https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/hawaiiyi-kasirga-vurdu-60-binden-fazla-hane-elektriksiz-kaldi-1108037784.html

Hawaii'yi kasırga vurdu: 60 binden fazla hane elektriksiz kaldı

Hawaii'yi kasırga vurdu: 60 binden fazla hane elektriksiz kaldı

Sputnik Türkiye

ABD'nin Hawaii eyaletinde etkili olan Lala Kasırgası'nda 1 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli rüzgar ve yağışın etkili olduğu eyalette 60 binden fazla hane... 16.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-16T12:47+0300

2026-08-16T12:47+0300

2026-08-16T12:47+0300

dünya

abd

hawaii

kasırga

can kaybı

sel

heyelan

elektrik kesintisi

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CNN'in haberine göre Hawaii Valisi Josh Green, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Lala Kasırgası hakkında detayları paylaştı.Green, fırtınayla bağlantılı trafik kazasında 1 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.ABD Ulusal Kasırga Merkezi, dün Kategori 1 seviyesine güçlenen Lala'nın rüzgar hızının saatte yaklaşık 129 kilometreye kadar ulaştığını belirterek, sel ve heyelanlara yol açabileceği uyarısı yaptı.Alameda, eyalette şimdiye kadar en fazla sayıda yolun kapandığını ve elektrik kesintilerinin uzun sürmesinin beklendiğini kaydetti.Hawaii'de kasırga öncesinde market ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk yaşandı. Bazı bölgelerde de tahliye merkezleri açıldı.Eyalet genelinde 60 binden fazla hane elektriksiz kalırken, 190'dan fazla uçuş ise ertelendi.Hawaii'yi doğrudan vuran son kasırga 1992'de Kauai Adası'nda Kategori 4 seviyesinde etkili olan Iniki Kasırgası olarak kayıtlara geçti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/pasifikteki-ada-ulkesi-vanuatu-aciklarinda-61-buyuklugunde-deprem-1108037437.html

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abd, hawaii, kasırga, can kaybı, sel, heyelan, elektrik kesintisi