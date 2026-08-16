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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/ukrayna-ordusunun-rostov-bolgesine-duzenledigi-iha-saldirisinda-bes-kisi-hayatini-kaybetti-1108037314.html
Ukrayna ordusunun Rostov Bölgesi'ne düzenlediği İHA saldırısında beş kişi hayatını kaybetti
Ukrayna ordusunun Rostov Bölgesi'ne düzenlediği İHA saldırısında beş kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rostov Bölgesi'ne insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıda beş kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 16.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-16T12:14+0300
2026-08-16T12:14+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rostov bölgesi
yuriy slyusar
ukrayna
saldırı
i̇ha
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
kiev
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Rostov Valisi Yuriy Slyusar, Rus sosyal medya platformu Max üzerinden yaptığı paylaşımda Ukrayna ordusunun cumartesi gecesi Rostov Bölgesi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 5’e yükseldiği bilgisini verdi.Açıklamada ayrıca saldırıda, aralarında tren istasyonunun da bulunduğu birçok binanın hasar gördüğü, bazı yerlerde çıkan yangının söndürüldüğü ifade edildi.Rus ordusu, düşmanın saldırılarına karşılık olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin NATO uzmanlarıyla paylaştığı karar alma merkezlerine, fabrikalara ve depolara saldırılar düzenliyor. Rus askerleri saldırılarda hem başkent Kiev'de hem de Ukrayna topraklarının tamamında herhangi bir hedefi imha edebilen hassas güdümlü silahlar ve İHA'lar kullanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/ukrayna-rusyanin-firlattigi-fuzelerle-ilgili-verileri-paylasmayi-birakti-guvenlik-ve-halkin-morali-1108033900.html
rusya
rostov bölgesi
ukrayna
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rusya, rostov bölgesi, yuriy slyusar, ukrayna, saldırı, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kiev, nato
rusya, rostov bölgesi, yuriy slyusar, ukrayna, saldırı, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kiev, nato

Ukrayna ordusunun Rostov Bölgesi'ne düzenlediği İHA saldırısında beş kişi hayatını kaybetti

12:14 16.08.2026
© Sputnik / Наталья СеливерстоваRusya'da ambulans
Rusya'da ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2026
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rostov Bölgesi'ne insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıda beş kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Rostov Valisi Yuriy Slyusar, Rus sosyal medya platformu Max üzerinden yaptığı paylaşımda Ukrayna ordusunun cumartesi gecesi Rostov Bölgesi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 5’e yükseldiği bilgisini verdi.

Düşmanın gece saldırısının ölü sayısı arttı: Kurtarma ekipleri tarafından iki kişi daha ölü bulundu. Hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım edilecek.

Açıklamada ayrıca saldırıda, aralarında tren istasyonunun da bulunduğu birçok binanın hasar gördüğü, bazı yerlerde çıkan yangının söndürüldüğü ifade edildi.
Rus ordusu, düşmanın saldırılarına karşılık olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin NATO uzmanlarıyla paylaştığı karar alma merkezlerine, fabrikalara ve depolara saldırılar düzenliyor. Rus askerleri saldırılarda hem başkent Kiev'de hem de Ukrayna topraklarının tamamında herhangi bir hedefi imha edebilen hassas güdümlü silahlar ve İHA'lar kullanıyor.
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