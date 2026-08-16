https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/unlu-oyuncu-sosyal-medyadan-servet-yapti-hic-bu-kadar-cok-para-kazanmamistim-1108036643.html
Ünlü oyuncu sosyal medyadan servet yaptı: Hiç bu kadar çok para kazanmamıştım
Ünlü oyuncu sosyal medyadan servet yaptı: Hiç bu kadar çok para kazanmamıştım
Sputnik Türkiye
Uzun yıllardır televizyon ekranlarının tanınan yüzlerinden olan ünlü oyuncu ve reality şov yıldızı yaptığı itirafla gündemde. Yıldız isim de son zamanlarda... 16.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-16T11:43+0300
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Eski “Real Housewives of New York” yıldız ünlü oyuncu Bethenny Frankel artık ünlü bir sosyal medya influencer’ı haline geldi ve kazandığı paranın miktarı kendini bile şaşırttı.Ekranda kazandığı şöhreti akıllı iş yatırımlarıyla değerlendirme konusundaki başarısıyla nam salan Bethenny Frankel şimdi de sosyal medyadan milyonlarca dolarlık gelirler elde etmeye başladı.Ünlü oyuncu uzun yıllar önce kurduğu düşük kalorili alkollü içecekler, alkolsüz içecekler, salata sosları ve daha birçok ürünü içeren markası Skinnygirl ile iş dünyasına hızlı bir giriş yaparak büyük bir servet elde etmişti.Frankel, kendi markası Skinnygirl'i 2009 yılında piyasaya sürdü. İki yıl sonra işletmeyi 100 milyon doların üzerinde bir bedelle Beam Global'e sattı. Ancak söylediğine göre şimdilerde sosyal medya influencer’ı olarak çok daha fazla para kazanıyor.Daily Mail ile yaptığı bir röportajda, influencer olarak gelirinin çeşitli ticari girişimlerinden daha başarılı olup olmadığı sorulduğunda "Skinnygirl'deki en büyük yılım bu kadar büyük değil" yanıtını verdi ve "Bu iş kontrolden çıktı. Harika! Şu ana kadar elde ettiğim en başarılı şey." diye devam etti.Ünlü ekran yıldızı şimdi de düşük kalorili simit, sürülebilen ürünler ve kahveler sunan Supermodel Cafe adında yeni bir markayı piyasaya sürüyor. Frankel, şirketin Skinnygirl'den "yüzde 100" daha büyük olacağını söyledi.Bethenny Frankel mayıs ayında Emma Grede'nin "Aspire" podcast'inde yılda 20 milyon dolardan fazla para kazandığını söylemişti. TikTok'ta 3,4 milyon ve Instagram'da 4 milyon takipçisi olan Frankel, açık sözlü yiyecek ve ürün incelemeleri ve popüler kültür hakkındaki yorumlarıyla tanınıyor.55 yaşındaki Frankel geçtiğimiz gün katıldığı bir yayında girişimcilik başarıları hakkında konuşarak "İnsanların anlamadığı şey, benim için onların “araştırma ve geliştirme” olduğudur. Dürüst olduklarını ve bunu sadece nefret etmek için yapmadıklarını hissettiğim sürece, insanlar Ar-Ge ekibidir." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/masterchef-sampiyonu-eren-kasikcinin-ani-olum-nedeni-belli-oldu-1108035116.html
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daily mail, instagram, abd
daily mail, instagram, abd
Ünlü oyuncu sosyal medyadan servet yaptı: Hiç bu kadar çok para kazanmamıştım
Uzun yıllardır televizyon ekranlarının tanınan yüzlerinden olan ünlü oyuncu ve reality şov yıldızı yaptığı itirafla gündemde. Yıldız isim de son zamanlarda yönünü sosyal medyaya çeviren ünlülerden olmuştu.
Eski “Real Housewives of New York” yıldız ünlü oyuncu Bethenny Frankel artık ünlü bir sosyal medya influencer’ı haline geldi ve kazandığı paranın miktarı kendini bile şaşırttı.
Ekranda kazandığı şöhreti akıllı iş yatırımlarıyla değerlendirme konusundaki başarısıyla nam salan Bethenny Frankel şimdi de sosyal medyadan milyonlarca dolarlık gelirler elde etmeye başladı.
Ünlü oyuncu uzun yıllar önce kurduğu düşük kalorili alkollü içecekler, alkolsüz içecekler, salata sosları ve daha birçok ürünü içeren markası Skinnygirl ile iş dünyasına hızlı bir giriş yaparak büyük bir servet elde etmişti.
Frankel, kendi markası Skinnygirl'i 2009 yılında piyasaya sürdü. İki yıl sonra işletmeyi 100 milyon doların üzerinde bir bedelle Beam Global'e sattı. Ancak söylediğine göre şimdilerde sosyal medya influencer’ı olarak çok daha fazla para kazanıyor.
Daily Mail ile yaptığı bir röportajda, influencer olarak gelirinin çeşitli ticari girişimlerinden daha başarılı olup olmadığı sorulduğunda "Skinnygirl'deki en büyük yılım bu kadar büyük değil" yanıtını verdi ve "Bu iş kontrolden çıktı. Harika! Şu ana kadar elde ettiğim en başarılı şey." diye devam etti.
Ünlü ekran yıldızı şimdi de düşük kalorili simit, sürülebilen ürünler ve kahveler sunan Supermodel Cafe adında yeni bir markayı piyasaya sürüyor. Frankel, şirketin Skinnygirl'den "yüzde 100" daha büyük olacağını söyledi.
Bethenny Frankel mayıs ayında Emma Grede'nin "Aspire" podcast'inde yılda 20 milyon dolardan fazla para kazandığını söylemişti. TikTok'ta 3,4 milyon ve Instagram'da 4 milyon takipçisi olan Frankel, açık sözlü yiyecek ve ürün incelemeleri ve popüler kültür hakkındaki yorumlarıyla tanınıyor.
55 yaşındaki Frankel geçtiğimiz gün katıldığı bir yayında girişimcilik başarıları hakkında konuşarak "İnsanların anlamadığı şey, benim için onların “araştırma ve geliştirme” olduğudur. Dürüst olduklarını ve bunu sadece nefret etmek için yapmadıklarını hissettiğim sürece, insanlar Ar-Ge ekibidir." dedi.