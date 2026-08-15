https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/pezeskiyan-sorunumuz-kat-kat-artti-ve-gelirimiz-de-azaldi-1108027574.html

Pezeşkiyan: Sorunumuz kat kat arttı ve gelirimiz de azaldı

Pezeşkiyan: Sorunumuz kat kat arttı ve gelirimiz de azaldı

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail ile yaşanan savaşın ardından ülkedeki ekonomik sorunların geçmişe kıyasla ağırlaştığını belirterek, yüksek... 15.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-15T12:37+0300

2026-08-15T12:37+0300

2026-08-15T12:37+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

ortadoğu

i̇ran

abd

hürmüz boğazı

mesud pezeşkiyan

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İran basınına göre Pezeşkiyan, bir toplantıda yaptığı konuşmada ülkedeki ekonomik sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Pezeşkiyan, ABD'nin deniz ablukasından söz etmeden, ithal ürünlerin geçmişte daha doğrudan güzergahlarla İran'a ulaştırıldığını, bugün ise ürünlerin farklı güzergahlardan geçirilerek ülkeye sokulabildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bunun ürünlerin nihai maliyetini artırdığını ifade etti.'Eskiden petrol satıyorduk, şimdi satamıyoruz'İran'ın devlet gelirlerindeki düşüşe de dikkati çeken Pezeşkiyan, "Bizim gelirimiz de azaldı. Eskiden petrol satıyorduk, şimdi satamıyoruz" dedi.Pezeşkiyan, ülkedeki sanayi tesislerinin savaş sırasında gördüğü zararın ekonomik tabloyu daha da ağırlaştırdığını belirterek, "Bir sürü fabrikayı vurdular ve tahrip ettiler" ifadelerini kullandı.'Fabrikalardan vergi de toplayamıyoruz'Sanayi tesislerinin zarar görmesinin vergi gelirlerini de etkilediğini vurgulayan Pezeşkiyan, "Fabrikalardan vergi de toplayamıyoruz, sadece o da değil üstüne onlara para da vermek zorundayız ki ayakta kalabilsinler" diye konuştu.İran Cumhurbaşkanı, ülkedeki ekonomik sorunların ulaştığı noktayı ise "Sorunumuz kat kat arttı ve gelirimiz de azaldı" sözleriyle özetledi.

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