş konforunu ve emniyetini olumsuz etkileyecek bir durum olmadığı, aracın ikinci el piyasa değerinde değer kaybına neden olacak nitelikte gizli ayıp olduğu değerlendirilmiştir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/yargitaydan-emsal-karar-dugunde-takilan-takilar-kimindir-tartismasina-son-noktayi-koydu-yeni-doneme-1107331087.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yargıtay, tüketici mahkemesi, ayıplı mal