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Fırat Aydınus isyan etti: Fenerbahçe'nin iki net penaltısı güme gitti, 'Yabancı VAR odada dizi mi izliyordu?'
Fırat Aydınus isyan etti: Fenerbahçe'nin iki net penaltısı güme gitti, 'Yabancı VAR odada dizi mi izliyordu?'
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in 1. haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Fenerbahçe'de hakem kararları maça damga vurdu. Eski hakem Fırat Aydınus, çalınmayan iki penaltıya... 16.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-16T11:53+0300
2026-08-16T11:54+0300
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ankara
başakşehir
fırat aydınus
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Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun 1. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak sezona moralsiz başladı. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler 13. dakikada Anderson Talisca'nın golüyle öne geçse de, başkent ekibi 37. dakikada Franco Tongya ve 56. dakikada Oğulcan Ülgün'ün golleriyle geri dönerek kritik bir galibiyet aldı. Ancak karşılaşmaya hakem Oğuzhan Aksu ve VAR odasının tartışmalı kararları damgasını vurdu.İsmail Kartal ve Fenerbahçe'nin tarihi serileri başkentte bittiBu sonuçla birlikte Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın ligdeki rekor serileri sona erdi. Sarı-lacivertlilerin başında Süper Lig deplasmanlarında 33 maçtır kaybetmeyen ve lig genelindeki 27 maçlık yenilmezlik unvanını koruyan Kartal, dış sahadaki son yenilgisini aldığı 15 Mart 2015 tarihindeki Gençlerbirliği maçından tam 11 yıl sonra yine aynı rakibe boyun eğdi.Aynı zamanda 10 yıl aradan sonra (2016-2017 sezonundaki Başakşehir maçı sonrası) ilk kez bir sezon açılış maçını kaybeden Fenerbahçe'ye karşı Gençlerbirliği de sahasındaki 11 yıllık galibiyet hasretine son verdi.Fırat Aydınus: "Fenerbahçe'nin i̇ki net penaltısı verilmedi"Karşılaşmanın ardından Hürriyet yazarı ve eski Süper Lig hakemi Fırat Aydınus, tartışmalı pozisyonları tek tek analiz etti. Gençlerbirliği'nin attığı ilk golden önce Mattéo Guendouzi ile Ensar arasındaki pozisyonda devam kararının doğru olduğunu belirten Aydınus, ceza sahası içindeki iki kritik düdüğün atlandığını vurguladı:"Yabancı VAR hakemi odada dizi mi i̇zliyordu?"Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) standart uygulamalarını sert dille eleştiren Fırat Aydınus, maçın İskoç yabancı VAR hakemi Andrew Donaldson Dallas'ı hedef aldı. Hakem yönetimlerinin lige kötü başladığını savunan Aydınus, "Kasımpaşa-Trabzonspor maçından sonra dün de hakemler uçuşa geçti. Türk futbolunun gelişimine katkıda bulunması için getirilen yabancı VAR hakemi herhalde odada dizi izliyordu" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/super-lig-yeni-uygulamalarla-basliyor-10-saniye-kurali-devreye-girecek-1108004283.html
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ankara, başakşehir, fırat aydınus, anderson talisca, i̇smail kartal, fenerbahçe, süper lig, kartal, var, merkez hakem kurulu (mhk)
ankara, başakşehir, fırat aydınus, anderson talisca, i̇smail kartal, fenerbahçe, süper lig, kartal, var, merkez hakem kurulu (mhk)

Fırat Aydınus isyan etti: Fenerbahçe'nin iki net penaltısı güme gitti, 'Yabancı VAR odada dizi mi izliyordu?'

11:53 16.08.2026 (güncellendi: 11:54 16.08.2026)
© AAFırat Aydınus
Fırat Aydınus - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2026
© AA
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Süper Lig'in 1. haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Fenerbahçe'de hakem kararları maça damga vurdu. Eski hakem Fırat Aydınus, çalınmayan iki penaltıya dikkat çekerek yabancı VAR hakemine sert tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun 1. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak sezona moralsiz başladı. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler 13. dakikada Anderson Talisca'nın golüyle öne geçse de, başkent ekibi 37. dakikada Franco Tongya ve 56. dakikada Oğulcan Ülgün'ün golleriyle geri dönerek kritik bir galibiyet aldı. Ancak karşılaşmaya hakem Oğuzhan Aksu ve VAR odasının tartışmalı kararları damgasını vurdu.

İsmail Kartal ve Fenerbahçe'nin tarihi serileri başkentte bitti

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın ligdeki rekor serileri sona erdi. Sarı-lacivertlilerin başında Süper Lig deplasmanlarında 33 maçtır kaybetmeyen ve lig genelindeki 27 maçlık yenilmezlik unvanını koruyan Kartal, dış sahadaki son yenilgisini aldığı 15 Mart 2015 tarihindeki Gençlerbirliği maçından tam 11 yıl sonra yine aynı rakibe boyun eğdi.
Aynı zamanda 10 yıl aradan sonra (2016-2017 sezonundaki Başakşehir maçı sonrası) ilk kez bir sezon açılış maçını kaybeden Fenerbahçe'ye karşı Gençlerbirliği de sahasındaki 11 yıllık galibiyet hasretine son verdi.

Fırat Aydınus: "Fenerbahçe'nin i̇ki net penaltısı verilmedi"

Karşılaşmanın ardından Hürriyet yazarı ve eski Süper Lig hakemi Fırat Aydınus, tartışmalı pozisyonları tek tek analiz etti. Gençlerbirliği'nin attığı ilk golden önce Mattéo Guendouzi ile Ensar arasındaki pozisyonda devam kararının doğru olduğunu belirten Aydınus, ceza sahası içindeki iki kritik düdüğün atlandığını vurguladı:
49. Dakika: Gençlerbirliği ceza sahasında Mert Müldür’ün kafa vuruşu esnasında Seko Koita'nın yaptığı kontrolsüz müdahalenin net bir penaltı olduğunu ifade etti.
71. Dakika: Anderson Talisca’nın kaleye yönelen şutunda Dimitrios Goutas’ın elinin doğal konumda olmadığını belirten Aydınus, topun kola çarpmasında açık bir penaltı düdüğü çalınması gerektiğini söyledi.

"Yabancı VAR hakemi odada dizi mi i̇zliyordu?"

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) standart uygulamalarını sert dille eleştiren Fırat Aydınus, maçın İskoç yabancı VAR hakemi Andrew Donaldson Dallas'ı hedef aldı. Hakem yönetimlerinin lige kötü başladığını savunan Aydınus, "Kasımpaşa-Trabzonspor maçından sonra dün de hakemler uçuşa geçti. Türk futbolunun gelişimine katkıda bulunması için getirilen yabancı VAR hakemi herhalde odada dizi izliyordu" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
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