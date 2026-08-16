https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/televizyonlarda-frekans-degisti-turksat-4a-otomatik-frekans-ayari-nasil-yapilir-1108041696.html
Televizyonlarda frekans değişti: Türksat 4A otomatik frekans ayarı nasıl yapılır?
Televizyonlarda frekans değişti: Türksat 4A otomatik frekans ayarı nasıl yapılır?
Sputnik Türkiye
Türksat 3A'daki yayınların yeni uydulara aktarılmasıyla bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanal frekanslarının güncellenmesi gerekiyor. TKGS özelliği... 16.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-16T18:39+0300
2026-08-16T18:39+0300
2026-08-16T18:39+0300
türki̇ye
türksat
kanal
televizyon
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
radyo ve televizyon üst kurulu
türkiye radyo televizyon kurumu
televizyon yayıncıları derneği (tvyd)
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15 Ağustos'u 16 Ağustos 2026'ya bağlayan gece, Türksat 4A uydusuna geçiş kapsamında kanalların yeni nesil uydulara aktarımı gerçekleştirildi.Çanak antenlerde herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek olmadığı belirtilirken, yayınları izlemeye devam etmek için bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanal taraması yapılması gerekiyor.TKGS özelliği bulunan cihazlarda kanalların otomatik olarak güncellenmesi bekleniyor. Otomatik güncelleme özelliği olmayan cihazlarda ise şebeke taraması yapılması gerekiyor.Kanal araması için 12.380 MHz V, 27.500 sembol oranı, FEC 3/4 veya 12.423 MHz H, 30.000 sembol oranı, FEC 3/4 değerlerinden biri kullanılarak tarama başlatılabiliyor.Kullanıcıların güncel frekans bilgileri için Türksat'ın resmi kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/bakan-uraloglu-duyurdu-turksat-6anin-hizmet-tarihi-belli-oldu-1091296793.html
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türksat, kanal, televizyon, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), radyo ve televizyon üst kurulu, türkiye radyo televizyon kurumu, televizyon yayıncıları derneği (tvyd)
türksat, kanal, televizyon, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), radyo ve televizyon üst kurulu, türkiye radyo televizyon kurumu, televizyon yayıncıları derneği (tvyd)
Televizyonlarda frekans değişti: Türksat 4A otomatik frekans ayarı nasıl yapılır?
Türksat 3A'daki yayınların yeni uydulara aktarılmasıyla bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanal frekanslarının güncellenmesi gerekiyor. TKGS özelliği bulunan cihazlarda işlem otomatik yapılırken, diğer cihazlarda şebeke taramasıyla kanallar yeniden bulunabiliyor.
15 Ağustos'u 16 Ağustos 2026'ya bağlayan gece, Türksat 4A uydusuna geçiş kapsamında kanalların yeni nesil uydulara aktarımı gerçekleştirildi.
Çanak antenlerde herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek olmadığı belirtilirken, yayınları izlemeye devam etmek için bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanal taraması yapılması gerekiyor.
TKGS özelliği bulunan cihazlarda kanalların otomatik olarak güncellenmesi bekleniyor. Otomatik güncelleme özelliği olmayan cihazlarda ise şebeke taraması yapılması gerekiyor.
Kanal araması için 12.380 MHz V, 27.500 sembol oranı, FEC 3/4 veya 12.423 MHz H, 30.000 sembol oranı, FEC 3/4 değerlerinden biri kullanılarak tarama başlatılabiliyor.
Kullanıcıların güncel frekans bilgileri için Türksat'ın resmi kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.