https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/televizyonlarda-frekans-degisti-turksat-4a-otomatik-frekans-ayari-nasil-yapilir-1108041696.html

Televizyonlarda frekans değişti: Türksat 4A otomatik frekans ayarı nasıl yapılır?

Televizyonlarda frekans değişti: Türksat 4A otomatik frekans ayarı nasıl yapılır?

Sputnik Türkiye

Türksat 3A'daki yayınların yeni uydulara aktarılmasıyla bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanal frekanslarının güncellenmesi gerekiyor. TKGS özelliği... 16.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-16T18:39+0300

2026-08-16T18:39+0300

2026-08-16T18:39+0300

türki̇ye

türksat

kanal

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radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

radyo ve televizyon üst kurulu

türkiye radyo televizyon kurumu

televizyon yayıncıları derneği (tvyd)

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15 Ağustos'u 16 Ağustos 2026'ya bağlayan gece, Türksat 4A uydusuna geçiş kapsamında kanalların yeni nesil uydulara aktarımı gerçekleştirildi.Çanak antenlerde herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek olmadığı belirtilirken, yayınları izlemeye devam etmek için bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanal taraması yapılması gerekiyor.TKGS özelliği bulunan cihazlarda kanalların otomatik olarak güncellenmesi bekleniyor. Otomatik güncelleme özelliği olmayan cihazlarda ise şebeke taraması yapılması gerekiyor.Kanal araması için 12.380 MHz V, 27.500 sembol oranı, FEC 3/4 veya 12.423 MHz H, 30.000 sembol oranı, FEC 3/4 değerlerinden biri kullanılarak tarama başlatılabiliyor.Kullanıcıların güncel frekans bilgileri için Türksat'ın resmi kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

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türksat, kanal, televizyon, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), radyo ve televizyon üst kurulu, türkiye radyo televizyon kurumu, televizyon yayıncıları derneği (tvyd)