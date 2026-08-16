https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/milli-para-yuzucu-defne-kurt-avrupa-sampiyonu-oldu-1108043533.html

Milli para yüzücü Defne Kurt Avrupa şampiyonu oldu

Milli para yüzücü Defne Kurt Avrupa şampiyonu oldu

Sputnik Türkiye

Milli para yüzücü Defne Kurt Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre serbestte altın madalya kazandı. 16.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-16T22:57+0300

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spor

türkiye yüzme federasyonu

defne kurt

türkiye

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Türkiye Yüzme Federasyonu Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen organizasyonda milli sporculardan Defne Kurt, para yüzme 100 metre serbest finalinde 59.21'lik derecesiyle birinci oldu.Türkiye Yüzme Federasyonu, Avrupa şampiyonu olan Defne Kurt ile antrenörü Nuriye Renin Gemicioğlu Oyeniyi'yi tebrik etti.Gümüş madalya kazanmıştıDefne Kurt, şampiyonada 50 metre serbestte de mücadele etmiş ve 27.13'lük derecesiyle gümüş madalya kazanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/malatyada-saganak-kayisilar-zarar-gordu-evleri-su-basti-1108042202.html

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