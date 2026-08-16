https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/balikesirde-orman-yangini-alevlere-mudahale-ediliyor-1108041124.html
Balıkesir'de orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
Balıkesir'de orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Edremit ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. 16.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-16T17:14+0300
2026-08-16T17:14+0300
2026-08-16T17:14+0300
türki̇ye
balıkesir
edremit
edremit kaymakamlığı
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
yangın söndürme tüpü
yangın söndürme uçağı
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Kırsal Narlı Mahallesi'ndeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yıldırım düşmesi sonucu başlamış olabileceği değerlendirilen yangına itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/cerrahpasa-tip-fakultesi-prof-dr-murat-dilmener-hastanesinde-yangin-1108040982.html
türki̇ye
balıkesir
edremit
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balıkesir, edremit, edremit kaymakamlığı, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın söndürme uçağı
balıkesir, edremit, edremit kaymakamlığı, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın söndürme uçağı
Balıkesir'de orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
Balıkesir'in Edremit ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kırsal Narlı Mahallesi'ndeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yıldırım düşmesi sonucu başlamış olabileceği değerlendirilen yangına itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.