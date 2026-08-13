https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/kene-can-aldi-emekli-polis-hayatini-kaybetti-1107992450.html
Kene can aldı: Emekli polis hayatını kaybetti
Kene can aldı: Emekli polis hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Tokat’ın Zile ilçesinde kene ısırmasının ardından rahatsızlanan emekli polis memuru Ahmet Kökçü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T21:50+0300
2026-08-13T21:50+0300
2026-08-13T21:50+0300
türki̇ye
emekli
türkiye
kene
kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
bulaşıcı hastalık
bulaşıcı
böcek
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Emekli polis memuru Ahmet Kökçü, Tokat'taki bağ evinde bulunduğu sırada kene tarafından ısırıldı. Bir süre sonra rahatsızlanan Kökçü, yakınları tarafından Zile Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İlk müdahalesinin ardından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle Samsun’a sevk edilen Kökçü, burada tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Kökçü’nün cenazesi, Amasya’nın Suluova ilçesine bağlı Akören köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/sivasta-500-keklik-dogaya-salindi-keneye-karsi-biyolojik-mucadele-basladi-1107583426.html
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emekli, türkiye, kene, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), bulaşıcı hastalık, bulaşıcı, böcek
emekli, türkiye, kene, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), bulaşıcı hastalık, bulaşıcı, böcek
Kene can aldı: Emekli polis hayatını kaybetti
Tokat’ın Zile ilçesinde kene ısırmasının ardından rahatsızlanan emekli polis memuru Ahmet Kökçü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Emekli polis memuru Ahmet Kökçü, Tokat'taki bağ evinde bulunduğu sırada kene tarafından ısırıldı.
Bir süre sonra rahatsızlanan Kökçü, yakınları tarafından Zile Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İlk müdahalesinin ardından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle Samsun’a sevk edilen Kökçü, burada tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kökçü’nün cenazesi, Amasya’nın Suluova ilçesine bağlı Akören köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.