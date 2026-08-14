https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/rizede-saganak-yagis-heyelana-neden-oldu-evlerinde-mahsur-kaldilar-1108008947.html

Rize'de sağanak yağış heyelana neden oldu: Evlerinde mahsur kaldılar

Rize'de sağanak yağış heyelana neden oldu: Evlerinde mahsur kaldılar

Sputnik Türkiye

Rize'de sağanak sonrası yolda heyelan meydana geldi. Evlerinde mahsur kalan iki kardeşi ekipler kurtardı. 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T13:35+0300

2026-08-14T13:35+0300

2026-08-14T13:35+0300

türki̇ye

heyelan

rize

toprak kayması

sağanak yağış

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Rize Çayeli'nde sağanak sonrası yolda meydana gelen heyelan nedeniyle evlerinde mahsur kalan 2 kardeş ekiplerce tahliye edildi. Bölgede heyelanlar yaşandıKentte sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Çayeli ilçesine bağlı Şairler Mahallesi'nde sağanak sonrası evlerine giden toprak yolda kopmalar meydana gelmesi nedeniyle 2 kardeş mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye giden Çayeli Belediyesi itfaiye ekipleri, kardeşleri evden tahliye ederek güvenli bölgeye ulaştırdı.Öte yandan ilçede bazı mahalle yollarında da ufak çaplı heyelanlar meydana geldi.Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi,, sağanak sonrası oluşabilecek olumsuzluklara yerinde müdahale etmek üzere tüm ekiplerin sahada olduğunu söyledi.Çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini aktaran Çiftçi, "Heyelan nedeniyle kapalı olan mahalle yollarımızda temizlik çalışmalarımız, tıkalı olan menfez ve altyapı hatlarımızda açma işlemlerimiz devam ediyor. Çalışmalarımız kontrollü ve planlı olarak ekiplerimizin koordinesinde aralıksız sürüyor." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/giresunda-sel-felaketi-kayip-2-kisi-araniyor-yollar-coktu-bircok-koye-elektrik-verilemiyor-1108001888.html

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heyelan, rize, toprak kayması, sağanak yağış