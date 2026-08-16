https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/suleymancilar-cemaati-lideri-alihan-kuris-tutuklandi-1108034222.html
Süleymancılar Cemaati lideri Alihan Kuriş tutuklandı
Süleymancılar Cemaati lideri Alihan Kuriş tutuklandı
Sputnik Türkiye
Süleymancılar Cemaati lideri Alihan Kuriş'e yönelik soruşturma kapsamında Kuriş dahil 32 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. 16.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-16T10:16+0300
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3 gön önce gözaltına alınan, kamuoyunda 'Süleymancılar' olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş tutuklandı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Süleymancılara yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 3 gün önce 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, tarikat lideri Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 37 kişi gözaltına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/pezeskiyan-sorunumuz-kat-kat-artti-ve-gelirimiz-de-azaldi-1108027574.html
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alihan kuriş
Süleymancılar Cemaati lideri Alihan Kuriş tutuklandı
10:16 16.08.2026 (güncellendi: 10:53 16.08.2026)
Süleymancılar Cemaati lideri Alihan Kuriş'e yönelik soruşturma kapsamında Kuriş dahil 32 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.
3 gön önce gözaltına alınan, kamuoyunda 'Süleymancılar' olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Süleymancılara yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 3 gün önce 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, tarikat lideri Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 37 kişi gözaltına alınmıştı.