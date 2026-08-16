https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/hawaiiyi-kasirga-vurdu-60-binden-fazla-hane-elektriksiz-kaldi-1108037784.html
Hawaii'yi kasırga vurdu: 60 binden fazla hane elektriksiz kaldı
Hawaii'yi kasırga vurdu: 60 binden fazla hane elektriksiz kaldı
Sputnik Türkiye
ABD'nin Hawaii eyaletinde etkili olan Lala Kasırgası'nda 1 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli rüzgar ve yağışın etkili olduğu eyalette 60 binden fazla hane... 16.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-16T12:47+0300
2026-08-16T12:47+0300
2026-08-16T12:47+0300
dünya
abd
hawaii
kasırga
can kaybı
sel
heyelan
elektrik kesintisi
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CNN'in haberine göre Hawaii Valisi Josh Green, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Lala Kasırgası hakkında detayları paylaştı.Green, fırtınayla bağlantılı trafik kazasında 1 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.ABD Ulusal Kasırga Merkezi, dün Kategori 1 seviyesine güçlenen Lala'nın rüzgar hızının saatte yaklaşık 129 kilometreye kadar ulaştığını belirterek, sel ve heyelanlara yol açabileceği uyarısı yaptı.Alameda, eyalette şimdiye kadar en fazla sayıda yolun kapandığını ve elektrik kesintilerinin uzun sürmesinin beklendiğini kaydetti.Hawaii'de kasırga öncesinde market ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk yaşandı. Bazı bölgelerde de tahliye merkezleri açıldı.Eyalet genelinde 60 binden fazla hane elektriksiz kalırken, 190'dan fazla uçuş ise ertelendi.Hawaii'yi doğrudan vuran son kasırga 1992'de Kauai Adası'nda Kategori 4 seviyesinde etkili olan Iniki Kasırgası olarak kayıtlara geçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/pasifikteki-ada-ulkesi-vanuatu-aciklarinda-61-buyuklugunde-deprem-1108037437.html
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abd, hawaii, kasırga, can kaybı, sel, heyelan, elektrik kesintisi
abd, hawaii, kasırga, can kaybı, sel, heyelan, elektrik kesintisi
Hawaii'yi kasırga vurdu: 60 binden fazla hane elektriksiz kaldı
ABD'nin Hawaii eyaletinde etkili olan Lala Kasırgası'nda 1 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli rüzgar ve yağışın etkili olduğu eyalette 60 binden fazla hane elektriksiz kalırken, 190'dan fazla uçuş ertelendi.
CNN'in haberine göre Hawaii Valisi Josh Green, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Lala Kasırgası hakkında detayları paylaştı.
Green, fırtınayla bağlantılı trafik kazasında 1 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi, dün Kategori 1 seviyesine güçlenen Lala'nın rüzgar hızının saatte yaklaşık 129 kilometreye kadar ulaştığını belirterek, sel ve heyelanlara yol açabileceği uyarısı yaptı.
Hawaii County Belediye Başkanı Kimo Alameda
da kasırga uyarısının devam ettiğini kaydederek, bölge sakinlerine güvenli yerlere sığınmaları
çağrısında bulundu.
Alameda, eyalette şimdiye kadar en fazla sayıda yolun kapandığını ve elektrik kesintilerinin uzun sürmesinin beklendiğini kaydetti.
Hawaii'de kasırga öncesinde market ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk yaşandı. Bazı bölgelerde de tahliye merkezleri açıldı.
Eyalet genelinde 60 binden fazla hane elektriksiz kalırken, 190'dan fazla uçuş ise ertelendi.
Hawaii'yi doğrudan vuran son kasırga 1992'de Kauai Adası'nda Kategori 4 seviyesinde etkili olan Iniki Kasırgası olarak kayıtlara geçti.