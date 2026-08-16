https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/cerrahpasa-tip-fakultesi-prof-dr-murat-dilmener-hastanesinde-yangin-1108040982.html

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde yangın

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde yangın

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nin bahçesindeki atıkların bulunduğu alanda yangın çıktı. Ekipler... 16.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-16T16:45+0300

2026-08-16T16:45+0300

2026-08-16T17:22+0300

türki̇ye

yangın

yangın söndürme

yangın alarmı

yangın söndürme tüpü

i̇tfaiye

i̇tfaiye ekipleri

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Yeşilköy Caddesi'ndeki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde yangın çıktı.Hastanenin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürdü.

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