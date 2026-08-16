https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/firat-aydinus-isyan-etti-fenerbahcenin-iki-net-penaltisi-gume-gitti-yabanci-var-odada-dizi-mi-1108036928.html

Fırat Aydınus isyan etti: Fenerbahçe'nin iki net penaltısı güme gitti, 'Yabancı VAR odada dizi mi izliyordu?'

Fırat Aydınus isyan etti: Fenerbahçe'nin iki net penaltısı güme gitti, 'Yabancı VAR odada dizi mi izliyordu?'

Sputnik Türkiye

Süper Lig'in 1. haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Fenerbahçe'de hakem kararları maça damga vurdu. Eski hakem Fırat Aydınus, çalınmayan iki penaltıya... 16.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-16T11:53+0300

2026-08-16T11:53+0300

2026-08-16T11:54+0300

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Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun 1. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak sezona moralsiz başladı. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler 13. dakikada Anderson Talisca'nın golüyle öne geçse de, başkent ekibi 37. dakikada Franco Tongya ve 56. dakikada Oğulcan Ülgün'ün golleriyle geri dönerek kritik bir galibiyet aldı. Ancak karşılaşmaya hakem Oğuzhan Aksu ve VAR odasının tartışmalı kararları damgasını vurdu.İsmail Kartal ve Fenerbahçe'nin tarihi serileri başkentte bittiBu sonuçla birlikte Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın ligdeki rekor serileri sona erdi. Sarı-lacivertlilerin başında Süper Lig deplasmanlarında 33 maçtır kaybetmeyen ve lig genelindeki 27 maçlık yenilmezlik unvanını koruyan Kartal, dış sahadaki son yenilgisini aldığı 15 Mart 2015 tarihindeki Gençlerbirliği maçından tam 11 yıl sonra yine aynı rakibe boyun eğdi.Aynı zamanda 10 yıl aradan sonra (2016-2017 sezonundaki Başakşehir maçı sonrası) ilk kez bir sezon açılış maçını kaybeden Fenerbahçe'ye karşı Gençlerbirliği de sahasındaki 11 yıllık galibiyet hasretine son verdi.Fırat Aydınus: "Fenerbahçe'nin i̇ki net penaltısı verilmedi"Karşılaşmanın ardından Hürriyet yazarı ve eski Süper Lig hakemi Fırat Aydınus, tartışmalı pozisyonları tek tek analiz etti. Gençlerbirliği'nin attığı ilk golden önce Mattéo Guendouzi ile Ensar arasındaki pozisyonda devam kararının doğru olduğunu belirten Aydınus, ceza sahası içindeki iki kritik düdüğün atlandığını vurguladı:"Yabancı VAR hakemi odada dizi mi i̇zliyordu?"Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) standart uygulamalarını sert dille eleştiren Fırat Aydınus, maçın İskoç yabancı VAR hakemi Andrew Donaldson Dallas'ı hedef aldı. Hakem yönetimlerinin lige kötü başladığını savunan Aydınus, "Kasımpaşa-Trabzonspor maçından sonra dün de hakemler uçuşa geçti. Türk futbolunun gelişimine katkıda bulunması için getirilen yabancı VAR hakemi herhalde odada dizi izliyordu" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/super-lig-yeni-uygulamalarla-basliyor-10-saniye-kurali-devreye-girecek-1108004283.html

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