https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/bakan-uraloglu-duyurdu-turksat-6anin-hizmet-tarihi-belli-oldu-1091296793.html

Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A'nın hizmet tarihi belli oldu

Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A'nın hizmet tarihi belli oldu

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın mevcut yörünge çalışmalarının başarıyla... 08.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-08T15:45+0300

2024-12-08T15:45+0300

2024-12-08T15:45+0300

türkiye

türksat 6a

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

uydu

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Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A 2025 yılının ilk çeyreğinde hizmete girecek.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu, 9 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye saatiyle 02.30'da SpaceX'in Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzaya fırlatılmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada uydunun mevcut yörünge çalışmalarının başarıyla tamamlandığını belirterek 2025 yılının ilk çeyreğinde hizmete gireceğini duyurdu.Uydunun test çalışmalarının başarıyla tamamlandığını açıklayan Bakan Uraloğlu ''Şu anda uydunun bütün fonksiyonları normal ve süreç planlandığı şekliyle ilerliyor, 42 derece doğu yörüngesine yolculuğu için hazırlıklara başladık. 2025 yılının ilk çeyreğinde de hizmete alarak ülkemizi uzay yarışında bir adım daha ileriye taşıyacağız'' açıklamasında bulundu.Türksat 5A ile 6A arasındaki fark nedir?Türksat 5A ile Türksat 6A arasında önemli farklar bulunduğu ifade edildi. Türksat 5A, Airbus D&S tarafından üretilmiş bir haberleşme uydusuyken Türksat 6A ise Türkiye'nin ilk tamamen yerli ve milli haberleşme uydusu olarak üretildi. Üretiminde ASELSAN, TÜBİTAK ve TUSAŞ gibi Türk savunma ve teknoloji şirketleri büyük rol oynadı.Türksat 5A, 31° Doğu yörüngesinde hizmet vermeye devam ederken Türksat 6A, 42° Doğu yörüngesinde hizmet verecek. Bu sayede iki uydu farklı bölgeleri kapsayarak Türkiye'nin haberleşme hizmetlerini artıracağı açıklandı. Türksat 5A, Türkiye, Orta Doğu, Avrupa ve Afrika'yı kapsarken Türksat 6A'nın kapsama alanı daha geniş olup Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi bölgeleri de kapsayarak dünya nüfusunun yarısından fazlasına hizmet verebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/bakan-uraloglu-turksat-6a-gecici-yorungesine-ulasti-1086058178.html

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