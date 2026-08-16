https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/rusya-rus-ordusu-kiev-kremencug-ve-krivoy-rogdaki-fabrikalara-grup-saldirisi-duzenledi-1108034682.html

Rusya: Rus ordusu Kiev, Kremençug ve Krivoy Rog’daki fabrikalara grup saldırısı düzenledi

Rusya: Rus ordusu Kiev, Kremençug ve Krivoy Rog’daki fabrikalara grup saldırısı düzenledi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan tesislere bir dizi saldırı düzenlediğini bildirdi. 16.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-16T10:35+0300

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ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus silahlı kuvvetleri

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ukrayna ordusu

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri bu sabah saatlerinde Kiev, Kremençug ve Krivoy Rog’da Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan fabrikalara geniş çaplı saldırı düzenledi.Bakanlık, vurulan hedeflerin listesini paylaştı. Buna göre:▪️ Odessa limanında askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi saldırı maksatlı insansız hava aracıyla (SİHA) imha edildi.▪️ Poltava Bölgesi’nde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne yakıt tedarik eden Kremençug Petrol Rafinerisi vuruldu.▪️ Dnepropetrovsk Bölgesi’nde silah ve askeri teçhizat için haddelenmiş çelik üreten bir metalürji fabrikasının iki üretim birimi imha edildi.▪️ Kiev'de İHA'lar ve Flamingo seyir füzeleri için bileşenler üreten birkaç işletme vuruldu.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin aksine sadece düşmanın askeri tesislerini, savunma sanayi tesislerini ve askeri yüklerin naklini gerçekleştiren hareketli hedefleri vuruyor. Rus askerleri saldırılarda hem Kiev'de hem de Ukrayna topraklarının tamamında herhangi bir hedefi imha edebilen hassas güdümlü silahlar ve insansız hava araçları kullanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/kievde-hava-saldirisi-alarmi-baskentte-patlama-sesleri-duyuldu-1107868773.html

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