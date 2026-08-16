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Türkiye ve 7 ülke, İsrail'i kınadı
Türkiye ve 7 ülke, İsrail'i kınadı
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Türkiye ve 7 ülke, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Planı'na ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı. 16.08.2026, Sputnik Türkiye
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Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dışişleri bakanları, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Planı kapsamında belirlenen yol haritasını uygulamayı reddetmesi hakkında açıklama yayımladı.Yayımlanan ortak açıklamada, İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararıyla onaylanan Gazze Planı'nın uygulanmasına yönelik yol haritasını ve Filistin Devleti'nin kurulmasını reddetmesinin kınandığı belirtildi.İsrail'in tutumunun Gazze Planı'nın hayata geçirilmesini tehlikeye attığı ve kalıcı barış çabalarını sekteye uğrattığı ifade edilen açıklamada, Gazze'deki savaşın sona ermesi ve insani durumun iyileştirilmesi için planın eksiksiz ve derhal uygulanması gerektiği vurgulandı.Bakanlar, İsrail'in planı reddetmesi, geciktirmesi veya uygulanmasını engellemesi nedeniyle ortaya çıkabilecek sonuçlardan sorumlu tutulması gerektiğini belirtti. Ayrıca ABD'nin planın uygulanmasını sağlamak ve sürecin önündeki engelleri kaldırmak için aktif rol üstlenmesinin önemine dikkat çekildi.Açıklamada, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve devlet kurma hakkının desteklendiği belirtilerek, kalıcı barışın 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasını öngören iki devletli çözümle mümkün olabileceği ifade edildi.Dışişleri bakanları ayrıca Barış Kurulu'na, Gazze Planı'nın uygulanması ve ikinci aşamaya geçişin önündeki engellerin kaldırılması için acil ve somut adımlar atılması çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/netanyahu-acikladi-israil-trumpin-gazze-icin-15-maddelik-planini-reddetti-1107877382.html
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türkiye, i̇srail, gazze
türkiye, i̇srail, gazze

Türkiye ve 7 ülke, İsrail'i kınadı

19:43 16.08.2026 (güncellendi: 20:36 16.08.2026)
© AA / Issam Rimawiİsrail askerleri
İsrail askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2026
© AA / Issam Rimawi
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Türkiye ve 7 ülke, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Planı'na ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı.
Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dışişleri bakanları, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Planı kapsamında belirlenen yol haritasını uygulamayı reddetmesi hakkında açıklama yayımladı.
Yayımlanan ortak açıklamada, İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararıyla onaylanan Gazze Planı'nın uygulanmasına yönelik yol haritasını ve Filistin Devleti'nin kurulmasını reddetmesinin kınandığı belirtildi.
İsrail'in tutumunun Gazze Planı'nın hayata geçirilmesini tehlikeye attığı ve kalıcı barış çabalarını sekteye uğrattığı ifade edilen açıklamada, Gazze'deki savaşın sona ermesi ve insani durumun iyileştirilmesi için planın eksiksiz ve derhal uygulanması gerektiği vurgulandı.
Bakanlar, İsrail'in planı reddetmesi, geciktirmesi veya uygulanmasını engellemesi nedeniyle ortaya çıkabilecek sonuçlardan sorumlu tutulması gerektiğini belirtti. Ayrıca ABD'nin planın uygulanmasını sağlamak ve sürecin önündeki engelleri kaldırmak için aktif rol üstlenmesinin önemine dikkat çekildi.
Açıklamada, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve devlet kurma hakkının desteklendiği belirtilerek, kalıcı barışın 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasını öngören iki devletli çözümle mümkün olabileceği ifade edildi.
Dışişleri bakanları ayrıca Barış Kurulu'na, Gazze Planı'nın uygulanması ve ikinci aşamaya geçişin önündeki engellerin kaldırılması için acil ve somut adımlar atılması çağrısında bulundu.
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