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Adana'yı sağanak vurdu: Yollar göle döndü, çatı uçtu
Adana'yı sağanak vurdu: Yollar göle döndü, çatı uçtu
Sputnik Türkiye
Adana'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri... 16.08.2026, Sputnik Türkiye
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sağanak
sağanak yağış uyarısı
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Merkez Seyhan ilçesinde sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği bölgelerde trafik akışı da aksadı. Fuzuli Caddesi'nde su birikintileri oluşan alt geçit, güvenlik amacıyla tek yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.Öte yandan şiddetli rüzgar, merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin çatısını uçurdu. Çatının elektrik tellerine zarar vermesi sonucu mahallede enerji kesintisi yaşanırken, ekipler bölgeye sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/rizede-saganak-yagis-heyelana-neden-oldu-evlerinde-mahsur-kaldilar-1108008947.html
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adana, sağanak, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, fırtına
adana, sağanak, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, fırtına

Adana'yı sağanak vurdu: Yollar göle döndü, çatı uçtu

16:22 16.08.2026
© AA / Bekir Ömer FansaAdana'da sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle bazı sokaklarda su birikintileri oluştu, bir evin çatısı uçtu
Adana'da sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle bazı sokaklarda su birikintileri oluştu, bir evin çatısı uçtu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2026
© AA / Bekir Ömer Fansa
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Adana'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bir evin çatısı rüzgar nedeniyle uçtu.
Merkez Seyhan ilçesinde sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.
Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği bölgelerde trafik akışı da aksadı. Fuzuli Caddesi'nde su birikintileri oluşan alt geçit, güvenlik amacıyla tek yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.
Öte yandan şiddetli rüzgar, merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin çatısını uçurdu. Çatının elektrik tellerine zarar vermesi sonucu mahallede enerji kesintisi yaşanırken, ekipler bölgeye sevk edildi.
Rize - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
TÜRKİYE
Rize'de sağanak yağış heyelana neden oldu: Evlerinde mahsur kaldılar
14 Ağustos, 13:35
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