https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/samsunda-denizde-konteyner-bulundu-yuk-kasasi-jandarma-esliginde-acildi-1108042504.html
Samsun'da denizde konteyner bulundu: Yük kasası jandarma eşliğinde açıldı
Samsun'da denizde konteyner bulundu: Yük kasası jandarma eşliğinde açıldı
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Samsun'un Alaçam ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından denizde bulunan konteyner, kıyıya çıkarıldı. Jandarma ekiplerinin kontrolünde açılan konteynerin... 16.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-16T20:24+0300
2026-08-16T20:24+0300
2026-08-16T20:24+0300
türki̇ye
samsun
samsun cumhuriyet başsavcılığı
samsun emniyet müdürlüğü
samsun valiliği
samsun büyükşehir belediyesi
konteyner
konteyner gemisi
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Alaçam açıklarında sahilden yaklaşık 3 mil uzaklıkta fark edilen konteyner, balıkçı tekneleri tarafından çekilerek Alaçam Toplu Köyü Limanı'na getirildi.Balıkçıların desteğiyle karaya çıkarılan konteyner, jandarma ekiplerinin kontrolünde açıldı. Yapılan incelemede konteynerde çay bulunduğu belirlendi.Denizde kaldığı süre boyunca ıslanan çayların kullanılamaz durumda olduğu ve imha edileceği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/sariyerde-konteyner-gemisi-karaya-oturdu-istanbul-bogazi-gemi-trafigi-askiya-alindi-1105322267.html
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samsun, samsun cumhuriyet başsavcılığı, samsun emniyet müdürlüğü, samsun valiliği, samsun büyükşehir belediyesi, konteyner, konteyner gemisi
samsun, samsun cumhuriyet başsavcılığı, samsun emniyet müdürlüğü, samsun valiliği, samsun büyükşehir belediyesi, konteyner, konteyner gemisi
Samsun'da denizde konteyner bulundu: Yük kasası jandarma eşliğinde açıldı
Samsun'un Alaçam ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından denizde bulunan konteyner, kıyıya çıkarıldı. Jandarma ekiplerinin kontrolünde açılan konteynerin içinden çay çıktı.
Alaçam açıklarında sahilden yaklaşık 3 mil uzaklıkta fark edilen konteyner, balıkçı tekneleri tarafından çekilerek Alaçam Toplu Köyü Limanı'na getirildi.
Balıkçıların desteğiyle karaya çıkarılan konteyner, jandarma ekiplerinin kontrolünde açıldı. Yapılan incelemede konteynerde çay bulunduğu belirlendi.
Denizde kaldığı süre boyunca ıslanan çayların kullanılamaz durumda olduğu ve imha edileceği bildirildi.