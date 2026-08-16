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Karayolunda meydana gelen heyelanda TIR bariyerlere sıkıştı
Karayolunda meydana gelen heyelanda TIR bariyerlere sıkıştı
Sputnik Türkiye
Erzincan-Sivas karayolunun Sakaltutan Geçidi'nde meydana gelen heyelan sonucu bir TIR bariyerlere sıkıştı. 16.08.2026, Sputnik Türkiye
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Erzincan-Sivas karayolunun tüneller mevkisinde sağanak yağış nedeniyle heyelan oluştu.Heyelan sırasında yoldan geçen TIR bariyerlere sıkıştı, şoför kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.Heyelan nedeniyle karayolu trafiğe kapandı. Yolun her iki tarafında yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.Karayolları ekipleri çalışmanın ardından yolu tek şeritten trafiğe açtı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/samsunda-denizde-konteyner-bulundu-yuk-kasasi-jandarma-esliginde-acildi-1108042504.html
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tir, erzincan, sivas
tir, erzincan, sivas

Karayolunda meydana gelen heyelanda TIR bariyerlere sıkıştı

22:05 16.08.2026 (güncellendi: 22:06 16.08.2026)
© AA / Kemal ÖzdemirErzincan-Sivas karayolunun Sakaltutan Geçidi'nde TIR bariyerlere sıkıştı
Erzincan-Sivas karayolunun Sakaltutan Geçidi'nde TIR bariyerlere sıkıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2026
© AA / Kemal Özdemir
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Erzincan-Sivas karayolunun Sakaltutan Geçidi'nde meydana gelen heyelan sonucu bir TIR bariyerlere sıkıştı.
Erzincan-Sivas karayolunun tüneller mevkisinde sağanak yağış nedeniyle heyelan oluştu.
Heyelan sırasında yoldan geçen TIR bariyerlere sıkıştı, şoför kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
Heyelan nedeniyle karayolu trafiğe kapandı. Yolun her iki tarafında yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Karayolları ekipleri çalışmanın ardından yolu tek şeritten trafiğe açtı.
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