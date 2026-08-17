https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/84-yillik-holdingin-konkordatosu-uzatildi-sure-verildi-1108047270.html
84 yıllık holdingin konkordatosu uzatıldı: Süre verildi
84 yıllık holdingin konkordatosu uzatıldı: Süre verildi
Sputnik Türkiye
İstanbul 19'ncu Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı, enerji, elektrik üretim, kimya, petrol sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler ve bağlı olduğu holding... 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T09:51+0300
2026-08-17T09:51+0300
2026-08-17T09:51+0300
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konkordato
zülfikarlar holding
i̇stanbul
türkiye
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İflastan önce son çıkış olarak değerlendirilen konkordato müessesine başvuran şirketler uygun görülürse konkordato süreci devam ettiriliyor.Bir kez daha süre verildi1942 yılında kimya sektörüyle ticaret hayatına atılan Zülfikarlar Holding'e bağlı şirketler için İstanbul 19'ncu Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı konkordato süresini uzattı.İsfendiyar Zülfikari, Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret ve Sanayi A.Ş., Berke Elektrik Üretim A.Ş., Tesla Enerji Elektrik Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş., TP Petrol Dağıtım A.Ş., Zülfikarlar Holding A.Ş., Zülfikarlar Kimyevi Maddeler İthalat İhracat ve Depoculuk A.Ş. hakkındaki konkordato süresinin 13 Nisan 2027 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi.Bu süreç içinde şirketin borç ödemeleri, alacaklıları beklerken, çekleri de yazılmayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/tarim-devi-sirket-konkordato-talep-etti-turkiyeye-gdolu-urunleri-getirdigi-iddia-edilmisui-1107298681.html
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konkordato, zülfikarlar holding, i̇stanbul, türkiye, haberler
konkordato, zülfikarlar holding, i̇stanbul, türkiye, haberler
84 yıllık holdingin konkordatosu uzatıldı: Süre verildi
İstanbul 19'ncu Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı, enerji, elektrik üretim, kimya, petrol sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler ve bağlı olduğu holding için konkordato süresini uzattı.
İflastan önce son çıkış olarak değerlendirilen konkordato müessesine başvuran şirketler uygun görülürse konkordato süreci devam ettiriliyor.
Bir kez daha süre verildi
1942 yılında kimya sektörüyle ticaret hayatına atılan Zülfikarlar Holding'e bağlı şirketler için İstanbul 19'ncu Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı konkordato süresini uzattı.
İsfendiyar Zülfikari, Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret ve Sanayi A.Ş., Berke Elektrik Üretim A.Ş., Tesla Enerji Elektrik Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş., TP Petrol Dağıtım A.Ş., Zülfikarlar Holding A.Ş., Zülfikarlar Kimyevi Maddeler İthalat İhracat ve Depoculuk A.Ş. hakkındaki konkordato süresinin 13 Nisan 2027 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi.
Bu süreç içinde şirketin borç ödemeleri, alacaklıları beklerken, çekleri de yazılmayacak.