https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/sebap-guvercinleri-sergilendi-kusun-fiyati-duyanlari-sasirtti-1108039770.html
Şebap güvercinleri sergilendi: Kuşun fiyatı duyanları şaşırttı
Şebap güvercinleri sergilendi: Kuşun fiyatı duyanları şaşırttı
Sputnik Türkiye
Şebap güvercinleri, Erzurum'da düzenlenen sergide kuş meraklılarının beğenisine sunuldu. Sergideki bazı güvercinlerin değerinin 100 bin liradan başlayıp 5... 16.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-16T15:35+0300
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Şebap Güvercin Federasyonu tarafından Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde gerçekleştirilen 'Türkiye Şebap Güvercin Sergisi'ne Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından yetiştiriciler katıldı.Sergide renkleri, vücut yapıları ve paça özellikleri başta olmak üzere farklı kriterlere göre değerlendirilen yaklaşık 200 güvercin, 5 kategoride ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.Anadolu'da yetiştirilen ve nadir güvercin türleri arasında yer alan şebap güvercinlerinin fiyatları 100 bin liradan başlayıp 5 milyon liraya kadar çıkıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/gaziantepte-guvercin-guzellik-yarismasi-duzenlendi-1103184961.html
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anadolu, erzurum, güvercin, kuş, fiyat, fiyat artışı, fiyat listesi, tavan fiyat, hayvan, pet hayvan, hayvan hakları, evcil hayvan
anadolu, erzurum, güvercin, kuş, fiyat, fiyat artışı, fiyat listesi, tavan fiyat, hayvan, pet hayvan, hayvan hakları, evcil hayvan
Şebap güvercinleri sergilendi: Kuşun fiyatı duyanları şaşırttı
Şebap güvercinleri, Erzurum'da düzenlenen sergide kuş meraklılarının beğenisine sunuldu. Sergideki bazı güvercinlerin değerinin 100 bin liradan başlayıp 5 milyon liraya kadar ulaştığı belirtildi.
Şebap Güvercin Federasyonu tarafından Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde gerçekleştirilen 'Türkiye Şebap Güvercin Sergisi'ne Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından yetiştiriciler katıldı.
Sergide renkleri, vücut yapıları ve paça özellikleri başta olmak üzere farklı kriterlere göre değerlendirilen yaklaşık 200 güvercin, 5 kategoride ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Anadolu'da yetiştirilen ve nadir güvercin türleri arasında yer alan şebap güvercinlerinin fiyatları 100 bin liradan başlayıp 5 milyon liraya kadar çıkıyor.