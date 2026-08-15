https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/ukrayna-rusyanin-firlattigi-fuzelerle-ilgili-verileri-paylasmayi-birakti-guvenlik-ve-halkin-morali-1108033900.html

Ukrayna, Rusya’nın fırlattığı füzelerle ilgili verileri paylaşmayı bıraktı: 'Güvenlik ve halkın morali sebep gösterildi'

Ukrayna, Rusya’nın fırlattığı füzelerle ilgili verileri paylaşmayı bıraktı: 'Güvenlik ve halkın morali sebep gösterildi'

Sputnik Türkiye

Ukrayna, Rusya tarafından fırlatılan füzelere ilişkin verileri paylaşmayı durdurdu. Financial Times, Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberinde, kararın... 15.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-15T22:25+0300

2026-08-15T22:25+0300

2026-08-15T22:25+0300

ukrayna kri̇zi̇

vladimir zelenskiy

ukrayna

rusya

financial times

die welt

nato

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103772067_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c98ca566f1275766f64a0ecff3541bde.jpg

Financial Times Rusya’nın fırlattığı füzelerle ilgili verileri Ukrayna'nın paylaşmayı bıraktığını dile getirdi.Söz konusu haberde, “Önleyici füzelerdeki eksiklik o kadar kritik bir seviyeye ulaştı ki Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya tarafından fırlatılan füzelerin sayısını düzenli olarak açıklamayı bıraktı. Böylece bunların ne kadarının önlenemediğine ilişkin bilgilerin ortaya çıkmasını engellemeyi amaçlıyor” ifadelerine yer verdi.Gazetenin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Ukrayna'nın bu adımı güvenlik gerekçeleriyle ve halkın moralini korumak amacıyla attığı kaydedildi.Öte yandan Alman Die Welt de önleme füzelerinin bulunmamasının Vladimir Zelenskiy’in çaresizliğe sürüklenmesine neden olduğunu kaleme aldı.Kış öncesinde Patriot sistemleri için önleme füzelerinin bulunmaması, Kiev’i her düzeyde alarm vermeye zorluyor. Ancak bu füzelerin dünya genelindeki stokları tükenmiş durumda. Ukrayna ise Amerikan silah lobilerinin engelleri nedeniyle kendi üretimini kuramıyor.Rusya, Ukrayna’ya silah sevkiyatlarının çözüm sürecini engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun 'ateşle oynamak' anlamına geldiğini dile getiriyor. Kremlin, Batı’nın Ukrayna’ya yoğun şekilde silah sağlamasının müzakerelere katkıda bulunmadığını ve olumsuz sonuçlar doğuracağını daha önce belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/rus-disisleri-turkiye-ve-abdden-ukraynaya-silah-sevkiyati-planlarina-dair-aciklama-talep-etti-1108031306.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, financial times, die welt, nato