https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/malatyada-saganak-kayisilar-zarar-gordu-evleri-su-basti-1108042202.html

Malatya'da sağanak: Kayısılar zarar gördü, evleri su bastı

Malatya'da sağanak: Kayısılar zarar gördü, evleri su bastı

Sputnik Türkiye

Malatya'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle evlerde su baskınları meydana gelirken, üreticilerin kayısıları zarar gördü. 16.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-16T19:58+0300

2026-08-16T19:58+0300

2026-08-16T19:58+0300

türki̇ye

malatya

afad

su baskını

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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon ekipleri su baskını yaşanan bölgelerde çalışma başlattı.Sağanak sonrası bazı ev ve ambarlarda su baskını meydana gelirken, üreticilerin sergi alanında bulunan kayısılar da zarar gördü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/balikesirde-orman-yangini-alevlere-mudahale-ediliyor-1108041124.html

türki̇ye

malatya

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malatya, afad, su baskını