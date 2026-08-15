Rus Dışişleri, Türkiye ve ABD'den Ukrayna'ya silah sevkiyatı planlarına dair açıklama talep etti

ABD Kongresi tarafından yayınlanan belgelerde Washington ve Ankara'nın Türkiye'nin elindeki silahları Kiev'e temin edebileceği yönündeki ifadelere Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tepki gösterdi.



Belgeler hakkında açıklama yapan Zaharova, Kiev'e yeni silah tedarikinin özel askeri harekatın gidişatını etkilemeyeceğini vurgularken, Türkiye'nin bu adımının güveni sarsacağını kaydetti.



🔻Zaharova'nın öne çıkan açıklamaları:



🔴Washington ve Ankara, durumu soğukkanlılıkla değerlendirmek için henüz geç kalmış değil



🔴Kiev'e silah sevkiyatı yapılması durumunda ülkeler arasındaki ilişkilere verilecek zarar kaçınılmaz olur



🔴Ukrayna ordusuna yeni silahlar pompalanması, özel askeri harekatın Rusya'nın adil senaryosuna göre ilerlemesini etkilemez



🔴Türkiye'nin bir yandan ordusuna silah tedarik ederken diğer yandan arabuluculuk söylemlerinde bulunma girişimleri güveni sarsıyor



🔴Washington ve Ankara'nın, Kiev rejiminin son çırpınışlarını uzatmak adına hangi saiklerle 'Pandora'nın kutusunu' açmaya karar verdiği anlaşılır değil