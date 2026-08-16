https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/balikesirde-orman-yangini-alevlere-mudahale-ediliyor-1108041124.html

Balıkesir'de orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor

Balıkesir'de orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor

Sputnik Türkiye

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. 16.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-16T17:14+0300

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2026-08-16T17:14+0300

türki̇ye

balıkesir

edremit

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Kırsal Narlı Mahallesi'ndeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yıldırım düşmesi sonucu başlamış olabileceği değerlendirilen yangına itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/cerrahpasa-tip-fakultesi-prof-dr-murat-dilmener-hastanesinde-yangin-1108040982.html

türki̇ye

balıkesir

edremit

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