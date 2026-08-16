https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/suleymancilar-suc-orgutune-darbe-kurisin-evinden-134-milyarlik-200-kilo-altin-cikti-1108038123.html
Süleymancılar suç örgütüne darbe: Kuriş'in evinden 1.34 milyarlık 200 kilo altın çıktı
Süleymancılar suç örgütüne darbe: Kuriş'in evinden 1.34 milyarlık 200 kilo altın çıktı
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Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturmada güvenlik güçleri rekor bir servete ulaştı. Firari şüpheli Hilmi Tuna Kuriş'in izini süren... 16.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-16T14:05+0300
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2026-08-16T14:05+0300
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Alihan Kuriş Suç Örgütü bünyesindeki finansal ağa ve firari isimlere yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında emniyet birimleri kritik bir operasyona imza attı. Tutuklu örgüt elebaşı Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in yakalanmasına yönelik yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde belirlenen adreste yapılan aramalarda, kaynağı açıklanamayan devasa bir servet ortaya çıkarıldı.Tek adreste 1,34 milyar liralık külçe altın zulasıGüvenlik güçlerinin titizlikle yürüttüğü arama çalışmalarında tek bir adrese odaklanıldı. Adreste yapılan detaylı aramalarda zulalanmış halde toplam 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Ele geçirilen altınların güncel piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 340 milyon TL olduğu belirlendi.Kaynağı belirsiz olan külçe altınlara adli makamlarca el konulurken, suç örgütünün kara para aklama ve finansal transfer mekanizmalarına yönelik inceleme derinleştirildi.Firari Hilmi Tuna Kuriş her yerde aranıyorSoruşturma birimleri, suç örgütünün kasası ve lojistik bağlantılarına yönelik operasyonların kesintisiz sürdüğünü bildirdi. Tutuklu bulunan suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in ardından, hakkında yakalama kararı bulunan ve kaçak durumdaki firari şüpheli Hilmi Tuna Kuriş'in izinin sürülmesi için emniyet güçlerinin operasyonel çalışmalarına çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/unlu-oyuncu-sosyal-medyadan-servet-yapti-hic-bu-kadar-cok-para-kazanmamistim-1108036643.html
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alihan kuriş, türkiye, haberler
alihan kuriş, türkiye, haberler
Süleymancılar suç örgütüne darbe: Kuriş'in evinden 1.34 milyarlık 200 kilo altın çıktı
Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturmada güvenlik güçleri rekor bir servete ulaştı. Firari şüpheli Hilmi Tuna Kuriş'in izini süren ekiplerin hedef adrese düzenlediği aramada, piyasa değeri 1,34 milyar TL'yi bulan 200 kilo külçe altın ele geçirildi.
Alihan Kuriş Suç Örgütü bünyesindeki finansal ağa ve firari isimlere yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında emniyet birimleri kritik bir operasyona imza attı. Tutuklu örgüt elebaşı Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in yakalanmasına yönelik yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde belirlenen adreste yapılan aramalarda, kaynağı açıklanamayan devasa bir servet ortaya çıkarıldı.
Tek adreste 1,34 milyar liralık külçe altın zulası
Güvenlik güçlerinin titizlikle yürüttüğü arama çalışmalarında tek bir adrese odaklanıldı. Adreste yapılan detaylı aramalarda zulalanmış halde toplam 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Ele geçirilen altınların güncel piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 340 milyon TL olduğu belirlendi.
Kaynağı belirsiz olan külçe altınlara adli makamlarca el konulurken, suç örgütünün kara para aklama ve finansal transfer mekanizmalarına yönelik inceleme derinleştirildi.
Firari Hilmi Tuna Kuriş her yerde aranıyor
Soruşturma birimleri, suç örgütünün kasası ve lojistik bağlantılarına yönelik operasyonların kesintisiz sürdüğünü bildirdi. Tutuklu bulunan suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in ardından, hakkında yakalama kararı bulunan ve kaçak durumdaki firari şüpheli Hilmi Tuna Kuriş'in izinin sürülmesi için emniyet güçlerinin operasyonel çalışmalarına çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi.