https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/ukrayna-rusyanin-firlattigi-fuzelerle-ilgili-verileri-paylasmayi-birakti-guvenlik-ve-halkin-morali-1108033900.html
Ukrayna, Rusya’nın fırlattığı füzelerle ilgili verileri paylaşmayı bıraktı: 'Güvenlik ve halkın morali sebep gösterildi'
Ukrayna, Rusya’nın fırlattığı füzelerle ilgili verileri paylaşmayı bıraktı: 'Güvenlik ve halkın morali sebep gösterildi'
Sputnik Türkiye
Ukrayna, Rusya tarafından fırlatılan füzelere ilişkin verileri paylaşmayı durdurdu. Financial Times, Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberinde, kararın... 15.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-15T22:25+0300
2026-08-15T22:25+0300
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Financial Times Rusya’nın fırlattığı füzelerle ilgili verileri Ukrayna'nın paylaşmayı bıraktığını dile getirdi.Söz konusu haberde, “Önleyici füzelerdeki eksiklik o kadar kritik bir seviyeye ulaştı ki Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya tarafından fırlatılan füzelerin sayısını düzenli olarak açıklamayı bıraktı. Böylece bunların ne kadarının önlenemediğine ilişkin bilgilerin ortaya çıkmasını engellemeyi amaçlıyor” ifadelerine yer verdi.Gazetenin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Ukrayna'nın bu adımı güvenlik gerekçeleriyle ve halkın moralini korumak amacıyla attığı kaydedildi.Öte yandan Alman Die Welt de önleme füzelerinin bulunmamasının Vladimir Zelenskiy’in çaresizliğe sürüklenmesine neden olduğunu kaleme aldı.Kış öncesinde Patriot sistemleri için önleme füzelerinin bulunmaması, Kiev’i her düzeyde alarm vermeye zorluyor. Ancak bu füzelerin dünya genelindeki stokları tükenmiş durumda. Ukrayna ise Amerikan silah lobilerinin engelleri nedeniyle kendi üretimini kuramıyor.Rusya, Ukrayna’ya silah sevkiyatlarının çözüm sürecini engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun 'ateşle oynamak' anlamına geldiğini dile getiriyor. Kremlin, Batı’nın Ukrayna’ya yoğun şekilde silah sağlamasının müzakerelere katkıda bulunmadığını ve olumsuz sonuçlar doğuracağını daha önce belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/rus-disisleri-turkiye-ve-abdden-ukraynaya-silah-sevkiyati-planlarina-dair-aciklama-talep-etti-1108031306.html
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Ukrayna, Rusya’nın fırlattığı füzelerle ilgili verileri paylaşmayı bıraktı: 'Güvenlik ve halkın morali sebep gösterildi'
Ukrayna, Rusya tarafından fırlatılan füzelere ilişkin verileri paylaşmayı durdurdu. Financial Times, Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberinde, kararın ülkenin Rus füzelerini önleyecek önleme füzelerindeki kritik eksiklik nedeniyle alındığını bildirdi.
Financial Times Rusya’nın fırlattığı füzelerle ilgili verileri Ukrayna'nın paylaşmayı bıraktığını dile getirdi.
Söz konusu haberde, “Önleyici füzelerdeki eksiklik o kadar kritik bir seviyeye ulaştı ki Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya tarafından fırlatılan füzelerin sayısını düzenli olarak açıklamayı bıraktı. Böylece bunların ne kadarının önlenemediğine ilişkin bilgilerin ortaya çıkmasını engellemeyi amaçlıyor” ifadelerine yer verdi.
Gazetenin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Ukrayna'nın bu adımı güvenlik gerekçeleriyle ve halkın moralini korumak amacıyla attığı kaydedildi.
Öte yandan Alman Die Welt de önleme füzelerinin bulunmamasının Vladimir Zelenskiy’in çaresizliğe sürüklenmesine neden olduğunu kaleme aldı.Kış öncesinde Patriot sistemleri için önleme füzelerinin bulunmaması, Kiev’i her düzeyde alarm vermeye zorluyor. Ancak bu füzelerin dünya genelindeki stokları tükenmiş durumda. Ukrayna ise Amerikan silah lobilerinin engelleri nedeniyle kendi üretimini kuramıyor.
Rusya, Ukrayna’ya silah sevkiyatlarının çözüm sürecini engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun 'ateşle oynamak' anlamına geldiğini dile getiriyor. Kremlin, Batı’nın Ukrayna’ya yoğun şekilde silah sağlamasının müzakerelere katkıda bulunmadığını ve olumsuz sonuçlar doğuracağını daha önce belirtmişti.