https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/karayolunda-meydana-gelen-heyelanda-tir-bariyerlere-sikisti-1108043419.html

Karayolunda meydana gelen heyelanda TIR bariyerlere sıkıştı

Karayolunda meydana gelen heyelanda TIR bariyerlere sıkıştı

Sputnik Türkiye

Erzincan-Sivas karayolunun Sakaltutan Geçidi'nde meydana gelen heyelan sonucu bir TIR bariyerlere sıkıştı. 16.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-16T22:05+0300

2026-08-16T22:05+0300

2026-08-16T22:06+0300

türki̇ye

tir

erzincan

sivas

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/10/1108043262_0:1:3637:2047_1920x0_80_0_0_3fab86ee1bef1017889e1d1af16ead1c.jpg

Erzincan-Sivas karayolunun tüneller mevkisinde sağanak yağış nedeniyle heyelan oluştu.Heyelan sırasında yoldan geçen TIR bariyerlere sıkıştı, şoför kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.Heyelan nedeniyle karayolu trafiğe kapandı. Yolun her iki tarafında yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.Karayolları ekipleri çalışmanın ardından yolu tek şeritten trafiğe açtı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/samsunda-denizde-konteyner-bulundu-yuk-kasasi-jandarma-esliginde-acildi-1108042504.html

türki̇ye

erzincan

sivas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tir, erzincan, sivas