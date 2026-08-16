https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/malatyada-saganak-kayisilar-zarar-gordu-evleri-su-basti-1108042202.html
Malatya'da sağanak: Kayısılar zarar gördü, evleri su bastı
Malatya'da sağanak: Kayısılar zarar gördü, evleri su bastı
Sputnik Türkiye
Malatya'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle evlerde su baskınları meydana gelirken, üreticilerin kayısıları zarar gördü. 16.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-16T19:58+0300
2026-08-16T19:58+0300
2026-08-16T19:58+0300
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su baskını
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon ekipleri su baskını yaşanan bölgelerde çalışma başlattı.Sağanak sonrası bazı ev ve ambarlarda su baskını meydana gelirken, üreticilerin sergi alanında bulunan kayısılar da zarar gördü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/balikesirde-orman-yangini-alevlere-mudahale-ediliyor-1108041124.html
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malatya, afad, su baskını
malatya, afad, su baskını
Malatya'da sağanak: Kayısılar zarar gördü, evleri su bastı
Malatya'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle evlerde su baskınları meydana gelirken, üreticilerin kayısıları zarar gördü.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon ekipleri su baskını yaşanan bölgelerde çalışma başlattı.
Sağanak sonrası bazı ev ve ambarlarda su baskını meydana gelirken, üreticilerin sergi alanında bulunan kayısılar da zarar gördü.