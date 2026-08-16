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Amed Sportif Faaliyetler Süper Lig'deki ilk maçında 3-0 kazandı
Amed Sportif Faaliyetler Süper Lig'deki ilk maçında 3-0 kazandı
Sputnik Türkiye
Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'deki ilk maçında sahasında Erzurumspor FK ile karşılaştı. Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmayı 3-0 kazandı. 16.08.2026, Sputnik Türkiye
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spor
amed sportif faaliyetler
süper lig
diyarbakır stadı
mustafa çiftçi
erzurumspor
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Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'deki ilk maçına Erzurumspor FK karşısında çıktı.Diyarbakır Stadı'nda oynanan sezonun ilk hafta müsabakasını İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra çok sayıda milletvekili ile sivil toplum kuruluşu ve siyasi partinin temsilcileri de izledi.Taraftarlar, Diyarbakır'da 16 yıl sonra oynanan Süper Lig maçına yoğun ilgi gösterdi. Tribünleri dolduran Amed Sportif Faaliyetler taraftarları, takımlarına tezahüratlarla destek verdi. Erzurumspor FK taraftarları da kendilerine ayrılan tribünden maçı takip etti.Tribünlere Türkçe ve Kürtçe "Sahada rakip, kardeşlikte biriz, Terörsüz Türkiye" pankartı asıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/milli-para-yuzucu-defne-kurt-avrupa-sampiyonu-oldu-1108043533.html
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amed sportif faaliyetler, süper lig, diyarbakır stadı, mustafa çiftçi, erzurumspor
amed sportif faaliyetler, süper lig, diyarbakır stadı, mustafa çiftçi, erzurumspor

Amed Sportif Faaliyetler Süper Lig'deki ilk maçında 3-0 kazandı

23:42 16.08.2026 (güncellendi: 23:47 16.08.2026)
© AA / Osman BilginTrendyol Süper Lig’in 1. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK takımları Diyarbakır Stadı’nda karşılaştı
Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK takımları Diyarbakır Stadı’nda karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2026
© AA / Osman Bilgin
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Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'deki ilk maçında sahasında Erzurumspor FK ile karşılaştı. Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'deki ilk maçına Erzurumspor FK karşısında çıktı.
Diyarbakır Stadı'nda oynanan sezonun ilk hafta müsabakasını İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra çok sayıda milletvekili ile sivil toplum kuruluşu ve siyasi partinin temsilcileri de izledi.
Taraftarlar, Diyarbakır'da 16 yıl sonra oynanan Süper Lig maçına yoğun ilgi gösterdi. Tribünleri dolduran Amed Sportif Faaliyetler taraftarları, takımlarına tezahüratlarla destek verdi. Erzurumspor FK taraftarları da kendilerine ayrılan tribünden maçı takip etti.
Tribünlere Türkçe ve Kürtçe "Sahada rakip, kardeşlikte biriz, Terörsüz Türkiye" pankartı asıldı.
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