https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/arsenal-manchester-cityyi-3-0-maglup-ederek-community-shieldi-kazandi-1108041825.html

Arsenal, Manchester City'yi 3-0 mağlup ederek Community Shield'ı kazandı

Arsenal, Manchester City'yi 3-0 mağlup ederek Community Shield'ı kazandı

Sputnik Türkiye

Arsenal, Community Shield maçında Manchester City'yi 3-0 mağlup ederek kupayı kazandı. 16.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-16T19:07+0300

2026-08-16T19:07+0300

2026-08-16T19:09+0300

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i̇ngiltere futbol federasyonu

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İngiltere'de sezonun ilk resmi maçında Arsenal ve Manchester City, Community Shield'da karşı karşıya geldi. Cardiff'teki Principality Stadı'nda oynanan mücadeleyi Arsenal 3-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.Arsenal forması giyen Riccardo Calafiori'nin 25. saniyede attığı gol ise Community Shield tarihinin en erken golü olarak kayıtlara geçti.

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arsenal, manchester city, futbol, futbol maçı, i̇ngiltere futbol federasyonu