Sarıyer'de konteyner gemisi karaya oturdu: İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul Boğazı’nda 148 metrelik konteyner gemisinin karaya oturmasının ardından, bölgeye ekipler sevk edilirken gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle... 28.04.2026, Sputnik Türkiye

Sarıyer açıklarında bir konteyner gemisi karaya oturdu. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Boğazı’nda seyir halinde bulunan 'KAPPA' isimli 148 metre uzunluğundaki gemi, Yeniköy açıklarında karaya saplandı.Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri yönlendirildi. Ekipler, gemiyi bulunduğu yerden çıkarmak için kurtarma operasyonu başlatıldı.Açıklamada ayrıca, kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiğinin güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak geçici şekilde askıya alındığı bilgisi paylaşıldı.

