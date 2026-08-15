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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/rusyadan-ukraynaya-ihalarla-bombardiman-deniz-unsurlari-imha-edildi-1108024675.html
Rusya'dan Ukrayna'ya İHA'larla bombardıman: Deniz unsurları imha edildi
Rusya'dan Ukrayna'ya İHA'larla bombardıman: Deniz unsurları imha edildi
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekat kapsamında Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için silahlı faaliyetlerine devam eden Rus güçler, Ukrayna'nın deniz... 15.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-15T09:45+0300
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun menfaatleri doğrultusunda kullanılan liman altyapısına ve deniz araçlarına uzun menzilli İHA'larla saldırılarına devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre akşam ve gece saatlerinde vurulan hedefler şöyle:🕞14 Ağustos akşamı:📍Yujnıy Limanı'nda Ukrayna ordusuna tahsis edilmiş akaryakıt ve yağ depoları📍Odessa Limanı'nda askeri amaçlı yük taşıyan deniz araçlarına refakat eden bir devriye botu🕞15 Ağustos gecesi:📍Ukrayna ordusu için askeri malzemelerin ve yakıtın depolanması, yüklenmesi ve taşınmasında kullanılan İzmail Limanı'nın altyapısı📍Odessa Limanı'nda askeri-teknik teçhizat deposuRus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin aksine sadece düşmanın askeri tesislerini, savunma sanayi tesislerini ve askeri yüklerin naklini gerçekleştiren hareketli hedefleri vuruyor. Rus askerler, saldırılarda hem Kiev'de hem de Ukrayna topraklarının tamamında herhangi bir hedefi imha edebilen hassas güdümlü silahlar ve insansız hava araçları kullanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/trump-hurmuz-bogazini-abd-topragi-olarak-ilan-edecegim-1108020430.html
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ukrayna, kiev, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, odessa, ukrayna ordusu
ukrayna, kiev, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, odessa, ukrayna ordusu

Rusya'dan Ukrayna'ya İHA'larla bombardıman: Deniz unsurları imha edildi

09:45 15.08.2026
© Sputnik / Sergey Polyakov / Multimedya arşivine gidinВид на порт с морского вокзала в Одессе. Архивное фото
Вид на порт с морского вокзала в Одессе. Архивное фото - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2026
© Sputnik / Sergey Polyakov
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Özel askeri harekat kapsamında Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için silahlı faaliyetlerine devam eden Rus güçler, Ukrayna'nın deniz altyapısını imha ederek orduya destek verilmesinin önüne geçiyor.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun menfaatleri doğrultusunda kullanılan liman altyapısına ve deniz araçlarına uzun menzilli İHA'larla saldırılarına devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre akşam ve gece saatlerinde vurulan hedefler şöyle:

🕞14 Ağustos akşamı:

📍Yujnıy Limanı'nda Ukrayna ordusuna tahsis edilmiş akaryakıt ve yağ depoları

📍Odessa Limanı'nda askeri amaçlı yük taşıyan deniz araçlarına refakat eden bir devriye botu

🕞15 Ağustos gecesi:

📍Ukrayna ordusu için askeri malzemelerin ve yakıtın depolanması, yüklenmesi ve taşınmasında kullanılan İzmail Limanı'nın altyapısı

📍Odessa Limanı'nda askeri-teknik teçhizat deposu

Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin aksine sadece düşmanın askeri tesislerini, savunma sanayi tesislerini ve askeri yüklerin naklini gerçekleştiren hareketli hedefleri vuruyor.

Rus askerler, saldırılarda hem Kiev'de hem de Ukrayna topraklarının tamamında herhangi bir hedefi imha edebilen hassas güdümlü silahlar ve insansız hava araçları kullanıyor.
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