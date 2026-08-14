https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/asansor-yerine-merdiven-kalp-kaynakli-olum-riski-yuzde-39-daha-dusuk-1108017707.html

Asansör yerine merdiven: Kalp kaynaklı ölüm riski yüzde 39 daha düşük

Asansör yerine merdiven: Kalp kaynaklı ölüm riski yüzde 39 daha düşük

Sputnik Türkiye

İngiltere'deki East Anglia Üniversitesi ile Norfolk and Norwich Üniversite Hastanesi araştırmacılarının çalışması, düzenli merdiven çıkmanın kalp sağlığıyla... 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T18:38+0300

2026-08-14T18:38+0300

2026-08-14T18:38+0300

sağlik

kalp

damar

kalp damar hastalığı

merdiven

asansör

hareket

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Günlük hayatta asansör yerine merdiveni tercih etmek, uzun vadede sağlık açısından önemli bir fark yaratabilir. Araştırmacılar, yüz binlerce kişinin verilerini inceleyerek merdiven çıkma alışkanlığı ile kalp hastalıkları ve ölüm riski arasındaki bağlantıyı değerlendirdi.Araştırmada yaklaşık 1900 çalışma gözden geçirildi ve bunlar arasından seçilen dokuz çalışmadaki 480 binden fazla kişinin verileri analiz edildi. Katılımcılar ortalama olarak yaklaşık 14 yıl takip edildi.İncelenen kişiler 35 ile 84 yaş arasındaydı ve grupta hem sağlıklı bireyler hem de daha önce kalp rahatsızlığı yaşamış kişiler bulunuyordu.Sonuçlara göre düzenli olarak merdiven çıkan kişilerde, daha az merdiven çıkanlara kıyasla kalp ve damar hastalıklarından ölüm riski yüzde 39 daha düşük bulundu. Herhangi bir nedenden hayatını kaybetme riskinde ise yüzde 24'lük düşüşle bağlantı tespit edildi.Merdiven çıkmak ayrıca kalp krizi, felç ve kalp yetmezliği riskinin daha düşük olmasıyla ilişkilendirildi.Günlük hayata kolayca eklenebiliyorEast Anglia Üniversitesi Norwich Tıp Fakültesi'nden Prof. Vassilios Vassiliou, kalp ve damar hastalıklarının dünya genelinde başlıca ölüm nedenlerinden biri olduğunu ancak sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla büyük ölçüde önlenebildiğini belirtti.East Anglia Üniversitesi Norwich Tıp Fakültesi'nden ve Norfolk and Norwich University Hospital'da kardiyoloji alanında görev yapan Dr. Sophie Paddock da merdiven çıkmanın spor salonuna gitmek gibi ayrıca zaman ayrılması gereken bir aktivite olmadığına dikkat çekti.Araştırmacılar, kısa süreli fiziksel aktivitelerin bile sağlık açısından yarar sağlayabileceğini ve kısa merdiven çıkışlarının günlük rutine dahil edilebileceğini belirtti.Günde yaklaşık altı kat dikkat çektiAraştırmada değerlendirilen geniş kapsamlı çalışmalardan biri, günde yaklaşık altı kat merdiven çıkmanın en yüksek faydayla bağlantılı olabileceğine işaret etti. Ancak araştırmacılar, ideal merdiven miktarını belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.Daha önce yapılan araştırmalarda da haftada birkaç kez yalnızca birkaç dakika merdiven çıkmanın kalp ve akciğer kondisyonunu geliştirebildiği ve kolesterol seviyelerini düşürebildiği görüldü.Dr. Paddock, incelenen bazı araştırmalarda çıkılan merdiven miktarı arttıkça sağlık açısından elde edilen faydanın da yükseldiğini, ancak küçük değişikliklerin bile ölçülebilir etkilerle bağlantılı olduğunu söyledi.Bununla birlikte merdiven çıkmak herkes için uygun olmayabilir. Araştırmacılar özellikle hareket kısıtlılığı veya eklem rahatsızlığı bulunan kişilerin bu aktiviteyi yapmakta zorlanabileceğine dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/her-gun-portakal-suyu-icmek-vucudu-etkiliyor-binlerce-genin-aktivitesi-degisti-1107987819.html

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kalp, damar, kalp damar hastalığı, merdiven, asansör, hareket