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Süleymancılar Cemaati lideri Alihan Kuriş tutuklandı
Süleymancılar Cemaati lideri Alihan Kuriş tutuklandı
Sputnik Türkiye
Süleymancılar Cemaati lideri Alihan Kuriş'e yönelik soruşturma kapsamında Kuriş dahil 32 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. 16.08.2026, Sputnik Türkiye
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3 gön önce gözaltına alınan, kamuoyunda 'Süleymancılar' olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş tutuklandı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Süleymancılara yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 3 gün önce 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, tarikat lideri Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 37 kişi gözaltına alınmıştı.
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alihan kuriş
alihan kuriş

Süleymancılar Cemaati lideri Alihan Kuriş tutuklandı

10:16 16.08.2026 (güncellendi: 10:53 16.08.2026)
Alihan Kuriş
Alihan Kuriş - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2026
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Süleymancılar Cemaati lideri Alihan Kuriş'e yönelik soruşturma kapsamında Kuriş dahil 32 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.
3 gön önce gözaltına alınan, kamuoyunda 'Süleymancılar' olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Süleymancılara yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 3 gün önce 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, tarikat lideri Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 37 kişi gözaltına alınmıştı.
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