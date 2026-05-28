Mamdani, bayram namazını Arsenal temalı cübbeyle kıldı
New York’un ilk Müslüman belediye başkanı, Bronx’ta ibadet edenlerle birlikte takımının renklerini taşıyan bir kıyafet giydi. Detaylar haberde...
2026-05-28T14:33+0300
New York Belediye Başkanı, çok sevdiği takımının deplasman formasının renklerini taşıyan özel bir kıyafetle ABD zaman dilimiyle çarşamba günü sabah saatlerinde Bronx’ta ibadet edenlere katıldı.
Mamdani, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Bugün Hz. İbrahim’i onurlandırırken, Kurban Bayramı bize fedakarlığın bir yük olmadığını hatırlatıyor. Bu, kendimizi daha büyük bir şeyin parçası olarak görme fırsatıd. En çok ihtiyacı olanlara el uzatma fırsatı.
New York şehrinin ilk Müslüman belediye başkanı olmaktan onur duyuyorum ve dayanışma yoluyla liderlik etmeye kararlıyım. Birlikte çalışarak her New Yorklunun ihtiyaç duyduğu gıda, konut ve çocuk bakımı hizmetlerine erişebilmesini sağlıyoruz.
En genç New York belediye başkanı
34 yaşındaki Mamdani, şehrin son yüzyıldaki en genç belediye başkanı. Etkinlikte Demokratik Sosyalist milletvekili Alexandria Ocasio-Cortez de kendisine eşlik etti.
36 yaşındaki Hıristiyan Kongre üyesi Ocasio-Cortez, namaz sırasında saçını örtmek için eşarp taktı.
2025 yılında Vulture dergisine verdiği röportajda Mamdani, Arsenal’i çocukluğundan beri takip ettiğini söylemişti. Geçen hafta Arsenal, 22 yıl sonra ilk kez Premier Lig şampiyonu oldu.