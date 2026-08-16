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Milli para yüzücü Defne Kurt Avrupa şampiyonu oldu
Milli para yüzücü Defne Kurt Avrupa şampiyonu oldu
Sputnik Türkiye
Milli para yüzücü Defne Kurt Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre serbestte altın madalya kazandı. 16.08.2026, Sputnik Türkiye
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spor
türkiye yüzme federasyonu
defne kurt
türkiye
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Türkiye Yüzme Federasyonu Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen organizasyonda milli sporculardan Defne Kurt, para yüzme 100 metre serbest finalinde 59.21'lik derecesiyle birinci oldu.Türkiye Yüzme Federasyonu, Avrupa şampiyonu olan Defne Kurt ile antrenörü Nuriye Renin Gemicioğlu Oyeniyi'yi tebrik etti.Gümüş madalya kazanmıştıDefne Kurt, şampiyonada 50 metre serbestte de mücadele etmiş ve 27.13'lük derecesiyle gümüş madalya kazanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/malatyada-saganak-kayisilar-zarar-gordu-evleri-su-basti-1108042202.html
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türkiye yüzme federasyonu, defne kurt, türkiye
türkiye yüzme federasyonu, defne kurt, türkiye

Milli para yüzücü Defne Kurt Avrupa şampiyonu oldu

22:57 16.08.2026 (güncellendi: 22:58 16.08.2026)
© AADefne Kurt
Defne Kurt - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2026
© AA
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Milli para yüzücü Defne Kurt Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre serbestte altın madalya kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonu Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen organizasyonda milli sporculardan Defne Kurt, para yüzme 100 metre serbest finalinde 59.21'lik derecesiyle birinci oldu.
Türkiye Yüzme Federasyonu, Avrupa şampiyonu olan Defne Kurt ile antrenörü Nuriye Renin Gemicioğlu Oyeniyi'yi tebrik etti.

Gümüş madalya kazanmıştı

Defne Kurt, şampiyonada 50 metre serbestte de mücadele etmiş ve 27.13'lük derecesiyle gümüş madalya kazanmıştı.
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