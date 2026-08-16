https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/arsenal-manchester-cityyi-3-0-maglup-ederek-community-shieldi-kazandi-1108041825.html
Arsenal, Manchester City'yi 3-0 mağlup ederek Community Shield'ı kazandı
Arsenal, Manchester City'yi 3-0 mağlup ederek Community Shield'ı kazandı
Sputnik Türkiye
Arsenal, Community Shield maçında Manchester City'yi 3-0 mağlup ederek kupayı kazandı. 16.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-16T19:07+0300
2026-08-16T19:07+0300
2026-08-16T19:09+0300
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İngiltere'de sezonun ilk resmi maçında Arsenal ve Manchester City, Community Shield'da karşı karşıya geldi. Cardiff'teki Principality Stadı'nda oynanan mücadeleyi Arsenal 3-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.Arsenal forması giyen Riccardo Calafiori'nin 25. saniyede attığı gol ise Community Shield tarihinin en erken golü olarak kayıtlara geçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/mamdani-bayram-namazini-arsenal-temali-cubbeyle-kildi-1106085092.html
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arsenal, manchester city, futbol, futbol maçı, i̇ngiltere futbol federasyonu
arsenal, manchester city, futbol, futbol maçı, i̇ngiltere futbol federasyonu
Arsenal, Manchester City'yi 3-0 mağlup ederek Community Shield'ı kazandı
19:07 16.08.2026 (güncellendi: 19:09 16.08.2026)
Arsenal, Community Shield maçında Manchester City'yi 3-0 mağlup ederek kupayı kazandı.
İngiltere'de sezonun ilk resmi maçında Arsenal ve Manchester City, Community Shield'da karşı karşıya geldi.
Cardiff'teki Principality Stadı'nda oynanan mücadeleyi Arsenal 3-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.
Arsenal forması giyen Riccardo Calafiori'nin 25. saniyede attığı gol ise Community Shield tarihinin en erken golü olarak kayıtlara geçti.