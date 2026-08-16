https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/amed-sportif-faaliyetler-super-ligdeki-ilk-macinda-3-0-kazandi-1108043822.html

Amed Sportif Faaliyetler Süper Lig'deki ilk maçında 3-0 kazandı

Amed Sportif Faaliyetler Süper Lig'deki ilk maçında 3-0 kazandı

Sputnik Türkiye

Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'deki ilk maçında sahasında Erzurumspor FK ile karşılaştı. Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmayı 3-0 kazandı. 16.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-16T23:42+0300

2026-08-16T23:42+0300

2026-08-16T23:47+0300

spor

amed sportif faaliyetler

süper lig

diyarbakır stadı

mustafa çiftçi

erzurumspor

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/10/1108043665_0:193:2958:1857_1920x0_80_0_0_33775ff4e390f7f7cddd87cd281465cf.jpg

Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'deki ilk maçına Erzurumspor FK karşısında çıktı.Diyarbakır Stadı'nda oynanan sezonun ilk hafta müsabakasını İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra çok sayıda milletvekili ile sivil toplum kuruluşu ve siyasi partinin temsilcileri de izledi.Taraftarlar, Diyarbakır'da 16 yıl sonra oynanan Süper Lig maçına yoğun ilgi gösterdi. Tribünleri dolduran Amed Sportif Faaliyetler taraftarları, takımlarına tezahüratlarla destek verdi. Erzurumspor FK taraftarları da kendilerine ayrılan tribünden maçı takip etti.Tribünlere Türkçe ve Kürtçe "Sahada rakip, kardeşlikte biriz, Terörsüz Türkiye" pankartı asıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/milli-para-yuzucu-defne-kurt-avrupa-sampiyonu-oldu-1108043533.html

diyarbakır stadı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

amed sportif faaliyetler, süper lig, diyarbakır stadı, mustafa çiftçi, erzurumspor