Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun menfaatleri doğrultusunda kullanılan liman altyapısına ve deniz araçlarına uzun menzilli İHA'larla saldırılarına devam ediyor.



Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre akşam ve gece saatlerinde vurulan hedefler şöyle:



🕞14 Ağustos akşamı:



📍Yujnıy Limanı'nda Ukrayna ordusuna tahsis edilmiş akaryakıt ve yağ depoları



📍Odessa Limanı'nda askeri amaçlı yük taşıyan deniz araçlarına refakat eden bir devriye botu



🕞15 Ağustos gecesi:



📍Ukrayna ordusu için askeri malzemelerin ve yakıtın depolanması, yüklenmesi ve taşınmasında kullanılan İzmail Limanı'nın altyapısı



📍Odessa Limanı'nda askeri-teknik teçhizat deposu



Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin aksine sadece düşmanın askeri tesislerini, savunma sanayi tesislerini ve askeri yüklerin naklini gerçekleştiren hareketli hedefleri vuruyor.



Rus askerler, saldırılarda hem Kiev'de hem de Ukrayna topraklarının tamamında herhangi bir hedefi imha edebilen hassas güdümlü silahlar ve insansız hava araçları kullanıyor.