https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/rus-ordusu-odessa-yakinlarinda-insansiz-botlarin-uretildigi-bir-imalathaneyi-vurdu-1108041558.html
Rus ordusu Odessa yakınlarında insansız botların üretildiği bir imalathaneyi vurdu
Rus ordusu Odessa yakınlarında insansız botların üretildiği bir imalathaneyi vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gün içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çıkarları doğrultusunda kullanılan tesisleri vurmaya devam ettiğini duyurdu. 16.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-16T18:03+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri gün içinde Ukrayna ordusunun işlevlerine destek sağlayan üretim ve liman tesisleri ile gemileri vurmaya devam etti.Bakanlığın paylaştığı hedeflerin listesine göre:▪️ Odessa’nın 40 kilometre güneybatısında yer alan Belgorod-Dnestrovskiy yerleşiminde insansız botlar için savaş parçaları ve bileşenleri üreten bir imalathane ve depo vuruldu.▪️ Odessa'nın 138 km güneybatısında yer alan Vilkovo yerleşiminde Ukrayna Deniz Kuvvetleri’ne ait devriye botlarının demirlediği iskele hedef alındı.▪️ Odessa limanında üç kuru yük gemisi ile iki deniz tankeri vuruldu.▪️ Karadeniz sularında bir kuru yük gemisi vuruldu.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin aksine sadece düşmanın askeri tesislerini, savunma sanayi tesislerini ve askeri yüklerin naklini gerçekleştiren hareketli hedefleri vuruyor. Rus askerleri saldırılarda hem Kiev'de hem de Ukrayna topraklarının tamamında herhangi bir hedefi imha edebilen hassas güdümlü silahlar ve insansız hava araçları kullanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/rusya-rus-ordusu-kiev-kremencug-ve-krivoy-rogdaki-fabrikalara-grup-saldirisi-duzenledi-1108034682.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, odessa, ukrayna, ukrayna ordusu, karadeniz
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, odessa, ukrayna, ukrayna ordusu, karadeniz
Rus ordusu Odessa yakınlarında insansız botların üretildiği bir imalathaneyi vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gün içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çıkarları doğrultusunda kullanılan tesisleri vurmaya devam ettiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri gün içinde Ukrayna ordusunun işlevlerine destek sağlayan üretim ve liman tesisleri ile gemileri vurmaya devam etti.
Bakanlığın paylaştığı hedeflerin listesine göre:
▪️ Odessa’nın 40 kilometre güneybatısında yer alan Belgorod-Dnestrovskiy yerleşiminde insansız botlar için savaş parçaları ve bileşenleri üreten bir imalathane ve depo vuruldu.
▪️ Odessa'nın 138 km güneybatısında yer alan Vilkovo yerleşiminde Ukrayna Deniz Kuvvetleri’ne ait devriye botlarının demirlediği iskele hedef alındı.
▪️ Odessa limanında üç kuru yük gemisi ile iki deniz tankeri vuruldu.
▪️ Karadeniz sularında bir kuru yük gemisi vuruldu.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin aksine sadece düşmanın askeri tesislerini, savunma sanayi tesislerini ve askeri yüklerin naklini gerçekleştiren hareketli hedefleri vuruyor. Rus askerleri saldırılarda hem Kiev'de hem de Ukrayna topraklarının tamamında herhangi bir hedefi imha edebilen hassas güdümlü silahlar ve insansız hava araçları kullanıyor.