Sarıyer'de konteyner gemisi karaya oturdu: İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı
Sarıyer'de konteyner gemisi karaya oturdu: İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Boğazı’nda 148 metrelik konteyner gemisinin karaya oturmasının ardından, bölgeye ekipler sevk edilirken gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle... 28.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-28T04:02+0300
2026-04-28T04:02+0300
dünya
i̇stanbul boğazı
sarıyer
yeniköy
Sarıyer açıklarında bir konteyner gemisi karaya oturdu. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Boğazı'nda seyir halinde bulunan 'KAPPA' isimli 148 metre uzunluğundaki gemi, Yeniköy açıklarında karaya saplandı.Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri yönlendirildi. Ekipler, gemiyi bulunduğu yerden çıkarmak için kurtarma operasyonu başlatıldı.Açıklamada ayrıca, kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak geçici şekilde askıya alındığı bilgisi paylaşıldı.
i̇stanbul boğazı
sarıyer
yeniköy
i̇stanbul boğazı, sarıyer, yeniköy
i̇stanbul boğazı, sarıyer, yeniköy

Sarıyer'de konteyner gemisi karaya oturdu: İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı

04:02 28.04.2026
Sarıyer'de karaya oturan konteyner gemisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2026
İstanbul Boğazı’nda 148 metrelik konteyner gemisinin karaya oturmasının ardından, bölgeye ekipler sevk edilirken gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle durduruldu.
Sarıyer açıklarında bir konteyner gemisi karaya oturdu. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Boğazı’nda seyir halinde bulunan 'KAPPA' isimli 148 metre uzunluğundaki gemi, Yeniköy açıklarında karaya saplandı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri yönlendirildi. Ekipler, gemiyi bulunduğu yerden çıkarmak için kurtarma operasyonu başlatıldı.
Açıklamada ayrıca, kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiğinin güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak geçici şekilde askıya alındığı bilgisi paylaşıldı.
