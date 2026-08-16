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Malatya'da sağanak: Kayısılar zarar gördü, evleri su bastı
Malatya'da sağanak: Kayısılar zarar gördü, evleri su bastı
Sputnik Türkiye
Malatya'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle evlerde su baskınları meydana gelirken, üreticilerin kayısıları zarar gördü. 16.08.2026, Sputnik Türkiye
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon ekipleri su baskını yaşanan bölgelerde çalışma başlattı.Sağanak sonrası bazı ev ve ambarlarda su baskını meydana gelirken, üreticilerin sergi alanında bulunan kayısılar da zarar gördü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/balikesirde-orman-yangini-alevlere-mudahale-ediliyor-1108041124.html
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malatya, afad, su baskını
malatya, afad, su baskını

Malatya'da sağanak: Kayısılar zarar gördü, evleri su bastı

19:58 16.08.2026
© AA / Kocaözü MuhtarlığıMalatya'nın Hekimhan ilçesinde sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2026
© AA / Kocaözü Muhtarlığı
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Malatya'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle evlerde su baskınları meydana gelirken, üreticilerin kayısıları zarar gördü.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon ekipleri su baskını yaşanan bölgelerde çalışma başlattı.
Sağanak sonrası bazı ev ve ambarlarda su baskını meydana gelirken, üreticilerin sergi alanında bulunan kayısılar da zarar gördü.
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