https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/adanayi-saganak-vurdu-yollar-gole-dondu-cati-uctu-1108040872.html

Adana'yı sağanak vurdu: Yollar göle döndü, çatı uçtu

Adana'yı sağanak vurdu: Yollar göle döndü, çatı uçtu

Sputnik Türkiye

Adana'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri... 16.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-16T16:22+0300

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Merkez Seyhan ilçesinde sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği bölgelerde trafik akışı da aksadı. Fuzuli Caddesi'nde su birikintileri oluşan alt geçit, güvenlik amacıyla tek yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.Öte yandan şiddetli rüzgar, merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin çatısını uçurdu. Çatının elektrik tellerine zarar vermesi sonucu mahallede enerji kesintisi yaşanırken, ekipler bölgeye sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/rizede-saganak-yagis-heyelana-neden-oldu-evlerinde-mahsur-kaldilar-1108008947.html

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