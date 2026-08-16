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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde yangın
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde yangın
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İstanbul'un Bakırköy ilçesinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nin bahçesindeki atıkların bulunduğu alanda yangın çıktı. Ekipler... 16.08.2026, Sputnik Türkiye
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Yeşilköy Caddesi'ndeki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde yangın çıktı.Hastanenin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/mugladaki-orman-yangini-ikinci-gununde-1108036782.html
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yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın söndürme tüpü, i̇tfaiye, i̇tfaiye ekipleri
yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın söndürme tüpü, i̇tfaiye, i̇tfaiye ekipleri

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde yangın

16:45 16.08.2026 (güncellendi: 17:22 16.08.2026)
itfaiye
itfaiye - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2026
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İstanbul'un Bakırköy ilçesinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nin bahçesindeki atıkların bulunduğu alanda yangın çıktı. Ekipler yangını kontrol altına aldı.
Yeşilköy Caddesi'ndeki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde yangın çıktı.
Hastanenin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürdü.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde günlük tur teknesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2026
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