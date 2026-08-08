https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/kievde-hava-saldirisi-alarmi-baskentte-patlama-sesleri-duyuldu-1107868773.html

Kiev'de hava saldırısı alarmı: Başkentte patlama sesleri duyuldu

Kiev'de hava saldırısı alarmı: Başkentte patlama sesleri duyuldu

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sirenlerin çalmasının ardından peş peşe patlamalar meydana geldiği bildirildi. Hava saldırısı alarmı kentin yanı sıra bölge... 08.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-08T19:57+0300

2026-08-08T19:57+0300

2026-08-08T19:57+0300

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hava saldırısı alarmı sürerken kentte patlamalar yaşandı. Ukrayna merkezli Ukrinform ajansının Telegram kanalından yapılan kısa açıklamada, "Kiev'de patlama sesleri duyuluyor" ifadelerine yer verildi.Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı’nın çevrim içi uyarı haritasına göre, hava saldırısı alarmı Kiev şehri ve tüm Kiev bölgesi genelinde sürüyor.Öte yandan, cuma gününü cumartesiye bağlayan gece Rus güçlerinin Kiev'deki bir savunma sanayi tesisi ile akaryakıt ve madeni yağ deposuna yönelik kapsamlı bir saldırı düzenlediği bildirilmişti.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin aksine yalnızca askeri tesisler, savunma sanayisi altyapısı ve askeri sevkiyat yapan hedefleri vuruyor. Rus güçleri bu saldırılarda, hem Kiev'de hem de Ukrayna'nın tamamındaki hedefleri imha etme kapasitesine sahip hassas güdümlü silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-dun-gece-kievdeki-askeri-tesislere-genis-capli-saldiri-duzenledi-1107860397.html

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