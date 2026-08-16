https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/piyasalar-bunu-beklemiyordu-fed-baskani-warshin-gizli-formulu-her-seyi-degistirecek-1108036108.html

Piyasalar bunu beklemiyordu: Fed Başkanı Warsh’ın gizli formülü her şeyi değiştirecek

Piyasalar bunu beklemiyordu: Fed Başkanı Warsh’ın gizli formülü her şeyi değiştirecek

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, yüzde 2 enflasyon hedefinden taviz vermezken toplantı takviminden yapay zekâlı veri analizine kadar kurumu baştan... 16.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-16T11:29+0300

2026-08-16T11:29+0300

2026-08-16T11:29+0300

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ABD Merkez Bankası (Fed) koltuğuna 22 Mayıs’ta resmen oturan Kevin Warsh, 2030 yılına kadar sürecek 4 yıllık görev süresinde küresel finans dünyasının kurallarını yeniden yazmaya hazırlanıyor. Yalnızca faiz kararlarıyla yetinmeyen yeni başkan; geleneksel para politikası iletişimini rafa kaldıran, kurumu yapay zekâ entegrasyonu ile güçlendiren ve karar mekanizmasını hızlandıran kapsamlı bir dönüşüm planını devreye alıyor.29 Temmuz toplantısı ve tahvil piyasasında yaşanan şokFed'in 29 Temmuz toplantısında federal fonlama faiz hedef aralığı yüzde 3,50-3,75 bandında sabit tutuldu. Ancak karar kurul içi derin fikir ayrılıklarını gözler önüne serdi. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ve Dallas Fed Başkanı Lorie Logan 25 baz puanlık faiz artışı yönünde oy kullanırken, Warsh dahil 9 üye faizin sabit kalmasını destekledi.Warsh’ın toplantı sonrası sözlü yönlendirme vermekten kaçınması, yatırımcıların geleceğe dair tahmin yürütmesini zorlaştırdı. Bu belirsizliğin etkisiyle uzun vadeli ABD Hazine tahvilleri sert satış baskısı altında kaldı; 30 yıllık Hazine tahvili getirisi yüzde 5,20 seviyesinin üzerine fırlayarak 2007 sonrası en yüksek seviyelerine yaklaştı."Yüzde 2 enflasyon hedefinden taviz yok"Kurul içi tartışmalar sürerken Warsh, fiyat istikrarı ilkesinden geri adım atılmayacağının altını çizdi. Enflasyonun 5 yılı aşkın süredir hedefin üzerinde seyrettiğini belirten Warsh, birkaç aylık olumlu veriyle zafer ilan edilemeyeceğini ve masada örtülü başka bir hedef bulunmadığını vurguladı.Yatırımcılar yıl sonuna kadar bir veya iki faiz artışı ihtimalini fiyatlamaya başlarken, Goldman Sachs Başkanı John Waldron ise eleştirilerin erken olduğunu ve yeni başkana planlarını işletmesi için zaman tanınması gerektiğini ifade etti.Fed’in yeni silahı: Gerçek zamanlı yapay zeka analiziKevin Warsh’ın vizyonundaki en radikal başlık, ekonomik verilerin okunma biçimini değiştirmek. Fed başkanlığı öncesinde ünlü iktisatçılar Milton Friedman ve James Tobin’in külliyatını işleyen "Milton" ve "Tobin" isimli yapay zekâ botları geliştiren Warsh, gecikmeli gelen resmi veriler yerine perakende ve bankacılık sektöründen gelen gerçek zamanlı veri akışını yapay zekâ algoritmalarıyla işlemeyi hedefliyor.Toplantı sayısı 8’den 6’ya düşebilirMasadaki bir diğer yapısal reform önerisi ise yılda 8 kez yapılan para politikası toplantı sayısının 6’ya indirilmesi. Bu modelle politika yapıcıların her toplantıda tek ay yerine iki aylık ekonomik veriyi analiz etmesi hedefleniyor. Alternatif olarak, 8 toplantının korunup 2 oturumun doğrudan faiz kararı yerine uzun vadeli stratejik politikalara ayrılması planlanıyor.Kurumun yaklaşık 6,7 trilyon dolarlık bilançosu ve küresel piyasalardaki belirleyici rolü düşünüldüğünde, teknoloji dünyasındaki hızlı dönüşüm modellerinin Fed gibi 112 yıllık bir kurumda ne kadar dengeli uygulanacağı piyasaların odağında kalmaya devam ediyor.

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