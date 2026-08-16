https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/samsunda-denizde-konteyner-bulundu-yuk-kasasi-jandarma-esliginde-acildi-1108042504.html

Samsun'da denizde konteyner bulundu: Yük kasası jandarma eşliğinde açıldı

Samsun'da denizde konteyner bulundu: Yük kasası jandarma eşliğinde açıldı

Sputnik Türkiye

Samsun'un Alaçam ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından denizde bulunan konteyner, kıyıya çıkarıldı. Jandarma ekiplerinin kontrolünde açılan konteynerin... 16.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-16T20:24+0300

2026-08-16T20:24+0300

2026-08-16T20:24+0300

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samsun büyükşehir belediyesi

konteyner

konteyner gemisi

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Alaçam açıklarında sahilden yaklaşık 3 mil uzaklıkta fark edilen konteyner, balıkçı tekneleri tarafından çekilerek Alaçam Toplu Köyü Limanı'na getirildi.Balıkçıların desteğiyle karaya çıkarılan konteyner, jandarma ekiplerinin kontrolünde açıldı. Yapılan incelemede konteynerde çay bulunduğu belirlendi.Denizde kaldığı süre boyunca ıslanan çayların kullanılamaz durumda olduğu ve imha edileceği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/sariyerde-konteyner-gemisi-karaya-oturdu-istanbul-bogazi-gemi-trafigi-askiya-alindi-1105322267.html

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samsun, samsun cumhuriyet başsavcılığı, samsun emniyet müdürlüğü, samsun valiliği, samsun büyükşehir belediyesi, konteyner, konteyner gemisi