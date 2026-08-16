https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/misirda-tarihi-eser-operasyonu-118-parca-ele-gecirildi-1108035713.html

Mısır'da tarihi eser operasyonu: 118 parça ele geçirildi

Mısır'da tarihi eser operasyonu: 118 parça ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Mısır güvenlik güçleri, yasa dışı tarihi eser kazısı yaptığı ve bulduğu parçaları satmaya hazırlandığı belirtilen 9 kişilik gruba operasyon düzenledi... 16.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-16T11:26+0300

2026-08-16T11:26+0300

2026-08-16T11:28+0300

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mısır i̇çişleri bakanlığı

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tarihi eser operasyonu

tarihi eser kaçakçılığı

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Mısır'da güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, yasa dışı kazılar yaparak tarihi eser aradığı ve elde ettiği parçaları ticaret amacıyla bulundurduğu belirtilen 9 kişi yakalandı. Ele geçirilen parçaların gerçek tarihi eser olup olmadığı ve tarihi değerleri incelemeyle belirlenecek.Mısır İçişleri Bakanlığı, operasyonun ülkenin tarihi mirasına yönelik suçlarla mücadele ve kültürel varlıkların korunması çalışmaları kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı.Turizm ve Tarihi Eserler Polisi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Kalyubiye, Şarkiye ve Kahire'de yaşayan şüphelilerin yasa dışı kazı ve tarihi eser arama faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi.Gerekli yasal işlemlerin ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Güvenlik güçleri 9 kişiyi yakalarken, şüphelilerin elinde tarihi eser olduğu düşünülen 118 parça ele geçirdi.Şüpheliler, sorgularında ele geçirilen parçaların kendilerine ait olduğunu kabul etti. Ele geçirilen eserlerin Kalyubiye vilayetindeki Şibin el-Kanatır bölgesinde yapılan yasa dışı kazılardan çıkarıldığını söylediler.Mısır güvenlik güçleri olayla ilgili yasal işlem başlatırken, ele geçirilen 118 parçanın incelenmesi için ilgili kurumlarla çalışma başlatıldı.Yapılacak incelemeler sonucunda parçaların tarihi eser niteliği taşıyıp taşımadığı ve tarihi değerlerinin ne olduğu belirlenecek.

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mısır, kahire, mısır i̇çişleri bakanlığı, tarihi eser, tarihi eser operasyonu, tarihi eser kaçakçılığı