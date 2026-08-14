https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/rizede-saganak-yagis-heyelana-neden-oldu-evlerinde-mahsur-kaldilar-1108008947.html
Rize'de sağanak yağış heyelana neden oldu: Evlerinde mahsur kaldılar
Rize'de sağanak yağış heyelana neden oldu: Evlerinde mahsur kaldılar
Sputnik Türkiye
Rize'de sağanak sonrası yolda heyelan meydana geldi. Evlerinde mahsur kalan iki kardeşi ekipler kurtardı. 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T13:35+0300
2026-08-14T13:35+0300
2026-08-14T13:35+0300
türki̇ye
heyelan
rize
toprak kayması
sağanak yağış
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0e/1108008791_0:668:1536:1532_1920x0_80_0_0_e7f931a5c398b95d26327484461209df.jpg
Rize Çayeli'nde sağanak sonrası yolda meydana gelen heyelan nedeniyle evlerinde mahsur kalan 2 kardeş ekiplerce tahliye edildi. Bölgede heyelanlar yaşandıKentte sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Çayeli ilçesine bağlı Şairler Mahallesi'nde sağanak sonrası evlerine giden toprak yolda kopmalar meydana gelmesi nedeniyle 2 kardeş mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye giden Çayeli Belediyesi itfaiye ekipleri, kardeşleri evden tahliye ederek güvenli bölgeye ulaştırdı.Öte yandan ilçede bazı mahalle yollarında da ufak çaplı heyelanlar meydana geldi.Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi,, sağanak sonrası oluşabilecek olumsuzluklara yerinde müdahale etmek üzere tüm ekiplerin sahada olduğunu söyledi.Çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini aktaran Çiftçi, "Heyelan nedeniyle kapalı olan mahalle yollarımızda temizlik çalışmalarımız, tıkalı olan menfez ve altyapı hatlarımızda açma işlemlerimiz devam ediyor. Çalışmalarımız kontrollü ve planlı olarak ekiplerimizin koordinesinde aralıksız sürüyor." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/giresunda-sel-felaketi-kayip-2-kisi-araniyor-yollar-coktu-bircok-koye-elektrik-verilemiyor-1108001888.html
türki̇ye
rize
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0e/1108008791_0:524:1536:1676_1920x0_80_0_0_2a4a44a080d419a384441fedb135b393.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
heyelan, rize, toprak kayması, sağanak yağış
heyelan, rize, toprak kayması, sağanak yağış
Rize'de sağanak yağış heyelana neden oldu: Evlerinde mahsur kaldılar
Rize'de sağanak sonrası yolda heyelan meydana geldi. Evlerinde mahsur kalan iki kardeşi ekipler kurtardı.
Rize Çayeli'nde sağanak sonrası yolda meydana gelen heyelan nedeniyle evlerinde mahsur kalan 2 kardeş ekiplerce tahliye edildi.
Bölgede heyelanlar yaşandı
Kentte sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Çayeli ilçesine bağlı Şairler Mahallesi'nde sağanak sonrası evlerine giden toprak yolda kopmalar meydana gelmesi nedeniyle 2 kardeş mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye giden Çayeli Belediyesi itfaiye ekipleri, kardeşleri evden tahliye ederek güvenli bölgeye ulaştırdı.
Öte yandan ilçede bazı mahalle yollarında da ufak çaplı heyelanlar meydana geldi.
Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi,, sağanak sonrası oluşabilecek olumsuzluklara yerinde müdahale etmek üzere tüm ekiplerin sahada olduğunu söyledi.
Çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini aktaran Çiftçi, "Heyelan nedeniyle kapalı olan mahalle yollarımızda temizlik çalışmalarımız, tıkalı olan menfez ve altyapı hatlarımızda açma işlemlerimiz devam ediyor. Çalışmalarımız kontrollü ve planlı olarak ekiplerimizin koordinesinde aralıksız sürüyor." dedi.