https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/karayolunda-meydana-gelen-heyelanda-tir-bariyerlere-sikisti-1108043419.html
Karayolunda meydana gelen heyelanda TIR bariyerlere sıkıştı
Karayolunda meydana gelen heyelanda TIR bariyerlere sıkıştı
Sputnik Türkiye
Erzincan-Sivas karayolunun Sakaltutan Geçidi'nde meydana gelen heyelan sonucu bir TIR bariyerlere sıkıştı. 16.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-16T22:05+0300
2026-08-16T22:05+0300
2026-08-16T22:06+0300
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Erzincan-Sivas karayolunun tüneller mevkisinde sağanak yağış nedeniyle heyelan oluştu.Heyelan sırasında yoldan geçen TIR bariyerlere sıkıştı, şoför kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.Heyelan nedeniyle karayolu trafiğe kapandı. Yolun her iki tarafında yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.Karayolları ekipleri çalışmanın ardından yolu tek şeritten trafiğe açtı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/samsunda-denizde-konteyner-bulundu-yuk-kasasi-jandarma-esliginde-acildi-1108042504.html
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tir, erzincan, sivas
Karayolunda meydana gelen heyelanda TIR bariyerlere sıkıştı
22:05 16.08.2026 (güncellendi: 22:06 16.08.2026)
Erzincan-Sivas karayolunun Sakaltutan Geçidi'nde meydana gelen heyelan sonucu bir TIR bariyerlere sıkıştı.
Erzincan-Sivas karayolunun tüneller mevkisinde sağanak yağış nedeniyle heyelan oluştu.
Heyelan sırasında yoldan geçen TIR bariyerlere sıkıştı, şoför kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
Heyelan nedeniyle karayolu trafiğe kapandı. Yolun her iki tarafında yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Karayolları ekipleri çalışmanın ardından yolu tek şeritten trafiğe açtı.