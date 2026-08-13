Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/kene-can-aldi-emekli-polis-hayatini-kaybetti-1107992450.html
Kene can aldı: Emekli polis hayatını kaybetti
Kene can aldı: Emekli polis hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Tokat’ın Zile ilçesinde kene ısırmasının ardından rahatsızlanan emekli polis memuru Ahmet Kökçü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T21:50+0300
2026-08-13T21:50+0300
türki̇ye
emekli
türkiye
kene
kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
bulaşıcı hastalık
bulaşıcı
böcek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0c/1096978142_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_73ee75204da01428c1bf5e918ad0b41f.jpg
Emekli polis memuru Ahmet Kökçü, Tokat'taki bağ evinde bulunduğu sırada kene tarafından ısırıldı. Bir süre sonra rahatsızlanan Kökçü, yakınları tarafından Zile Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İlk müdahalesinin ardından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle Samsun’a sevk edilen Kökçü, burada tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Kökçü’nün cenazesi, Amasya’nın Suluova ilçesine bağlı Akören köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/sivasta-500-keklik-dogaya-salindi-keneye-karsi-biyolojik-mucadele-basladi-1107583426.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0c/1096978142_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_33c1e08624be55b53bb4f2304681cfb9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
emekli, türkiye, kene, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), bulaşıcı hastalık, bulaşıcı, böcek
emekli, türkiye, kene, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), bulaşıcı hastalık, bulaşıcı, böcek

Kene can aldı: Emekli polis hayatını kaybetti

21:50 13.08.2026
© AAKene
Kene - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
© AA
Abone ol
Tokat’ın Zile ilçesinde kene ısırmasının ardından rahatsızlanan emekli polis memuru Ahmet Kökçü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Emekli polis memuru Ahmet Kökçü, Tokat'taki bağ evinde bulunduğu sırada kene tarafından ısırıldı.
Bir süre sonra rahatsızlanan Kökçü, yakınları tarafından Zile Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İlk müdahalesinin ardından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle Samsun’a sevk edilen Kökçü, burada tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kökçü’nün cenazesi, Amasya’nın Suluova ilçesine bağlı Akören köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Sivas'ta doğaya 500 kınalı keklik salındı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
TÜRKİYE
Sivas'ta 500 keklik doğaya salındı: Keneye karşı biyolojik mücadele başladı
27 Temmuz, 19:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала