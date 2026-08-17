https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/84-yillik-holdingin-konkordatosu-uzatildi-sure-verildi-1108047270.html

84 yıllık holdingin konkordatosu uzatıldı: Süre verildi

84 yıllık holdingin konkordatosu uzatıldı: Süre verildi

Sputnik Türkiye

İstanbul 19'ncu Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı, enerji, elektrik üretim, kimya, petrol sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler ve bağlı olduğu holding... 17.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-17T09:51+0300

2026-08-17T09:51+0300

2026-08-17T09:51+0300

ekonomi̇

konkordato

zülfikarlar holding

i̇stanbul

türkiye

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104212/67/1042126755_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_7866f44cb64eb2a1cdcc2147bf7d62e3.jpg

İflastan önce son çıkış olarak değerlendirilen konkordato müessesine başvuran şirketler uygun görülürse konkordato süreci devam ettiriliyor.Bir kez daha süre verildi1942 yılında kimya sektörüyle ticaret hayatına atılan Zülfikarlar Holding'e bağlı şirketler için İstanbul 19'ncu Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı konkordato süresini uzattı.İsfendiyar Zülfikari, Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret ve Sanayi A.Ş., Berke Elektrik Üretim A.Ş., Tesla Enerji Elektrik Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş., TP Petrol Dağıtım A.Ş., Zülfikarlar Holding A.Ş., Zülfikarlar Kimyevi Maddeler İthalat İhracat ve Depoculuk A.Ş. hakkındaki konkordato süresinin 13 Nisan 2027 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi.Bu süreç içinde şirketin borç ödemeleri, alacaklıları beklerken, çekleri de yazılmayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/tarim-devi-sirket-konkordato-talep-etti-turkiyeye-gdolu-urunleri-getirdigi-iddia-edilmisui-1107298681.html

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

konkordato, zülfikarlar holding, i̇stanbul, türkiye, haberler