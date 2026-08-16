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Şebap güvercinleri sergilendi: Kuşun fiyatı duyanları şaşırttı

Şebap güvercinleri sergilendi: Kuşun fiyatı duyanları şaşırttı

Sputnik Türkiye

Şebap güvercinleri, Erzurum'da düzenlenen sergide kuş meraklılarının beğenisine sunuldu. Sergideki bazı güvercinlerin değerinin 100 bin liradan başlayıp 5... 16.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-16T15:35+0300

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Şebap Güvercin Federasyonu tarafından Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde gerçekleştirilen 'Türkiye Şebap Güvercin Sergisi'ne Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından yetiştiriciler katıldı.Sergide renkleri, vücut yapıları ve paça özellikleri başta olmak üzere farklı kriterlere göre değerlendirilen yaklaşık 200 güvercin, 5 kategoride ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.Anadolu'da yetiştirilen ve nadir güvercin türleri arasında yer alan şebap güvercinlerinin fiyatları 100 bin liradan başlayıp 5 milyon liraya kadar çıkıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/gaziantepte-guvercin-guzellik-yarismasi-duzenlendi-1103184961.html

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