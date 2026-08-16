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Şebap güvercinleri sergilendi: Kuşun fiyatı duyanları şaşırttı
Şebap güvercinleri sergilendi: Kuşun fiyatı duyanları şaşırttı
Sputnik Türkiye
Şebap güvercinleri, Erzurum'da düzenlenen sergide kuş meraklılarının beğenisine sunuldu. Sergideki bazı güvercinlerin değerinin 100 bin liradan başlayıp 5... 16.08.2026, Sputnik Türkiye
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Şebap Güvercin Federasyonu tarafından Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde gerçekleştirilen 'Türkiye Şebap Güvercin Sergisi'ne Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından yetiştiriciler katıldı.Sergide renkleri, vücut yapıları ve paça özellikleri başta olmak üzere farklı kriterlere göre değerlendirilen yaklaşık 200 güvercin, 5 kategoride ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.Anadolu'da yetiştirilen ve nadir güvercin türleri arasında yer alan şebap güvercinlerinin fiyatları 100 bin liradan başlayıp 5 milyon liraya kadar çıkıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/gaziantepte-guvercin-guzellik-yarismasi-duzenlendi-1103184961.html
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anadolu, erzurum, güvercin, kuş, fiyat, fiyat artışı, fiyat listesi, tavan fiyat, hayvan, pet hayvan, hayvan hakları, evcil hayvan
anadolu, erzurum, güvercin, kuş, fiyat, fiyat artışı, fiyat listesi, tavan fiyat, hayvan, pet hayvan, hayvan hakları, evcil hayvan

Şebap güvercinleri sergilendi: Kuşun fiyatı duyanları şaşırttı

15:35 16.08.2026
© AA / Muhammet MutafŞebap güvercini
Şebap güvercini - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2026
© AA / Muhammet Mutaf
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Şebap güvercinleri, Erzurum'da düzenlenen sergide kuş meraklılarının beğenisine sunuldu. Sergideki bazı güvercinlerin değerinin 100 bin liradan başlayıp 5 milyon liraya kadar ulaştığı belirtildi.
Şebap Güvercin Federasyonu tarafından Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde gerçekleştirilen 'Türkiye Şebap Güvercin Sergisi'ne Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından yetiştiriciler katıldı.
Sergide renkleri, vücut yapıları ve paça özellikleri başta olmak üzere farklı kriterlere göre değerlendirilen yaklaşık 200 güvercin, 5 kategoride ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Anadolu'da yetiştirilen ve nadir güvercin türleri arasında yer alan şebap güvercinlerinin fiyatları 100 bin liradan başlayıp 5 milyon liraya kadar çıkıyor.
Gaziantep'te güvercin güzellik yarışması düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2026
TÜRKİYE
Gaziantep'te güvercin güzellik yarışması düzenlendi
1 Şubat, 16:16
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