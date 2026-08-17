Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/84-yillik-holdingin-konkordatosu-uzatildi-sure-verildi-1108047270.html
84 yıllık holdingin konkordatosu uzatıldı: Süre verildi
84 yıllık holdingin konkordatosu uzatıldı: Süre verildi
Sputnik Türkiye
İstanbul 19'ncu Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı, enerji, elektrik üretim, kimya, petrol sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler ve bağlı olduğu holding... 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T09:51+0300
2026-08-17T09:51+0300
ekonomi̇
konkordato
zülfikarlar holding
i̇stanbul
türkiye
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104212/67/1042126755_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_7866f44cb64eb2a1cdcc2147bf7d62e3.jpg
İflastan önce son çıkış olarak değerlendirilen konkordato müessesine başvuran şirketler uygun görülürse konkordato süreci devam ettiriliyor.Bir kez daha süre verildi1942 yılında kimya sektörüyle ticaret hayatına atılan Zülfikarlar Holding'e bağlı şirketler için İstanbul 19'ncu Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı konkordato süresini uzattı.İsfendiyar Zülfikari, Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret ve Sanayi A.Ş., Berke Elektrik Üretim A.Ş., Tesla Enerji Elektrik Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş., TP Petrol Dağıtım A.Ş., Zülfikarlar Holding A.Ş., Zülfikarlar Kimyevi Maddeler İthalat İhracat ve Depoculuk A.Ş. hakkındaki konkordato süresinin 13 Nisan 2027 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi.Bu süreç içinde şirketin borç ödemeleri, alacaklıları beklerken, çekleri de yazılmayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/tarim-devi-sirket-konkordato-talep-etti-turkiyeye-gdolu-urunleri-getirdigi-iddia-edilmisui-1107298681.html
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104212/67/1042126755_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_dc55f7851c56fdaaa143c746e05bcd31.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
konkordato, zülfikarlar holding, i̇stanbul, türkiye, haberler
konkordato, zülfikarlar holding, i̇stanbul, türkiye, haberler

84 yıllık holdingin konkordatosu uzatıldı: Süre verildi

09:51 17.08.2026
© AAVergi, sözleşme, anlaşma, imza
Vergi, sözleşme, anlaşma, imza - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
© AA
Abone ol
İstanbul 19'ncu Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı, enerji, elektrik üretim, kimya, petrol sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler ve bağlı olduğu holding için konkordato süresini uzattı.
İflastan önce son çıkış olarak değerlendirilen konkordato müessesine başvuran şirketler uygun görülürse konkordato süreci devam ettiriliyor.

Bir kez daha süre verildi

1942 yılında kimya sektörüyle ticaret hayatına atılan Zülfikarlar Holding'e bağlı şirketler için İstanbul 19'ncu Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı konkordato süresini uzattı.
İsfendiyar Zülfikari, Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret ve Sanayi A.Ş., Berke Elektrik Üretim A.Ş., Tesla Enerji Elektrik Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş., TP Petrol Dağıtım A.Ş., Zülfikarlar Holding A.Ş., Zülfikarlar Kimyevi Maddeler İthalat İhracat ve Depoculuk A.Ş. hakkındaki konkordato süresinin 13 Nisan 2027 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi.
Bu süreç içinde şirketin borç ödemeleri, alacaklıları beklerken, çekleri de yazılmayacak.
iflas - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
EKONOMİ
Tarım devi şirket konkordato talep etti: Türkiye'ye GDO'lu ürünleri getirdiği iddia edilmişti
16 Temmuz, 11:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала