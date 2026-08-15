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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/rus-disisleri-turkiye-ve-abdden-ukraynaya-silah-sevkiyati-planlarina-dair-aciklama-talep-etti-1108031306.html
Rus Dışişleri, Türkiye ve ABD'den Ukrayna'ya silah sevkiyatı planlarına dair açıklama talep etti
Rus Dışişleri, Türkiye ve ABD'den Ukrayna'ya silah sevkiyatı planlarına dair açıklama talep etti
Sputnik Türkiye
ABD Kongresi'nin belgelerinde Türkiye'nin kendi envanterindeki Amerikan silahlarını Kiev'e iletebileceği belirtilirken Moskova'dan Washington ve Ankara'da... 15.08.2026, Sputnik Türkiye
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rusya dışişleri bakanlığı
silah sevkiyatı
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ABD Kongresi tarafından yayınlanan belgelerde Washington ve Ankara'nın Türkiye'nin elindeki silahları Kiev'e temin edebileceği yönündeki ifadelere Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tepki gösterdi.Belgeler hakkında açıklama yapan Zaharova, Kiev'e yeni silah tedarikinin özel askeri harekatın gidişatını etkilemeyeceğini vurgularken, Türkiye'nin bu adımının güveni sarsacağını kaydetti.🔻Zaharova'nın öne çıkan açıklamaları: 🔴Washington ve Ankara, durumu soğukkanlılıkla değerlendirmek için henüz geç kalmış değil🔴Kiev'e silah sevkiyatı yapılması durumunda ülkeler arasındaki ilişkilere verilecek zarar kaçınılmaz olur🔴Ukrayna ordusuna yeni silahlar pompalanması, özel askeri harekatın Rusya'nın adil senaryosuna göre ilerlemesini etkilemez🔴Türkiye'nin bir yandan ordusuna silah tedarik ederken diğer yandan arabuluculuk söylemlerinde bulunma girişimleri güveni sarsıyor🔴Washington ve Ankara'nın, Kiev rejiminin son çırpınışlarını uzatmak adına hangi saiklerle 'Pandora'nın kutusunu' açmaya karar verdiği anlaşılır değil
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/rusya-savunma-bakani-belousov-harekat-bolgesinde-vostok-askeri-grubunu-denetledi-1108029075.html
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abd, kiev, ankara, washington, rusya, ukrayna, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, silah sevkiyatı, türkiye
abd, kiev, ankara, washington, rusya, ukrayna, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, silah sevkiyatı, türkiye

Rus Dışişleri, Türkiye ve ABD'den Ukrayna'ya silah sevkiyatı planlarına dair açıklama talep etti

16:41 15.08.2026 (güncellendi: 16:50 15.08.2026)
© Rusya Dışişleri BakanlığıRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2026
© Rusya Dışişleri Bakanlığı
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ABD Kongresi'nin belgelerinde Türkiye'nin kendi envanterindeki Amerikan silahlarını Kiev'e iletebileceği belirtilirken Moskova'dan Washington ve Ankara'da yapılan planlara dair açıklama geldi.
ABD Kongresi tarafından yayınlanan belgelerde Washington ve Ankara'nın Türkiye'nin elindeki silahları Kiev'e temin edebileceği yönündeki ifadelere Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tepki gösterdi.

Belgeler hakkında açıklama yapan Zaharova, Kiev'e yeni silah tedarikinin özel askeri harekatın gidişatını etkilemeyeceğini vurgularken, Türkiye'nin bu adımının güveni sarsacağını kaydetti.

🔻Zaharova'nın öne çıkan açıklamaları:

🔴Washington ve Ankara, durumu soğukkanlılıkla değerlendirmek için henüz geç kalmış değil

🔴Kiev'e silah sevkiyatı yapılması durumunda ülkeler arasındaki ilişkilere verilecek zarar kaçınılmaz olur

🔴Ukrayna ordusuna yeni silahlar pompalanması, özel askeri harekatın Rusya'nın adil senaryosuna göre ilerlemesini etkilemez

🔴Türkiye'nin bir yandan ordusuna silah tedarik ederken diğer yandan arabuluculuk söylemlerinde bulunma girişimleri güveni sarsıyor

🔴Washington ve Ankara'nın, Kiev rejiminin son çırpınışlarını uzatmak adına hangi saiklerle 'Pandora'nın kutusunu' açmaya karar verdiği anlaşılır değil

ABD Kongresi tarafından kamuoyuyla paylaşılan belgelerde, Türkiye'nin envanterinde bulunan devasa miktardaki Amerikan silah cephaneliğini Ukrayna'ya devredebileceği, Washington ve Ankara'da bu konunun görüşüldüğü ifade edildi.

Belgelere göre söz konusu envanter, taarruz silahlarını da içeren çok büyük bir cephaneliği kapsıyor. Özellikle 12 adet çok namlulu roketatar sistemi ve bunlara ait 2 bin 500'den fazla güdümsüz misket mühimmatı, 47 bin adet 203 milimetre kalibreli misket top mermisi ve 70 adet ATACMS taktik füzesinden bahsediliyor.

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