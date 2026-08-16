https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/ukrayna-ordusunun-rostov-bolgesine-duzenledigi-iha-saldirisinda-bes-kisi-hayatini-kaybetti-1108037314.html

Ukrayna ordusunun Rostov Bölgesi'ne düzenlediği İHA saldırısında beş kişi hayatını kaybetti

Ukrayna ordusunun Rostov Bölgesi'ne düzenlediği İHA saldırısında beş kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rostov Bölgesi'ne insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıda beş kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 16.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-16T12:14+0300

2026-08-16T12:14+0300

2026-08-16T12:14+0300

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Rostov Valisi Yuriy Slyusar, Rus sosyal medya platformu Max üzerinden yaptığı paylaşımda Ukrayna ordusunun cumartesi gecesi Rostov Bölgesi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 5’e yükseldiği bilgisini verdi.Açıklamada ayrıca saldırıda, aralarında tren istasyonunun da bulunduğu birçok binanın hasar gördüğü, bazı yerlerde çıkan yangının söndürüldüğü ifade edildi.Rus ordusu, düşmanın saldırılarına karşılık olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin NATO uzmanlarıyla paylaştığı karar alma merkezlerine, fabrikalara ve depolara saldırılar düzenliyor. Rus askerleri saldırılarda hem başkent Kiev'de hem de Ukrayna topraklarının tamamında herhangi bir hedefi imha edebilen hassas güdümlü silahlar ve İHA'lar kullanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/ukrayna-rusyanin-firlattigi-fuzelerle-ilgili-verileri-paylasmayi-birakti-guvenlik-ve-halkin-morali-1108033900.html

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rusya, rostov bölgesi, yuriy slyusar, ukrayna, saldırı, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kiev, nato