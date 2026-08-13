https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/kene-can-aldi-emekli-polis-hayatini-kaybetti-1107992450.html

Kene can aldı: Emekli polis hayatını kaybetti

Kene can aldı: Emekli polis hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Tokat’ın Zile ilçesinde kene ısırmasının ardından rahatsızlanan emekli polis memuru Ahmet Kökçü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 13.08.2026, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

emekli

türkiye

kene

kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)

bulaşıcı hastalık

bulaşıcı

böcek

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Emekli polis memuru Ahmet Kökçü, Tokat'taki bağ evinde bulunduğu sırada kene tarafından ısırıldı. Bir süre sonra rahatsızlanan Kökçü, yakınları tarafından Zile Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İlk müdahalesinin ardından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle Samsun’a sevk edilen Kökçü, burada tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Kökçü’nün cenazesi, Amasya’nın Suluova ilçesine bağlı Akören köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

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emekli, türkiye, kene, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), bulaşıcı hastalık, bulaşıcı, böcek